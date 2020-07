Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe termine une séance contrastée en léger repli Reuters • 16/07/2020 à 18:15









* Les Bourses européennes clôturent en baisse modérée * Le Dow Jones prend le même chemin * Du bon et du moins bon dans les indicateurs et les résultats * La BCE marque une pause mais restera accommodante par Patrick Vignal PARIS, 16 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé jeudi en légère baisse une séance marquée par des signaux contradictoires avec un indicateur chinois guère rassurant mais des données sur la conjoncture aux Etats-Unis meilleures que prévu, dans un environnement toujours plombé par les tensions entre Pékin et Washington au sujet de Hong Kong et par des doutes sur la vigueur de la reprise de l'économie mondiale. La Banque centrale européenne (BCE) s'est mise au diapason de cette journée mi-figue, mi-raisin en décrétant une pause dans ses annonces tout en réaffirmant sa volonté de demeurer accommodante aussi longtemps que nécessaire. Dans ce climat incertain, les indices européens ont réduit leurs pertes en cours de séance sans parvenir à se hisser dans le vert. Le scénario est similaire du côté de Wall Street, où le Dow Jones réduit ses pertes à l'heure de la clôture en Europe mais où le Nasdaq reste ancré dans le rouge. À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,46% à 5.085,28 points. Le Footsie britannique .FTSE a cédé 0,67% et le Dax allemand .GDAXI a abandonné 0,43%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reculé de 0,38%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,4% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,47%. Au lendemain d'une séance marquée par les espoirs dans la mise au point d'un vaccin contre le COVID-19, l'aversion pour le risque a fait son retour sur des nouvelles venues de Chine. La deuxième économie du monde a bien renoué avec la croissance au deuxième trimestre (+3,2% sur un an) mais les ventes au détail ont accusé un recul inattendu qui suggère que la demande des consommateurs y reste faible. VALEURS Les indices sectoriels européens ont terminé en ordre dispersé avec des replis assez marqués pour la technologie .SX8P (-0,92%) et la santé .SXDP (-0,9%) mais des progressions pour les services aux collectivités .SX6P (+0,73%) ou encore les télécoms .SXKP (+0,47%). Du côté des valeurs individuelles, le suisse Richemont CFR.S a reculé de 4,6% après avoir fait face à des "perturbations sans précédent" provoquées par la pandémie de coronavirus lors du trimestre clos fin juin, ce qui a conduit à une chute de presque moitié de son chiffre d'affaires. A Paris, Casino CASP.PA a cédé 4,37%, pénalisé par un abaissement de recommandation par Bryan Garnier, qui passe à la vente sur la valeur. Contre la tendance, Alstom ALSO.PA a pris 4,58% après avoir annoncé un chiffre d'affaires en baisse mais supérieur aux attentes au premier trimestre de son exercice 2020-2021 et indiqué que le projet de rachat des activités ferroviaires du canadien Bombardier BBDb.TO était sur la bonne voie. A WALL STREET A New York, Morgan Stanley MS.N prend 2,71% après avoir fait état d'une progression de 45% de son bénéfice trimestriel, porté par la vigueur de son activité de trading obligataire, favorisée par la volatilité des marchés. Bank of America BAC.N perd en revanche 2,38% après l'annonce d'une chute de plus de 50% de son résultat net au deuxième trimestre, plombé par une provision de 4 milliards de dollars (3,5 milliards d'euros) pour créances douteuses liée à la pandémie de coronavirus. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, le moindre appétit pour les actifs risqués se fait sentir avec une hausse des prix des emprunts d'Etat. Le rendement du Bund allemand DE10YT=RR a perdu près de trois points de base à -0,471% et son équivalent américain US10YT=RR recule dans les mêmes proportions, autour de 0,607%. PÉTROLE Les prix du pétrole reculent au lendemain de la décision de l'Opep et de ses alliés d'assouplir à partir du mois prochain le pacte de baisse coordonnée de leur production de pétrole. Le Brent de mer du Nord LCOc1 cède 0,2% à 43,70 dollars le baril et le brut américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 perd 0,4% à 41,04 dollars. Ils avaient gagné plus de 2% mercredi à la faveur de la forte baisse annoncée des stocks de brut américain. A SUIVRE VENDREDI: Les chefs d'Etat et de gouvernement européens débattront vendredi et samedi, à l'occasion d'un Conseil européen, de la proposition de la Commission européenne d'un fonds de relance doté de 750 milliards d'euros et d'un budget commun porté à 1.100 milliards d'euros sur sept ans. [nL5N2EN3GT LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1450,57 -5,82 -0,40% -10,68% .FTEU3 Eurostoxx 50 3365,35 -12,86 -0,38% -10,14% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5085,28 -23,70 -0,46% -14,93% Dax 30 .GDAXI 12874,97 -56,01 -0,43% -2,82% FTSE .FTSE 6250,69 -41,96 -0,67% -17,13% SMI .SSMI 10433,43 -26,58 -0,25% -1,73% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 26737,68 -132,42 -0,49% -6,31% S&P-500 .SPX 3203,28 -23,28 -0,72% -0,85% Nasdaq .IXIC 10401,84 -148,65 -1,41% +15,93% Nasdaq 100 .NDX 10536,62 -165,06 -1,54% +20,65% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1431 1,1410 +0,18% +1,97% Dlr/Yen JPY= 107,05 106,92 +0,12% -1,66% Euro/Yen EURJPY= 122,38 122,02 +0,30% +0,35% Dlr/CHF CHF= 0,9432 0,9441 -0,10% -2,54% Euro/CHF EURCHF= 1,0783 1,0775 +0,07% -0,64% Stg/Dlr GBP= 1,2617 1,2580 +0,29% -4,84% Indice $ .DXY 95,9300 96,0810 -0,16% -0,25% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1805,96 1811,31 -0,29% +19,05% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 176,50 +0,38 FGBLc1 Bund 10 ans -0,47 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,68 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,15 +0,01 +31,55 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,61 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,15 -0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,95 41,20 -0,25 -0,61% -33,10% CLc1 Brent LCOc1 43,56 43,79 -0,23 -0,53% -34,03% (édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.