POINT MARCHÉS-L'inquiétude suscitée par la pandémie reprend le dessus (actualisé)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Repli en vue pour les principaux indices européens * Wall Street a fini en net recul * Le bilan de la pandémie s'alourdit, nouvelles mesures de restriction * Un discours de Lagarde et les inscriptions au chômage aux USA à suivre par Marc Angrand PARIS, 19 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge jeudi face à l'accélération de la propagation du coronavirus qui l'emporte une nouvelle fois sur la perspective de l'arrivée d'un ou plusieurs vaccins et incite aux prises de bénéfice après les récents plus hauts. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,74% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,59% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,75% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,64% pour le Stoxx 600 .STOXX . Les Etats-Unis ont franchi mercredi le seuil des 250.000 morts du COVID-19 et plusieurs Etats du pays ont annoncé de nouvelles mesures pour tenter de freiner l'épidémie, la plus emblématique étant la fermeture dès ce jeudi de tous les établissements scolaires de la ville de New York. Au Japon, confronté lui aussi à une accélération de la propagation du virus même si son bilan humain reste relativement bas, la municipalité de Tokyo a déclenché l'alerte maximale et le Premier ministre dit envisager de limiter à quatre personnes les tablées dans les restaurants. En France, le nombre de malades hospitalisés a reculé pour le deuxième jour d'affilée mais le gouvernement a souligné mercredi que le déconfinement était encore loin. Ces nouvelles ravivent les craintes de nouvelles conséquences de la pandémie sur l'économie. "Ces risques devront être compensés par les bienfaits à plus long terme d'un vaccin efficace, ce qui, même s'il commence à être déployé l'an prochain, pourrait prendre jusqu'à deux ans pour faire une véritable différence", estime Michael Hewson, analyste en chef de CMC Markets. Le discours de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), prévu dans la matinée, et les statistiques hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis pourraient fournir de nouvelles indications aux investisseurs sur l'évolution de la conjoncture. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a terminé sur une baisse marquée mercredi, les espoirs liés aux nouvelles annonces de Pfizer et BioNTech sur leur candidat vaccin ayant été occultés par la progression de l'épidémie. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 344,93 points, soit 1,16%, à 29.438,42 points, le Standard & Poor's 500 .SPX a perdu 41,74 points, 1,16% également, à 3.567,79 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 97,74 points (-0,82%) à 11.801,60 points. Les contrats à terme sur indices ne suggèrent pour l'instant qu'un rebond très timide pour le Dow et le S&P-500. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a terminé en recul de 0,36%, sa deuxième baisse d'affilée, l'appréciation du yen JPY= EURJPY= s'ajoutant à l'inquiétude suscitée par la situation sanitaire. En Chine, la tendance était en revanche plus positive grâce aux informations de la chaîne de télévision publique CCTV selon lesquelles le gouvernement va prendre de nouvelles mesures de soutien à la consommation, notamment pour favoriser l'achat d'automobiles et d'électroménager dans les zones rurales. L'indice SSE Composite de Shanghai .SSEC a fini sur une progression de 0,47% et le CSI 300 .CSI300 a pris 0,74%. CHANGES/TAUX Le dollar repart à la hausse après cinq séances consécutives de baisse face à un panier de référence .DXY (+0,16%), même s'il reste proche du plus bas de plus de deux mois touché le 9 novembre. L'euro est repassé sous 1,1850 dollar EUR= après s'être approché mercredi de 1,19. Sur les marchés obligataires, le regain d'aversion au risque fait reculer les rendements de référence de la zone euro dans les premiers échanges, à -0,559% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR . Celui des bons du Trésor américain de même échéance US10YT=RR cède deux points de base à 0,8652%. PÉTROLE Le marché pétrolier cède lui aussi aux prises de bénéfice, les craintes pour la demande reprenant le dessus sur les espoirs de voir l'Opep et ses alliés prolonger la limitation de l'offre. Le Brent abandonne 0,09% à 44,30 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,41% à 41,65 dollars CLc1 . Ils avaient gagné respectivement 1,35% et 0,94% mercredi. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 19 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 707.000 709.000 14/11 USA 13h30 Indice d'activité "Philly novembre 22,0 32,3 Fed" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 25634,34 -93,80 -0,36% +8,36% .N225 Topix .TOPX 1726,41 +5,76 +0,33% +0,29% Hong Kong 26414,03 -130,26 -0,49% -6,30% .HSI Taiwan 13722,43 -50,86 -0,37% +14,38% .TWII Séoul .KS11 2547,42 +1,78 +0,07% +15,91% Singapour 2789,40 +0,81 +0,03% -13,45% .STI Shanghaï 3363,09 +15,78 +0,47% +10,26% .SSEC Sydney 6547,20 +16,10 +0,25% -2,05% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29438,42 -344,93 -1,16% +3,15% .DJI S&P-500 3567,79 -41,74 -1,16% +10,43% .SPX Nasdaq 11801,60 -97,74 -0,82% +31,53% .IXIC Nasdaq 100 11894,71 -82,78 -0,69% +36,20% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1507,91 +6,17 +0,41% -7,15% .FTEU3 Eurostoxx 50 3482,17 +13,69 +0,39% -7,02% .STOXX50E CAC 40 5511,45 +28,45 +0,52% -7,81% .FCHI Dax 30 13201,89 +68,42 +0,52% -0,36% .GDAXI FTSE .FTSE 6385,24 +19,91 +0,31% -15,34% SMI .SSMI 10563,89 -1,23 -0,01% -0,50% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1851 1,1852 -0,01% +5,72% EUR= Dlr/Yen 103,91 103,83 +0,08% -4,55% JPY= Euro/Yen 123,14 123,05 +0,07% +0,98% EURJPY= Dlr/CHF 0,9106 0,9109 -0,03% -5,91% CHF= Euro/CHF 1,0794 1,0796 -0,02% -0,53% EURCHF= Stg/Dlr 1,3246 1,3269 -0,17% -0,11% GBP= Indice $ 92,4590 92,3160 +0,15% -3,86% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5580 -0,0030 Bund 2 ans -0,7350 -0,0120 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3196 +0,0030 +23,84 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8652 -0,0170 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1733 -0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 41,66 41,82 -0,16 -0,38% -31,94% CLc1 Brent LCOc1 44,32 44,34 -0,02 -0,05% -32,88% (édité par Patrick Vignal)

