POINT MARCHÉS-La chute du pétrole refroidit l'optimisme des Bourses européennes

* Les indices européens en hausse prudente en début de séance * La chute des cours du brut pèse sur la tendance * Lufthansa grimpe sur des espoirs d'un plan de soutien par Patrick Vignal PARIS, 28 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sur une note prudente mardi en début de séance, la chute continue des cours du pétrole réduisant l'optimisme soulevé par la levée progressive des mesures de confinement liées au coronavirus à travers le monde. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI grappille 0,08% à 4.508,62 points vers 07h40 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,33% et à Londres, le FTSE .FTSE est quasiment inchangé (+0,03%). L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E prend 0,41%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,08% et le Stoxx 600 .STOXX avance de 0,43%. Les indices européens avaient profité lundi de la perspective d'un redémarrage progressif de l'activité économique dans une partie de l'Europe et des Etats-Unis. Cet optimisme résiste difficilement à l'effondrement des cours du pétrole sur fond de réduction de la demande et de saturation des capacités de stockage. PÉTROLE Le baril de brut léger américain (WTI) CLc1 a perdu près de 25% lundi et poursuit son repli mardi, ce qui pèse sur les futures sur les indices américains. Les cours sont plombés en outre par l'annonce du principal fonds indiciel coté (ETF) américain sur le pétrole, United States Oil Fund LP USO.P de la vente de tous ses contrats de brut à livraison juin. Le fonds espère ainsi éviter une répétition des lourdes pertes subies la semaine dernière, lorsque le baril de WTI a plongé en territoire négatif à l'arrivée à échéance du contrat pour livraison mai. Le contrat juin sur le baril de WTI chute mardi de près de 17% à 10,64 dollars et la baril de Brent de mer du Nord LCOc1 de même échéance abandonne 5% à moins de 19 dollars. VALEURS L'indice Stoxx de l'énergie .SXEP pèse sur la tendance en Europe avec un repli de 0,57%. Aux valeurs individuelles, Lufthansa LHAG.DE soutient le Dax avec un bond de 9,41% sur des espoirs d'un plan de soutien de l'Etat allemand, qui n'aurait cependant pas encore été conclu, selon des sources proches de l'exécutif. La cote continue d'être animée par les publications des comptes trimestriels des entreprises. UBS UBSG.S , numéro un mondial de la gestion de fortune, a ouvert en hausse après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel en progression de 40%. Le titre a rapidement effacé ses gains et perd 0,57%. A Paris, Capgemini CAPP.PA prend 4,14% après des résultats bien accueillis et Europcar EUCAR.PA grimpe de 7,99% après des annonces sur la sécurisation de son financement. EN ASIE L'indice Nikkei .N225 de la Bourse de Tokyo a fini en légère baisse (-0,06%), pénalisé par des prises de profits après la nette progression de la veille. La publication d'une salve de solides résultats d'entreprises a aidé à limiter le repli du Nikkei et même permis au Topix .TOPX , plus large, de finir en territoire positif (+0,13%). En Chine, la tendance est positive avec une progression de 0,62% pour l'indice CSI .CSI300 des grandes capitalisations continentales. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains se cherchent une tendance à l'heure de l'ouverture en Europe. La Bourse de New York a fini lundi en hausse de plus de 1% malgré le nouvel effondrement des cours du brut, l'allègement en cours des mesures de confinement dans plusieurs Etats américains fournissant aux investisseurs des motifs d'espoir pour le redémarrage de l'économie aux Etats-Unis. A l'entame d'une semaine particulièrement chargée en résultats d'entreprise, l'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,51% à 24.133,78 points. Le S&P-500 .SPX a pris 1,47% à 2.878,48 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 1,11% à 8.730,16 points. Alphabet GOOGL.O , maison mère de Google, ouvrira le bal des publications trimestrielles des géants de la technologie après la clôture. TAUX La séance est calme sur le marché obligataire où le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est pratiquement inchangé, à 0,66%, après avoir pris cinq points de base la veille. En Europe, le taux du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est stable lui aussi, à -0,45%. CHANGES Peu d'animation également sur le marché des devises: le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence .DXY et l'euro revient autour de 1,0840. EUR= PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 14h00 Indice de confiance du avril 88 120 consommateur LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1316,36 +0,50 +0,04% -18,94% .FTEU3 Eurostoxx 50 2892,74 +10,65 +0,37% -22,76% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4506,14 +0,88 +0,02% -24,62% Dax 30 .GDAXI 10690,08 +30,09 +0,28% -19,31% FTSE .FTSE 5846,80 +0,01 +0,00% -22,48% SMI .SSMI 9809,27 +50,45 +0,52% -7,61% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 19771,19 -12,03 -0,06% -16,42% .N225 Topix .TOPX 1449,15 +1,90 +0,13% -15,81% Hong Kong 24515,19 +235,05 +0,97% -13,04% .HSI Taiwan .TWII 10616,06 +48,79 +0,46% -11,51% Séoul .KS11 1934,09 +11,32 +0,59% -11,99% Singapour 2550,36 +0,96 +0,04% -20,87% .STI Shanghaï 2810,02 -5,47 -0,19% -7,87% .SSEC Sydney .AXJO 5313,10 -8,30 -0,16% -20,51% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 24133,78 +358,51 +1,51% -15,43% .DJI S&P-500 .SPX 2878,48 +41,74 +1,47% -10,90% Nasdaq .IXIC 8730,16 +95,64 +1,11% -2,70% Nasdaq 100 8837,66 +51,05 +0,58% +1,20% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0824 1,0828 -0,04% -3,44% Dlr/Yen JPY= 107,11 107,22 -0,10% -1,61% Euro/Yen 115,94 116,14 -0,17% -4,93% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9779 0,9752 +0,28% +1,04% Euro/CHF 1,0587 1,0564 +0,22% -2,44% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2433 1,2428 +0,04% -6,23% Indice $ .DXY 100,0240 100,0410 -0,02% +4,00% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1698,42 1714,20 -0,92% +11,96% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,38 -0,07 FGBLc1 Bund 10 ans -0,45 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,67 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,02 -0,01 +46,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,66 +0,00 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,22 -0,02 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 10,52 12,78 -2,26 -17,68% -82,81% CLc1 Brent LCOc1 18,95 19,99 -1,04 -5,20% -71,30% (édité par Blandine Hénault)

