POINT MARCHÉS-La baisse se poursuit en Europe après l'inflation américaine

* L'hypothèse d'une hausse des taux de la Fed de 100 points se renforce * Les prix à la production aux Etats-Unis attendus à 12h30 GMT * Les résultats d'Inditex soutiennent la distribution * Le dollar recule face au yen et à l'euro par Claude Chendjou PARIS, 14 septembre (Reuters) - Un léger rebond technique est attendu mercredi à Wall Street à l'ouverture au lendemain de sa pire clôture depuis 2020, tandis qu'en Europe, les Bourses poursuivent leur baisse à mi-séance, la tendance étant toujours affectée par la hausse plus forte que prévu de l'inflation aux Etats-Unis, ce qui fait craindre une accélération de la remontée des taux d'intérêt. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,32% pour le Dow Jones .DJI , de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,23% pour le Nasdaq .IXIC À Paris, le CAC 40 .FCHI reflue de 0,45% à 6.217,46 vers 11h20 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,74% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 1,03%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 fléchit de 0,6%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,48% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,79%. A une semaine de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), la statistique des prix à la consommation a montré mardi que l'inflation avait augmenté de 0,1% en août d'un mois sur l'autre et de 8,3% sur un an alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne respectivement une baisse de 0,1% et un ralentissement à 8,1%. nL8N30K3EO Ces chiffres ont ravivé les craintes d'une forte hausse des taux de la Fed le 21 septembre puisque la probabilité d'un relèvement du coût du crédit de 100 points de base est désormais de 38% contre 0% avant la publication de l'indice des prix à la consommation, selon le baromètre FedWatch de CME Group. Alors qu'un nouvel indicateur d'inflation, celui des prix à la production, est attendu 12h30 GMT, Seema Shah, stratège chez Principal Global Investors, estime que "la Fed a encore du chemin à parcourir" dans sa lutte vers un retour de l'inflation à 2%. Selon elle, le taux des "fed funds" devra désormais dépasser les 4%. En Europe, côté statistiques économiques du jour, l'inflation a ralenti un peu en Grande-Bretagne, à 9,9% sur un an en août nL8N30L15U, tandis que la production industrielle en zone euro a reculé plus que prévu en juillet (-2,3% contre un consensus à -1,0%). nL6N30L089 En France, le gouvernement a révisé sa prévision de croissance pour cette année de 2,5% à 2,7%. nP6N2YM01F LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL8N30L27Q VALEURS EN EUROPE Sur le Stoxx 600 paneuropéen, la hausse la plus marquée est pour le compartiment de la distribution .SXRP (+0,95%) emmené par Inditex ITX.MC (+3,46%), la maison mère de Zara ayant fait état mercredi d'un bond de 24,5% de son chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice et d'un bénéfice plus élevé qu'il y a un an. nL6N30L05S Dans l'automobile .SXAP (+0,74%), Stellantis STLA.MI avance de 1,05% après l'annonce du rachat d'environ 2,2% de son capital à General Motors GM.N pour environ 923 millions d'euros. A la baisse, le groupe espagnol Iberdrola IBE.MC reflue de 0,97% après l'annonce de la vente à la société de capital-investissement Energy Infrastructure Partners (EIP) de 49% d'un parc éolien en Allemagne pour environ 700 millions d'euros. Dans le secteur du transport et loisirs .SXTP , EasyJet EZJ.L , Lufthansa LHAG.DE , Ryanair RYA.I et Air France-KLM AIRF.PA cèdent de 2,16% à 4,44%, l'intermédiaire Stifel ayant déclaré que la faiblesse de la demande et l'inflation pourraient peser sur les compagnies aériennes et les aéroports européens l'an prochain. Air France-KLM a par ailleurs dit qu'elle assurerait vendredi 45% de ses vols court et moyen-courriers et 10% de ses vols long-courriers en prévision d'une grève des contrôleurs aériens français. nL8N30L233 TAUX La perspective d'une accélération du resserrement monétaire après les chiffres de l'inflation américaine soutient les rendements obligataires. En Europe, ceux du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et deux ans DE2YT=RR s'affichent respectivement à 1,758% et 1,411%, ce dernier ayant touché en séance un sommet depuis 11 ans à 1,446%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à deux ans US2YT=RR a atteint 3,804%, au plus haut depuis novembre 2007, tandis que celui à dix ans US10YT=RR se traite à 3,443%, creusant ainsi l'écart US2US10=RR entre les deux échéances à plus de 34 points, signe d'un risque accru de récession dans un horizon de deux ans. CHANGES Le yen, qui a touché la semaine dernière un creux de 24 ans face au dollar, avance de 0,86% à 143,3, une source de marché ayant déclaré que la Banque du Japon avait fait un pas supplémentaire vers une possible intervention sur les changes en procédant à des vérifications. nL8N30L2SA Le dollar cède 0,33% face aux autres grandes devises .DXY après un bond spectaculaire de 1,5% mardi, le plus important en pourcentage depuis mars 2020. L'euro EUR= , en hausse de 0,31%, se traite à 1,0001 dollar. PÉTROLE Les cours pétroliers, qui ont reflué de plus d'un dollar mardi, remontent légèrement mercredi, soutenus par un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui anticipe un rebond de la demande en 2023 après une révision à la baisse de ses prévisions pour cette année. Le Brent avance de 0,17% à 93,01 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,22% à 87,12 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Prix à la production août -0,1% -0,5% - sur un an +8,8% +9,8% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 31189,00 +86,00 +0,28% 1YMc1 S&P-500 3941,00 +9,75 +0,25% ESc1 Nasdaq-100 12060,50 +24,00 +0,20% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 31104,97 -1276,37 -3,94% -14,40% .DJI S&P-500 3932,69 -177,72 -4,32% -17,49% .SPX Nasdaq .IXIC 11633,57 -632,84 -5,16% -25,64% Nasdaq 100 12033,62 -706,10 -5,54% -26,26% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1651,93 -10,51 -0,63% -12,61% .FTEU3 Eurostoxx 50 3567,53 -18,65 -0,52% -17,00% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6215,37 -30,32 -0,49% -13,11% Dax 30 13088,60 -100,35 -0,76% -17,60% .GDAXI FTSE .FTSE 7307,16 -78,70 -1,07% -1,05% SMI .SSMI 10777,15 -114,39 -1,05% -16,30% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 0,9999 0,9970 +0,29% -12,03% EUR= Dlr/Yen JPY= 143,36 144,55 -0,82% +24,59% Euro/Yen 143,36 144,08 -0,50% +10,01% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9608 0,9613 -0,05% +5,33% Euro/CHF 0,9608 0,9583 +0,26% -7,34% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,1546 1,1491 +0,48% -14,66% Indice $ 109,4660 109,8150 -0,32% +13,82% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/B und (pts) Future Bund 142,9200 -0,4700 FGBLc1 Bund 10 ans 1,7600 +0,0350 DE10YT=RR Bund 2 ans 1,4230 +0,0400 DE2YT=RR OAT 10 ans 2,3280 +0,0420 +56,80 FR10YT=RR Treasury 10 3,4488 +0,0260 ans US10YT=RR Treasury 2 ans 3,8007 +0,0450 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 87,23 87,31 -0,08 -0,09% +42,51% CLc1 Brent LCOc1 93,12 93,17 -0,05 -0,05% +41,03% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)