POINT MARCHÉS-L'optimisme continue de l'emporter en attendant la Fed

* Les actions américaines devraient poursuivre leur progression * En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 0,74% et le CAC 40 à Paris 0,5% * De bons indicateurs en Chine et en Allemagne * La Fed entame deux jours de débats par Marc Angrand PARIS, 15 septembre (Reuters) - Les actions américaines devraient continuer de monter mardi et les Bourses européennes évoluent dans le vert à mi-séance, l'appétit pour le risque profitant de solides indicateurs économiques chinois et européen venus s'ajouter aux espoirs de progrès dans le développement d'un ou plusieurs vaccins contre le COVID-19. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,65% pour le Dow Jones .DJI , de 0,75% environ pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de près de 1% pour le Nasdaq .IXIC , au lendemain d'une hausse déjà soutenue (+1,18% pour le Dow, +1,27% pour le S&P-500 et +1,87% pour le Nasdaq Composite). À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,5% à 5076,87 points à 11h00 GMT, s'acheminant ainsi vers une troisième séance consécutive de hausse pour la première fois depuis un peu plus d'un mois. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,86% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,3%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,58%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,65% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,74%. Tous ont amplifié leur progression après le chiffre supérieur aux attentes de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, qui ressort à 77,4 en septembre contre 71,5 en août alors que le consensus le donnait en baisse. En tout début de journée, les investisseurs avaient déjà apprécié une série d'indicateurs chinois montrant entre autres une accélération de la production industrielle (+5,6% sur un an en août) et un rebond des ventes au détail (+0,5%). "L'activité en Chine en août a été globalement soutenue et surtout, la reprise a fini par s'étendre au secteur privé", soulignent les analystes de Société générale. De son côté le BlackRock Investment Institute dit demeurer "modérément pro-risque" en notant l'amélioration du contexte macroéconomique mais aussi les incertitudes liées à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Les investisseurs suivront entre autres à 13h15 GMT les chiffres mensuels de la production industrielle aux Etats-Unis, à la veille des décisions de la Réserve fédérale. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET LES VALEURS EN EUROPE La hausse des actions européennes est emmenée par les secteurs cycliques de la distribution, dont l'indice Stoxx .SXRP gagne 2,16%, et des matières premières .SXPP (+1,92%), sensible aux nouvelles en provenance de Chine, tandis que les compartiments dans le rouge limitent leurs pertes, le repli le plus marqué, celui des télécommunications .SXKP ne dépassant pas 0,07%. Parmi les meilleures performances du Stoxx 600, le groupe suédois d'habillement H&M HMb.ST bondit de 12,33% après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, jugés de bon augure pour tout le secteur. A Madrid, Inditex ITX.MC , la maison mère de Zara, prend 5,2%. A Paris, c'est Fnac Darty FNAC.PA qui se distingue à la hausse (+7,71%) après les déclarations de son directeur général, qui espère un chiffre d'affaires 2020 proche de celui de 2019. PSA PEUP.PA , qui a passé une partie de la matinée dans le rouge, gagne désormais 3,12% après la modification des modalités de l'accord de fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles FCHA.MI , qui prend 8,56% à Milan. Faurecia EPED.PA , dont la recomposition du capital s'en trouvera retardée, cède en revanche 6,21%. A la baisse également, Carrefour CARR.PA perd 1,76% après la vente par Crédit agricole CIB de 3,1% de son capital, des titres liés à des opérations dérivées conclues avec une filiale de Groupe Arnault. TAUX Orientés à la baisse en début de séance, les rendements de référence de la zone euro sont remontés au fil des heures pour retrouver l'équilibre après le chiffre meilleur qu'attendu de l'indice ZEW, à -0,47% pour le Bund à dix ans DE10YT=RR . Son équivalent américain prend quant à lui 1,5 point de base à 0,682% US10YT=RR . CHANGES Sur le marché des devises, le dollar continue de souffrir de l'appétit pour les actifs plus risqués et abandonne 0,22% face à un panier de devises de référence, permettant à l'euro, à 1,1898, de se rapprocher un peu plus de la barre de 1,20 EUR= à la veille des annonces de la Fed. Parallèlement, le yuan a touché un plus haut de 16 mois face au billet vert après les indicateurs économiques chinois du jour. CNH= CNY=CFXS PÉTROLE Le marché pétrolier est reparti de l'avant après trois séances dominées par la baisse, les craintes à court terme liées à l'arrivée de l'ouragan Sally sur les côtes américaines ( ) l'emportant sur les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui table comme l'Opep sur une reprise de la demande mondiale plus lente qu'espéré initialement. Le Brent gagne 1,59% à 40,24 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,85% à 37,95 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Indice manufacturier "Empire septembre 6,00 3,70 State" USA 13h15 Production industrielle août +1,0% +3,0% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 28184,00 +191,00 +0,68% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3407,75 +25,25 +0,75% Nasdaq-100 11389,00 +108,50 +0,96% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 27993,33 +327,69 +1,18% -1,91% .DJI S&P-500 .SPX 3383,54 +42,57 +1,27% +4,73% Nasdaq .IXIC 11056,65 +203,11 +1,87% +23,23% Nasdaq 100 11277,76 +190,36 +1,72% +29,14% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1438,87 +9,87 +0,69% -11,40% .FTEU3 Eurostoxx 50 3335,70 +18,91 +0,57% -10,93% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5076,69 +24,81 +0,49% -15,08% Dax 30 .GDAXI 13232,58 +38,92 +0,29% -0,12% FTSE .FTSE 6078,11 +51,86 +0,86% -19,41% SMI .SSMI 10537,57 +80,14 +0,77% -0,75% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1898 1,1868 +0,25% +6,14% Dlr/Yen JPY= 105,57 105,72 -0,14% -3,02% Euro/Yen 125,60 125,42 +0,14% +2,99% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9051 0,9083 -0,35% -6,48% Euro/CHF 1,0770 1,0774 -0,04% -0,76% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2909 1,2844 +0,51% -2,64% Indice $ .DXY 92,8590 93,0520 -0,21% -3,45% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 173,8200 -0,1800 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4690 +0,0080 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6900 +0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1915 +0,0030 +27,75 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6821 +0,0130 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1410 +0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 37,95 37,26 +0,69 +1,85% -38,00% CLc1 Brent LCOc1 40,26 39,61 +0,65 +1,64% -39,03% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

