POINT MARCHÉS-La chute du brut américain devrait encore peser à Wall Street

* Wall Street devrait rester dans le rouge à l'ouverture * Le CAC 40 perd 2,36% et le Stoxx 600 2,14% * Le cours négatif du brut américain ébranle les marchés * L'aversion pour le risque profite au dollar et aux emprunts d'Etat de référence par Laetitia Volga PARIS, 21 avril (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mardi tandis que les Bourses européennes reculent nettement à mi-séance après l'effondrement brutal du prix du brut américain, passé pour la première fois de son histoire en territoire négatif. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de 0,7% pour le Nasdaq, de 1,2% pour le S&P-500 et de 1,7% pour le Dow Jones. Les trois indices avaient déjà perdu entre 1% et 2,4% la veille en réaction à la baisse considérable des cours pétroliers. À Paris, le CAC 40 .FCHI cède 2,36% à 4.421,45 vers 11h25 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI lâche 2,64% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 1,87%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 2,19%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E recule de 2,49% et le Stoxx 600 .STOXX de 2,14%. Le contrat à échéance en mai sur le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est tombé lundi soir à -40 dollars, un mouvement inédit alimenté par la chute de la demande, des perspectives économiques déprimées et par la quasi-saturation des capacités de stockage aux Etats-Unis. S'il rebondit ce mardi d'environ 80%, il reste en territoire négatif à -7,8 dollars, le prix que sont prêts à payer les investisseurs pour trouver un acheteur de leurs barils. Le baril pour livraison en juin quant à lui perd 20,26% à 16,29 dollars CLc2 tandis que le Brent Mer du Nord à même échéance recule de 16,97% à 21,23 dollars. "Un effet technique a clairement motivé la baisse des cours lundi mais la demande de brut ne reviendra pas de sitôt. Nous pourriez avoir une performance similaire le mois prochain [à l'échéance du contrat de juin]", a déclaré Ian Williams, analyste chez Peel Hunt. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Conséquence de la baisse des cours du brut, les géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N perdent respectivement en avant-Bourse 3,7% et 4%. Apache APA.N , Halliburton HAL.N , ConocoPhillips COP.N , Schlumberger SLB.N et Occidental Petroleum OXY.N reculent de 6,3% à 11%. VALEURS EN EUROPE En Europe, l'indice Stoxx européen du pétrole et du gaz .SXEP perd 4,24%, enregistrant la deuxième plus forte baisse sectorielle, derrière celui des ressources de base .SXPP (-4,12%). A Paris, Total TOTF.PA (-3,21%) et TechnipFMC FTI.PA (-6,87%) figurent parmi les reculs les plus marqués du CAC 40. A Londres, BP BP.L recule de 4,6% et Royal Dutch Shell RDSa.L de 3,13%. Dans l'actualité des résultats, Danone DANO.PA abandonne 1,76% après le retrait de ses prévisions 2020 et malgré un chiffre d'affaires trimestriel en croissance organique de 3,7% grâce aux effets de stockage avant les confinements. Après une ouverture dans le rouge, PSA PEUP.PA est finalement la seule valeur du CAC en hausse (+2,91%), le marché semblant privilégier le maintien de l'objectif de marge à moyen terme à la baisse du chiffre d'affaires au premier trimestre. TAUX La défiance vis-à-vis des actions profite logiquement aux valeurs refuges avec à la clé un reflux des rendements des emprunts d'Etat: le rendement des Treasuries à dix ans recule de cinq points de base à 0,5769% et en Europe, celui du dix ans allemand en perd quatre, revenant sous 0,5%. A l'opposé, les rendements des Etats du sud de la zone euro sont en hausse à l'approche du Conseil européen de jeudi, qui risque de repousser une nouvelle fois les décisions très attendues sur la création d'un fonds de relance économique. Le rendement à dix ans italien IT10YT=RR remonte à 2,015% et les rendements portugais et espagnol sont proches de leur plus haut niveau depuis un mois. CHANGES Le dollar est en vedette, profitant lui aussi de sa qualité d'actif refuge. Face à un panier de devises internationales, il prend près de 0,3%. .DXY L'euro recule dans le même temps de 0,2% à 1,083 dollar. EUR= Les reculs sont plus marqués encore pour les monnaies de pays producteurs de pétrole comme la couronne norvégienne NOK= (-1,52%) ou le peso mexicain MXN= (-1,06%). Le won sud-coréen, lui, abandonne plus de 0,8% face au billet vert en raison des interrogations sur la santé de Kim Jong-un, qui aurait subi une opération cardiovasculaire selon la presse locale, une information perçue comme un facteur d'instabilité pour la région. KRW= MÉTAUX Les prix des métaux industriels baissent aussi, ébranlés par l'effondrement des cours pétroliers et la hausse du dollar. Le cuivre, une référence en raison de ses utilisations très diverses dans l'industrie, a baissé de 2,3% à 5.067 dollars la tonne sur le London Metal Exchange. CMCu3 AUCUN INDICATEUR AMÉRICAIN À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 23058,00 -430,00 -1,83% 1YMc1 S&P-500 ESc1 2763,50 -43,00 -1,53% Nasdaq-100 8607,75 -84,25 -0,97% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 23650,44 -592,05 -2,44% -17,13% .DJI S&P-500 .SPX 2823,16 -51,40 -1,79% -12,62% Nasdaq .IXIC 8560,73 -89,41 -1,03% -4,59% Nasdaq 100 8726,51 -105,90 -1,20% -0,08% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1288,09 -29,24 -2,22% -20,68% .FTEU3 Eurostoxx 50 2832,95 -76,55 -2,63% -24,36% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4416,30 -112,00 -2,47% -26,12% Dax 30 .GDAXI 10380,08 -295,82 -2,77% -21,65% FTSE .FTSE 5703,71 -109,12 -1,88% -24,38% SMI .SSMI 9597,01 -188,26 -1,92% -9,61% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0833 1,0862 -0,27% -3,36% Dlr/Yen JPY= 107,38 107,61 -0,21% -1,36% Euro/Yen 116,33 116,88 -0,47% -4,61% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9704 0,9677 +0,28% +0,27% Euro/CHF 1,0514 1,0512 +0,02% -3,11% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2306 1,2435 -1,04% -7,19% Indice $ .DXY 100,3350 99,9550 +0,38% +4,33% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,9100 +0,5000 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4840 -0,0380 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6860 -0,0110 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0430 -0,0310 +52,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,5738 -0,0520 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1933 -0,0090 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US -5,78 -37,63 +31,85 -84,64% N.S. CLc1 Brent LCOc1 21,21 25,57 -4,36 -17,05% -67,88% N.S. : non significatif (Édité par Blandine Hénault)

