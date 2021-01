POINT MARCHÉS-L'Europe varie peu, les taux reculent et Carrefour grimpe

* Le Stoxx 600 quasiment à l'équilibre, le CAC 40 à Paris gagne 0,24% * Carrefour convoité par le canadien Couche-Tard, le titre grimpe * Les chiffres des prix à la consommation US attendus à 13h30 GMT par Laetitia Volga PARIS, 13 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent peu mercredi dans la matinée, les inquiétudes sur la situation sanitaire et le climat politique aux Etats-Unis incitant les investisseurs à rester sur leurs gardes. Le CAC 40 .FCHI gagne 0,24% à 5.664,71 points vers 09h12 GMT, la progression de Carrefour, approché par un groupe canadien en vue d'une éventuelle acquisition, aidant l'indice parisien à rester dans le vert. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,03% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 0,08%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E est en hausse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,02% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,12%. La tendance de fond reste soutenue par les espoirs d'un soutien budgétaire et monétaire important aux Etats-Unis mais la situation sanitaire et économique actuelle reste préoccupante. La Chine a recensé 115 cas supplémentaires de COVID-19 au cours des vingt-quatre dernières heures, contre 55 un jour plus tôt, ce qui constitue un record quotidien depuis plus de cinq mois. L'Allemagne, qui pourrait décider dans la journée de renforcer les contrôles aux frontières, ne pourra pas lever dès le début du mois de février toutes les restrictions mises en place, a fait savoir le ministre de la Santé. Parallèlement, aux Etats-Unis, les démocrates de la Chambre américaine des représentants se rapprochent du lancement d'une historique procédure de destitution contre Donald Trump, à sept jours de la fin du mandat du président. Du côté de la microéconomie, les banques américaines JPMorgan JPM.N , Citigroup C.N et Wells Fargo WFC.N lanceront vendredi le bal des publications de résultats pour le quatrième trimestre. Les investisseurs suivront surtout les anticipations des sociétés pour 2021 pour conforter, ou non, les niveaux de valorisation. VALEURS Plus forte progression du Stoxx 600, Carrefour CARR.PA grimpe de 7,21% après avoir confirmé avoir été approché par le géant canadien Alimentation Couche-Tard ATDb.TO en vue d'une acquisition du groupe français qui a qualifié la démarche d'"amicale". Dans son sillage, Casino CASP.PA gagne 3,24%, deuxième plus forte hausse du SBF 120. Les valeurs de l'énergie sont en hausse grâce à la progression des cours du brut. L'indice sectoriel européen gagne 1,07%. A Paris, Total TOTF.PA et TechnipFMC FTI.PA prennent respectivement 1,97% et 0,88%. L'espagnol Telefonica TEF.MC prend 9,06% après l'annonce d'un accord pour la cession des tours de sa filiale Telxius Telecom TEF.MC en Europe et en Amérique latine à American Tower Corporation AMT.N pour 7,7 milliards d'euros. A WALL STREET Les futures sur les indices américains évoluent en légère hausse après la légère hausse de la veille au cours d'une séance marquée par l'attentisme avant la période des résultats. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,19% à 31.068,69 points. Le S&P-500 .SPX a grappillé 0,04% à 3.801,19 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 0,28% à 13.072 points. Aux valeurs, General Motors GM.N a gagné 6,2% après avoir annoncé le lancement de véhicules de livraisons électriques sous la nouvelle marque BrightDrop dont FedEx FDX.N sera le premier client. EN ASIE Le Nikkei .N225 à la Bourse de Tokyo a fini en hausse de 1,04% à un plus de haut depuis 1990, soutenu par l'optimisme sur les publications de résultats d'entreprises après la révision à la hausse des objectifs de l'équipementier électrique Yaskawa Electric 6506.T . Les Bourses chinoises ont baissé, pénalisées par des prises de bénéfices sur les secteurs de la consommation et de la santé. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a reculé de 0,27% après un pic de quatre ans en séance et le CSI 300 .CSI300 a cédé 0,33% après un plus haut depuis 2008. TAUX Sur le marché obligataire américain, la forte demande suscitée par une adjudication de titres à 10 ans a favorisé la baisse des rendements. Celui des Treasuries à dix ans cède deux points de base à 1,117% après un pic depuis mars la veille à 1,187%. US10YT=RR Avec la remontée des anticipations d'inflation qui s'est traduit par un bond des taux américains, les investisseurs seront attentifs à la publication des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, à 13h30 GMT. , En Europe, le rendement du Bund à dix ans est aussi en baisse dans les premiers échanges, à -0,496%. CHANGES L'"indice dollar", qui mesure les variations de la monnaie américaine face à un panier de référence, est quasimen stable (+0,04%) et l'euro est en repli sous 1,22 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole ont réduit leurs gains mais restent proches de leurs plus hauts depuis près d'un an, l'annonce par l'American Petroleum Institute d'une baisse plus forte que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis supplantant les craintes autour de la demande. Le baril de Brent LCOc1 cote à 56,79 dollars (+0,35%) et le brut léger américain CLc1 se traite à 53,4 dollars (+0,32%). 