POINT MARCHÉS-L'impact de la hausse des rendements s'amplifie

* Net repli en vue pour les Bourses européennes * A Wall Street, le Dow Jones a cédé 1,75%, le S&P-500 2,45%, le Nasdaq 3,52% * Le Nikkei a cédé 3,99%, sa pire performance depuis avril * Le rendement à dix ans américain a dépassé 1,6% * Le dollar monte, le pétrole baisse PARIS, 26 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse vendredi dans le sillage de Wall Street et des grandes places asiatiques, la remontée continue des rendements obligataires pesant de plus en plus lourd sur le sentiment des investisseurs. Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 1,3% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 1,08% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 1,52% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E , qui reviendrait ainsi à son plus bas niveau depuis deux semaines. Quant au CAC 40 .FCHI à Paris, il devrait abandonner au moins 1,5% selon les premières indications disponibles. La hausse des rendements des emprunts d'Etat s'est accélérée jeudi en Europe et surtout aux Etats-Unis, où celui des bons du Trésor à dix ans est repassé au-dessus de 1,5%, au plus haut depuis le début de la crise du coronavirus et au-dessus du rendement servi par les dividendes de l'indice Standard & Poor's 500 .SPX , référence de nombreux investisseurs. Ce mouvement, que les déclarations des banques centrales sur l'absence de risque inflationniste durable ne suffisent plus à enrayer, remet en cause les valorisations des actions, à commencer par celles du secteur des hautes technologies, moteur de la hausse des derniers mois. Le Nasdaq américain a ainsi perdu 5,44% sur les quatre premières séances de la semaine et s'il creuse encore ses pertes, ce qui est probable, il affichera sa pire performance hebdomadaire depuis mars dernier. Signe que la tension gagne peu à peu l'ensemble des marchés, la banque centrale australienne a lancé une opération de rachat d'obligations pour tenter de freiner la hausse des rendements. "Plus cela durera, plus grand sera le risque d'une correction plus sévère sur les marchés d'actions si la révision à la hausse des prévisions de bénéfices ne suit pas le rythme de la montée des rendements obligataires", commente Shane Oliver, responsable de la stratégie d'investissement d'AMP. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les principaux indices américains ont chuté jeudi, le Nasdaq accusant son pire recul quotidien depuis octobre face à la montée des rendements obligataires, qui accroît la pression sur les grandes valeurs de croissance. L'indice Dow Jones a cédé 559,85 points (-1,75%) à 31.402,01 et le S&P-500 a perdu 96,09 points, soit 2,45%, à 3.829,34, la plus forte baisse quotidienne depuis fin janvier pour l'un comme pour l'autre. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 478,54 points (-3,52%) à 13.119,43. Parmi les poids lourds des hautes technologies, Apple AAPL.O a cédé 3,48%, Intel INTC.O 4,41% et Microsoft MSFT.O 2,37%. Tesla TSLA.O a chuté de 8,1% après des informations de presse sur la suspension de la production de la Model 3 dans son usine de Californie. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a cédé 3,99%, sa pire performance depuis le 1er avril, la baisse touchant tous les secteurs mais particulièrement les valeurs technologiques: Advantest 6857.T a perdu 7,51%, Screen Holdings 7735.T 6,53%. Le marché japonais a reculé de 3,5% sur l'ensemble de la semaine mais progresse de 4,71% sur le mois de février. En Chine, le SSE Composite de Shanghai .SSEC abandonne 1,49% et le CSI 300 .CSI300 1,63% tandis qu'à Hong Kong, le Hang Seng .HSI chute de 2,86%. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RTR est revenu sous 1,5% après avoir atteint en séance jeudi 1,614%, son plus haut niveau depuis la mi-février 2020, soit avant le déclenchement de la crise du coronavirus. Sa hausse s'est accélérée après les résultats jugés décevants d'une adjudication à sept ans du Trésor, le ratio entre la demande et l'offre de tires, à 2,04 tombant à son plus bas niveau historique pour cette maturité selon le courtier spécialisé DRW Trading. Le dix ans affiche désormais une hausse de près de 17 points de base sur la semaine et de 60 points depuis début janvier. CHANGES Profitant enfin de la hausse des rendements, mais aussi du regain d'aversion au risque, le dollar est en nette hausse face aux autres grandes devises .DXY (+0,25%) et s'éloigne du plus bas de sept semaines touché jeudi. L'euro revient vers 1,2150 dollar EUR= contre 1,2242 au plus haut la veille. PÉTROLE La remontée du dollar fait retomber les cours du pétrole après leurs récents plus hauts de 13 mois, d'autant que ceux-ci pourraient inciter certains producteurs à augmenter leurs pompages. Le Brent abandonne 0,79% à 66,35 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,93% à 62,94 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 PIB (définitif) T4 -1,3% -1,3%* - sur un an n.d. -5,0%* FR 07h45 Inflation (1re estimation) février -0,3% +0,3% - sur un an +0,5% +0,8% USA 13h30 Revenus des ménages janvier +9,5% +0,6% Dépenses des ménages n.d. -0,6% USA 15h00 Indice de confiance du février 76,5 76,2* Michigan (définitif) * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 28966,01 -1202,26 -3,99% +5,55% .N225 Topix 1864,49 -61,74 -3,21% +3,31% .TOPX Hong Kong 29197,94 -876,23 -2,91% +7,22% .HSI Taiwan 15953,80 -498,38 -3,03% +8,29% .TWII Séoul 3013,69 -86,00 -2,77% +4,88% .KS11 Singapour 2946,30 -27,24 -0,92% +3,60% .STI Shanghaï 3528,10 -56,94 -1,59% +1,58% .SSEC Sydney 6673,30 -160,70 -2,35% +1,31% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 31402,01 -559,85 -1,75% +2,60% .DJI S&P-500 3829,34 -96,09 -2,45% +1,95% .SPX Nasdaq 13119,43 -478,54 -3,52% +1,79% .IXIC Nasdaq 100 12828,31 -473,88 -3,56% -0,47% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1585,48 -4,61 -0,29% +3,19% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3685,28 -20,71 -0,56% +3,73% .STOXX50E CAC 40 5783,89 -14,09 -0,24% +4,19% .FCHI Dax 30 13879,33 -96,67 -0,69% +1,17% .GDAXI FTSE .FTSE 6651,96 -7,01 -0,11% +2,96% SMI .SSMI 10658,87 -68,83 -0,64% -0,42% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,2156 1,2176 -0,16% -0,46% EUR= Dlr/Yen 106,18 106,21 -0,03% +2,92% JPY= Euro/Yen 129,08 129,35 -0,21% +1,70% EURJPY= Dlr/CHF 0,9053 0,9043 +0,11% +2,28% CHF= Euro/CHF 1,1007 1,1016 -0,08% +1,85% EURCHF= Stg/Dlr 1,3948 1,4013 -0,46% +2,01% GBP= Indice $ 90,3620 90,1340 +0,25% -6,04% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,2030 +0,0280 Bund 2 ans -0,6350 +0,0180 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0611 +0,0320 +26,41 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,4701 -0,0450 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1427 -0,0230 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 62,95 63,53 -0,58 -0,91% +2,84% US CLc1 Brent 66,35 66,88 -0,53 -0,79% +0,48% LCOc1 (Marc Angrand, avec Wayne Cole à Sydney)