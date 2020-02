Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'optimisme domine grâce à la Chine, à Lagarde et aux résultats Reuters • 06/02/2020 à 10:09









* L'indice Stoxx 600 gagne 0,45%, le CAC 40 à Paris 0,7% * La Chine va réduire ses droits de douane sur 1.700 produits américains * Lagarde (BCE) évoque des signes de stabilisation en zone euro * Les résultats animent la séance, Arcelor bondit, Dassault Systèmes recule PARIS, 6 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent en début de séance jeudi, dans le sillage des records de Wall Street et de la forte hausse des marchés asiatiques après l'annonce par la Chine de la réduction des droits de douane sur plusieurs centaines de produits importés des Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,7% à 6.027,42 points vers 09h00 GMT, au plus haut depuis le 24 janvier. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,26% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,61%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,54%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,43% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,45% après avoir inscrit un nouveau record à 426,7 points. La Chine a annoncé qu'elle allait réduire de moitié les droits de douane supplémentaires prélevés depuis l'an dernier sur plus de 1.700 produits américains, conformément aux engagements pris dans l'accord commercial dit de "phase 1" conclu avec les Etats-Unis. Cette annonce est perçue comme une nouvelle mesure de soutien aux entreprises chinoises confrontées aux retombées de l'épidémie de coronavirus. Autre élément porteur pour les marchés: la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a évoqué des signes de stabilisation économique en préambule à son audition par le Parlement européen, tout en reconnaissant que la croissance restait faible. "Il y a chez les traders un sentiment fort d'optimisme sur la capacité des actions mondiales à encaisser le choc du coronavirus", constate Naeem Aslam, chef analyste d'Avatrade à Londres. Dans ce climat résolument positif, les marchés ignorent la mauvaise surprise des commandes à l'industrie en Allemagne en décembre, une baisse inattendue de 2,1% par rapport au mois précédent. VALEURS La plus forte hausse sectorielle du début de séance en Europe est pour le secteur bancaire, dont l'indice Stoxx .SX7P s'adjuge 2,06%, tiré entre autres par Nordea NDASE.ST (+4,57%) et UniCredit CRDI.MI (+4,96%) après des résultats meilleurs qu'attendu. A Paris, Société générale SOGN.PA sous-performe légèrement le secteur avec une progression de 1,16% après des commentaires prudents sur sa capacité à atteindre cette année son objectif de rendement des fonds propres. Parmi les grands bénéficiaires de la pluie de résultats du début de journée, ArcelorMittal MT.AS bondit de 10,7%, de loin la plus forte hausse du CAC 40, après avoir battu le consensus et présenté des prévisions solides. A la baisse, Dassault Systèmes DAST.PA cède 2,97% après des trimestriels et des commentaires sur 2020 jugés décevants par plusieurs analystes. L8N2A638Q EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 2,38% après l'annonce chinoise sur les droits de douane. L'indice Nikkei a frôlé en séance le seuil des 24.000 points pour la première fois depuis le 22 janvier. En Chine, le SSE Composite de Shanghai .SSEC a gagné 1,72%, sa troisième hausse de plus de 1% consécutive, les investisseurs continuant de miser sur de nouvelles mesures de soutien visant à limiter l'impact économique de l'épidémie. A WALL STREET Wall Street a bouclé une troisième séance de hausse consécutive mercredi et l'indice S&P a atteint un nouveau record de clôture, grâce à de bons chiffres sur le marché de l'emploi et l'activité du secteur des services aux Etats-Unis et des résultats trimestriels d'entreprises bien accueillis. Les indices ont été portés en outre par la rumeur de la mise au point d'un traitement efficace du coronavirus de Wuhan, qui menace de freiner la croissance économique mondiale, même si l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a démenti l'information. Le Nasdaq a également battu son record de clôture, malgré le plongeon de 17% de l'action Tesla TSLA.O après six jours de hausse, qui a freiné sa progression. