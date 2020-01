Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'extension du coronavirus freine les tentatives de rebond Reuters • 28/01/2020 à 13:17









* Wall Street devrait reprendre une partie du terrain perdu lundi * Les indices européens dans le vert à mi-séance * L'aversion au risque reste cependant bien présente * L'euro souffre, le pétrole baisse toujours PARIS, 28 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse mardi et les Bourses européennes regagnent un peu de terrain à mi-séance, mais l'inquiétude suscitée par le coronavirus chinois et ses probables conséquences économiques freine le rebond des actions au lendemain de leur pire séance depuis octobre. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,3% environ pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,6% pour le Nasdaq .IXIC . En Europe, le CAC 40 à Paris .FCHI gagne 0,29% à 5.879,75 points à 12h05 GMT et s'éloigne du plus bas de trois mois et demi touché lundi à 5.851. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,2% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,07%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,24%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,05% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,13%. Ce dernier a subi lundi sa plus forte baisse depuis le 2 octobre (-2,68%), tout comme le S&P 500 américain (-1,57%) et l'indice MSCI mondial .MIWD00000PUS (-1,62%), tandis que la volatilité montait fortement sur l'ensemble des marchés boursiers. Ces mouvements traduisent la peur d'un impact sensible sur la croissance et la consommation de l'épidémie de coronavirus en Chine, qui a fait 106 morts et affectait plus de 4.500 personnes selon le dernier bilan en date , mais ils pourraient refléter un changement d'état d'esprit plus durable chez les investisseurs. "Même si l'on ne peut pas encore parler d'une transition du 'risque on' au 'risque off', un certain nombre de signes indiquent que l'appétit pour le risque va désormais de pair avec une plus grande prudence: la volatilité ne diminue pas, les rendements des emprunts d'État baissent et les écarts de crédit s'élargissent", résume ainsi Olivier Marciot, directeur et gérant senior d'Unigestion. "L'épidémie de coronavirus à l'approche du Nouvel An Chinois pourrait déclencher un changement de sentiment plus général, dont les répercussions pourraient être accélérées par les valorisations élevées de tous les actifs." La prudence perceptible sur la plupart des marchés est également liée à l'approche des décisions de la Réserve fédérale américaine, qui entame ce mardi sa première réunion de politique monétaire de l'année, à la multiplication des publications de résultats des deux côtés de l'Atlantique et à l'imminence de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui sera officielle vendredi. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Le secteur des ressources de base .SXPP (+0,13%) et celui de l'automobile .SXAP (+0,78%), particulièrement exposés au marché chinois, repartent de l'avant au lendemain d'une forte baisse. A l'inverse, celui des hautes technologies .SX8P (-1,17%)continue de reculer, pénalisé entre autres par les prévisions jugées décevantes du géant allemand des logiciels d'entreprise SAP SAPG.DE , qui perd 3,28%. Philips PHG.AS abandonne 2,99% après l'annonce de résultats inférieurs aux attentes et de la mise en vente de ses activités d'électroménager. A la hausse à Paris, Airbus AIR.PA gagne 1,23%, l'annonce d'un accord de principe pour solder des enquêtes anti-corruption dans plusieurs pays d'Europe soulageant les investisseurs. Renault RENA.PA progresse de 0,4%. Le conseil d'administration du groupe automobile est convoqué dans la journée pour se prononcer sur la nomination de Luca de Meo au poste de directeur général, selon deux sources proches du dossier. L8N29X2JG TAUX Signe que les inquiétudes liées au virus chinois sont loin d'être dissipées, les marchés obligataires restent orientés à la hausse, avec pour conséquence entre autres, pour la première fois depuis octobre, une brève inversion de la portion trois mois-dix ans de la courbe des rendements américains, une anomalie considérée par certains comme le reflet de craintes de récession. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR se stabilise autour de 1,60% après être revenu à 1,57%, son plus bas niveau depuis octobre. En zone euro, les craintes de voir l'épidémie chinoise freiner l'économie se traduisent par une dégradation des anticipations d'inflation: le taux d'inflation "à cinq ans dans cinq ans" EUIL5YF5Y=R , baromètre des prévisions d'évolution à long terme des prix, est repassé sous 1,27% pour la première fois depuis un mois et demi. Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est quasi inchangé, autour de -0,385%. CHANGES L'aversion au risque reste sensible également sur le marché des devises: le yuan continue de monter JPY= EURJPY= et le dollar a touché, contre un panier de devises de référence .DXY , son plus haut niveau depuis le 2 décembre. L'euro se traite autour de 1,1011 dollar EUR= après être revenu lundi à 1,1008. La monnaie unique est parallèlement revenue au plus bas depuis avril 2017 face au franc suisse EURCHF= , ce dernier bénéficiant lui aussi de son statut de valeur refuge. "En période d'aversion au risque, les flux se dirigent habituellement vers le yen japonais et le franc suisse. Mais au vu de la proximité du Japon avec la Chine, le risque de voir le virus gagner le Japon est élevée, avec un cas confirmé pour l'instant. Le franc suisse est donc actuellement le refuge ultime", explique Chris Towner, directeur du courtier JCRA. PÉTROLE Les cours du pétrole subissent leur sixième séance consécutive de baisse, un mouvement lié principalement au coronavirus que les déclarations de pays de l'Opep sur une possible prolongation des restrictions de production ne parviennent pas à inverser. Le Brent abandonne 0,76% à 58,87 dollars le baril LCOc1 , au plus bas depuis plus de trois mois, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,23% à 53,02 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Commandes de biens durables décembre +0,3% -2,1% - hors transports +0,2% -0,1% USA 14h00 Indice des prix immobiliers novembre +0,4% +0,4% S&P/Case-Shiller - sur un an +2,4% +2,2% USA 15h00 Indice de confiance du janvier 128,0 126,5 consommateur LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 28576,0 +95,00 +0,33% 1YMc1 0 S&P-500 3254,00 +14,50 +0,45% ESc1 Nasdaq-100 9013,25 +58,75 +0,66% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 28535,8 -453,93 -1,57% -0,01% .DJI 0 S&P-500 3243,63 -29,60 -0,90% +0,40% .SPX Nasdaq 9139,31 -175,60 -1,89% +1,86% .IXIC Nasdaq 100 8952,18 -189,29 -2,07% +2,51% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1620,75 +1,75 +0,11% -0,20% .FTEU3 Eurostoxx 50 3686,19 +8,35 +0,23% -1,57% .STOXX50E CAC 40 5878,82 +15,80 +0,27% -1,66% .FCHI Dax 30 13214,4 +9,67 +0,07% -0,26% .GDAXI 4 FTSE .FTSE 7429,41 +17,36 +0,23% -1,50% SMI .SSMI 10706,4 +30,51 +0,29% +0,84% 7 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1007 1,1016 -0,08% -1,82% EUR= Dlr/Yen 108,85 108,89 -0,04% -0,01% JPY= Euro/Yen 119,83 119,97 -0,12% -1,74% EURJPY= Dlr/CHF 0,9705 0,9694 +0,11% +0,28% CHF= Euro/CHF 1,0684 1,0681 +0,03% -1,55% EURCHF= Stg/Dlr 1,3006 1,3053 -0,36% -1,91% GBP= Indice $ 98,0420 97,9560 +0,09% +1,94% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,180 -0,0500 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,3860 -0,0030 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6310 +0,0000 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1310 -0,0050 +25,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,6028 -0,0020 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,4247 -0,0100 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger US 53,04 53,14 -0,10 -0,19% -13,35% CLc1 Brent LCOc1 58,89 59,32 -0,43 -0,72% -10,81% (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.