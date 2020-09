Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-La chute de Wall Street devrait encore se faire sentir en Europe (actualisé) Reuters • 04/09/2020 à 08:26









(Actualisé avec contrats à terme, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe, commandes à l'industrie en Allemagne) * L'Europe attendue en repli, l'Asie dans le rouge * La baisse des "techs" américaines a fait chuter Wall Street * Le rapport sur l'emploi US attendu à 12h30 GMT par Laetitia Volga PARIS, 4 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir dans le rouge vendredi au lendemain d'une séance plombée par le repli brutal de Wall Street en attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait céder 0,4% à l'ouverture. Le FTSE à Londres .FTSE reculerait de 0,38% et le Dax à Francfort .GDAXI de 0,13% tandis que l'EuroStoxx 50 .STOXX50E arriverait à grappiller 0,03%. Les places européennes ont fini en net repli jeudi, affectées par les prises de bénéfices à Wall Street en particulier sur les valeurs technologiques. "Les indices européens devraient à nouveau baisser dans le sillage d'un véritable 'sell-off' sur les marchés américains alimenté par une (potentielle) prise de conscience des investisseurs que les indices étaient montés trop haut et trop vite et d'un probable 'emballement' des algorithmes avant un long week-end de 3 jours", a déclaré John Plassard chez Mirabaud. Wall Street sera fermée lundi pour la journée fériée du Labor Day. La publication, à 12h30 GMT, du rapport mensuel du département du Travail aux Etats-Unis devrait également alimenter la prudence des investisseurs. Le consensus Reuters table sur un ralentissement des créations de postes à 1,4 million pour le mois d'août après 1,763 million de juillet et sur une baisse du taux de chômage à 9,8% après 10,2% le mois précédent. En attendant, le marché a pris connaissance d'une augmentation plus faible que prévu des commandes à l'industrie en Allemagne, de 2,8% en juillet contre 5,0 attendu par le consensus Reuters. A WALL STREET Wall Street a clôturé en forte baisse jeudi après avoir enchaîné les records, les investisseurs ayant pris des bénéfices sur le secteur technologique tandis que les indicateurs ont mis en évidence les incertitudes sur le rythme de la reprise. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 2,78% à 28.292,73 points, le S&P-500 .SPX a perdu 3,51% à 3.455,06 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 4,96% à 11.458,101 points. Facebook FB.O , Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Apple AAPL.O ont perdu entre 3,76% et 8%. Ces cinq actions, représentant environ un quart de la valeur boursière du S&P 500, ont été à l'origine du rebond du marché après le point bas atteint en mars à la suite de la pandémie. Les indicateurs américains ont par ailleurs déçu: la croissance du secteur des services a ralenti en août et les inscriptions au chômage, bien qu'en net recul, restent élevées. Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en repli vendredi, de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,4% pour le S&P-500 et de 1% pour le Nasdaq. EN ASIE Les marchés asiatiques sont orientés en baisse dans le sillage de la correction de Wall Street. A Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a baissé de 1,11% au lendemain d'un plus haut depuis le 21 février. Aux valeurs, Murata Manufacturing 6981.T , Tokyo Electron 8035.T et SoftBank Group 9984.T ont cédé entre 1,59% et 3,33%. Contre la tendance, Honda 7267.T a gagné 1,98% après l'annonce d'un partenariat stratégique avec General Motors GM.N en Amérique du Nord. En Chine, le CSI300 des grandes capitalisations .CSI300 perd 1,47%, l'indice composite de Shanghai .SSEC recule de 1,31% et le Hang Seng à Hong Kong .HSI de 1,58%. CHANGES L'indice dollar, qui mesure les variations de la monnaie américaine face un panier d'autres devises de référence, est stable en attendant les chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis. .DXY L'euro est dans le même temps inchangé à 1,1843 dollar. La monnaie unique a reculé jeudi sous 1,18 dollar pour la première fois en une semaine en raison des craintes exprimées par des responsables de la BCE sur son renchérissement après avoir dépassé le seuil de 1,20 mardi. EUR= TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne environ plus d'un point de base à 0,6347%, après avoir touché un creux de trois semaines jeudi à 0,604% en réaction à la chute des actions américaines. Le dix ans allemand DE10YT=RR , la référence pour la zone euro, varie peu dans les premiers échanges, autour de -0,482%. PÉTROLE Le marché pétrolier recule et s'achemine vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juin, pénalisé par la faiblesse de la demande. Le baril de Brent recule de 0,68% à 43,77 dollars, après être tombé la veille à un plus bas d'un mois à 43,15, et le baril de brut léger (WTI) abandonne 0,77% à 41 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 SEPTEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Créations d'emplois août 1,4 mln 1,763 mln Taux de chômage 9,8% 10,2% Salaire horaire moyen 0,0% +0,2% - sur un an +4,5% +4,8% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 23195,06 -270,47 -1,15% -1,95% .N225 Topix .TOPX 1616,60 -14,64 -0,90% -6,09% Hong Kong .HSI 24613,54 -394,06 -1,58% -12,69% Taiwan .TWII 12637,95 -120,02 -0,94% +5,34% Séoul .KS11 2371,02 -24,88 -1,04% +7,89% Singapour .STI 2497,67 -34,12 -1,35% -22,50% Shanghaï .SSEC 3340,76 -44,22 -1,31% +9,53% Sydney .AXJO 5925,50 -187,10 -3,06% -11,35% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 28292,73 -807,77 -2,78% -0,86% S&P-500 .SPX 3455,06 -125,78 -3,51% +6,94% Nasdaq .IXIC 11458,10 -598,34 -4,96% +27,70% Nasdaq 100 11771,37 -649,18 -5,23% +34,79% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1419,12 -20,05 -1,39% -12,61% .FTEU3 Eurostoxx 50 3304,22 -33,55 -1,01% -11,77% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5009,52 -22,22 -0,44% -16,20% Dax 30 .GDAXI 13057,77 -185,66 -1,40% -1,44% FTSE .FTSE 5850,86 -90,09 -1,52% -22,43% SMI .SSMI 10220,64 -164,20 -1,58% -3,73% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1844 1,1849 -0,04% +5,66% Dlr/Yen JPY= 106,17 106,17 +0,00% -2,47% Euro/Yen 125,73 125,83 -0,08% +3,10% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9097 0,9093 +0,04% -6,00% Euro/CHF 1,0776 1,0778 -0,02% -0,70% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3273 1,3280 -0,05% +0,11% Indice $ .DXY 92,7750 92,7390 +0,04% -3,53% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4870 +0,0030 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6950 -0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1913 +0,0020 +29,57 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6347 +0,0130 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1309 +0,0060 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 41,05 41,37 -0,32 -0,77% -32,94% CLc1 Brent LCOc1 43,77 44,07 -0,30 -0,68% -33,71% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