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,68% ou 483,22 points à 29.290,85, S&P-500 .SPX a pris 37,1 points (+1,13%) à 3.334,69 et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 40,71 points (+0,43%) à 9.508,68 points. TAUX Sur le marché obligataire, la perspective de la baisse des droits de douane chinois et les déclarations encourageantes de Christine Lagarde se traduisent par une poursuite de la remontée des rendements. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR prend près de trois points de base à -0,344%, au plus haut depuis le 27 janvier, et son équivalent français plus de deux points à -0,083%. Le rendement américain à dix ans US10YT=RR oscille autour de 1,67%, portant à plus de 15 points de base sa hausse depuis le point bas touché vendredi. CHANGES Le soulagement apporté aux investisseurs par la décision de Pékin sur les droits de douane profite logiquement au yuan, qui a pris jusqu'à 0,2% face au dollar CNY= et au dollar australien AUD= , très sensible aux nouvelles en provenance de Chine. L'"indice dollar" .DXY , qui mesure les fluctuations de la devise américaine face à un panier de référence, est pratiquement inchangé après avoir atteint en début de journée son plus haut niveau depuis deux mois en réaction aux bons indicateurs américains de mercredi. L'euro est stable, juste en dessous du seuil de 1,10 dollar EUR= . PÉTROLE Porté lui aussi par le regain général d'optimisme, le marché pétrolier amplifie le rebond entamé mercredi après cinq séances consécutives de baisse. Le Brent gagne 1,28% à 55,99 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,97% à 51,75 dollars CLc1 . Le premier avait déjà pris 2,4% mercredi, le second 2,3%. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 01/02 +215.000 +216.000 Productivité T4 (flash) +1,6% -0,2% Coûts du travail T4 (flash) +1,4% +2,5% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23873,59 +554,03 +2,38% +0,92% .N225 Topix 1736,98 +35,15 +2,07% +0,91% .TOPX Hong Kong 27493,70 +706,96 +2,64% -2,47% .HSI Taiwan 11749,68 +176,06 +1,52% -2,06% .TWII Séoul 2227,94 +62,31 +2,88% +1,38% .KS11 Singapour 3224,92 +24,79 +0,77% +0,06% .STI Shanghaï 2866,51 +48,42 +1,72% -6,02% .SSEC Sydney 7049,20 +73,10 +1,05% +5,46% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29290,85 +483,22 +1,68% +2,64% .DJI S&P-500 3334,69 +37,10 +1,13% +3,22% .SPX Nasdaq 9508,68 +40,71 +0,43% +5,97% .IXIC Nasdaq 100 9367,48 +33,43 +0,36% +7,26% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1660,93 +7,15 +0,43% +2,28% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3798,46 +20,62 +0,55% +1,42% 50 .STOXX50E CAC 40 6028,31 +42,91 +0,72% +0,84% .FCHI Dax 30 13560,72 +82,39 +0,61% +2,35% .GDAXI FTSE 7501,94 +19,46 +0,26% -0,54% .FTSE SMI .SSMI 11028,11 +33,96 +0,31% +3,87% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0995 1,0997 -0,02% -1,92% EUR= Dlr/Yen 109,93 109,80 +0,12% +0,98% JPY= Euro/Yen 120,88 120,77 +0,09% -0,88% EURJPY= Dlr/CHF 0,9747 0,9732 +0,15% +0,71% CHF= Euro/CHF 1,0717 1,0704 +0,12% -1,24% EURCHF= Stg/Dlr 1,2983 1,3000 -0,13% -2,08% GBP= Indice $ 98,3010 98,3010 +0,00% +2,21% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3440 +0,0260 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6320 +0,0100 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0860 +0,0220 +25,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,6699 +0,0210 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,4573 +0,0160 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 51,75 50,75 +1,00 +1,97% -15,45% US CLc1 Brent 55,99 55,28 +0,71 +1,28% -15,21% LCOc1 (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.