POINT MARCHÉS-L'Europe termine dans le désordre une séance sans tendance

* Le CAC 40 à Paris a pris 0,28%, le Stoxx 600 a cédé -0,17% * Le marché attend des avancées sur le plan de relance américain * Natixis change de patron, le titre grimpe par Laetitia Volga PARIS, 4 août (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé mardi dans des volumes d'échanges réduits, les négociations sur le plan de relance américain et la persistance des craintes entourant l'évolution de la situation sanitaire freinant la prise de risque. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en hausse de 0,28% à 4 889,52 points. Le Footsie britannique .FTSE a grappillé 0,05% et le Dax allemand .GDAXI a reculé de -0,36%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a pris 0,12%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu -0,1% et le Stoxx 600 .STOXX a lâché -0,17%. Les places européennes ont du mal à trouver une direction claire dans un climat de marché toujours troublé par la pandémie de coronavirus et les tractations à Washington sur un nouveau plan de relance destiné à soutenir l'économie américaine, durement frappée par la crise sanitaire. Pour tenter de sortir de l'impasse, démocrates et républicains poursuivent leurs discussions sur une prolongation du dispositif exceptionnel d'indemnisation des chômeurs face à l'épidémie. Les investisseurs sont par ailleurs vigilants sur l'affrontement que se livrent les Etats-Unis et la Chine autour de l'application TikTok que l'administration Trump souhaite interdire, selon le fondateur de la maison-mère du réseau social chinois. VALEURS Le secteur automobile .SXAP (2,16%) a bénéficié d'une étude de l'institut Ifo qui montre que l'industrie automobile allemande a présenté en juillet de nouveaux signes d'une reprise post-pandémique et que les constructeurs anticipent une augmentation de leurs exportations. A Paris, Renault RENA.PA a fini premier du CAC 40 avec 6,79% et PSA PEUP.PA a gagné 3,41%. Volkswagen VOWG_p.DE a pris 2,53%, Daimler DAIGn.DE 2,8% et BMW BMWG.DE 3,43%. Natixis CNAT.PA a grimpé de 7,84%, les investisseurs saluant le changement de direction à la tête de la banque qui pourrait conduire, selon plusieurs intermédiaires, à des évolutions structurelles incluant des cessions d'actifs. A l'opposé, DBV Technologies DBV.PA a chuté de -37,61% après avoir annoncé que l'autorité américaine du médicament (FDA) avait rejeté sa demande de licence sous sa forme actuelle pour le Viaskin Peanut, son traitement de l'allergie aux arachides. Bayer BAYGn.DE a perdu -2,43% après avoir publié une perte trimestrielle nette de 9,5 milliards d'euros à la suite d'un accord d'environ 11 milliards de dollars avec la justice américaine pour mettre fin aux procédures sur l'herbicide Roundup, accusé d'être cancérigène. A Londres, BP BP.L s'est adjugé 6,48%, les investisseurs saluant la stratégie faible en émissions carbone du groupe qui prévoit de doper ses investissements dans les énergies renouvelables. A WALL STREET A l'heure de la clôture européenne, les trois indices phares de New York avançaient légèrement, sans grande conviction. Aux valeurs, Ralph Lauren RL.N chute de -6,73% après avoir perdu près de 1 millard de dollars de chiffre d'affaires au trimestre à fin juin à cause de la fermeture des magasins et du ralentissement de la demande pour les produits de luxe. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans US10YT=RR est tombé à un creux de cinq mois, à 0,513%, illustrant la méfiance des acteurs du marché envers la reprise économique américaine. "Les marchés obligataires et boursiers semblent examiner les données et s'attendre à des résultats différents, du moins pour le moment. Les négociants en obligations sont de moins en moins optimistes quant à la remontée du PIB au troisième trimestre. On s'inquiète de savoir dans quelle mesure le plan de relance aidera l'économie et quel sera son coût," a déclaré Kevin Giddis chez Raymond James. En Europe, son équivalent allemand DE10YT=RR a cédé près de trois points de base à -0,55% et le rendement du Gilt à 10 ans a atteint un plus bas historique à 0,065%. GB10YT=RR Du côté des devises, le dollar, qui vient de vivre son plus mauvais mois depuis 10 ans, se stabilise face à un panier de référence après avoir tenté lundi un rebond. L'euro est aussi inchangé, à 1,1768 dollar. .DXY EUR= PÉTROLE Les prix du pétrole montent, soutenus par la publication lundi de bons indicateurs manufacturiers. Le baril de brut américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 prend 1,51% à 41,63 dollars et celui de Brent LCOc1 0,63% à 44,43 dollars. A SUIVRE : Mercredi, les investisseurs suivront la parution dans la matinée des indices définitifs d'IHS Markit sur l'activité dans les services en Europe, qui devraient confirmer un retour en zone de croissance, puis aux Etats-Unis, l'enquête sur l'emploi du cabinet ADP et l'ISM des services. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 .FTEU3 1411,14 -2,73 -0,19% -13,11% Eurostoxx 50 3254,29 +6,01 +0,19% -13,11% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4889,52 +13,59 +0,28% -18,21% Dax 30 .GDAXI 12600,87 -46,11 -0,36% -4,89% FTSE .FTSE 6036,00 +3,15 +0,05% -19,97% SMI .SSMI 10162,04 -67,63 -0,66% -4,28% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 26796,84 +132,44 +0,50% -6,10% S&P-500 .SPX 3301,61 +7,00 +0,21% +2,19% Nasdaq .IXIC 10896,45 -6,35 -0,06% +21,44% Nasdaq 100 .NDX 11045,74 -9,34 -0,08% +26,48% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1766 1,1761 +0,04% +4,96% Dlr/Yen JPY= 105,86 105,94 -0,08% -2,76% Euro/Yen EURJPY= 124,55 124,61 -0,05% +2,13% Dlr/CHF CHF= 0,9155 0,9177 -0,24% -5,40% Euro/CHF EURCHF= 1,0771 1,0793 -0,20% -0,75% Stg/Dlr GBP= 1,3056 1,3072 -0,12% -1,53% Indice $ .DXY 93,4690 93,5420 -0,08% -2,81% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1995,00 1976,70 +0,93% +31,51% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 177,80 +0,49 Bund 10 ans -0,55 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans DE2YT=RR -0,71 +0,00 OAT 10 ans FR10YT=RR -0,23 +0,00 +31,95 Treasury 10 ans 0,52 -0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,11 -0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 41,63 41,01 +0,62 +1,51% -31,99% Brent LCOc1 44,43 44,15 +0,28 +0,63% -32,71% (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

