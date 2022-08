POINT MARCHÉS-L'Europe, sauf Francfort, finit dans le rouge avec les craintes sur les taux

* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,19% et le Stoxx 600 0,67% * Wall Street dans le rouge à mi-séance, une enquête sur l'emploi inquiète * Les banques de la zone euro face à des risques croissants-FBF * L'inflation en Allemagne a encore accéléré en août * Les chiffres pour la zone euro seront publiés mercredi * par Claude Chendjou PARIS, 30 août (Reuters) - Les Bourses européennes, à l'exception de Francfort, ont terminé en baisse mardi et Wall Street évoluait également dans le rouge à mi-séance, la tentative de rebond de la matinée s'étant essoufflée avec le regain des craintes sur les taux et la conjoncture économique à la suite des avertissements de plusieurs responsables de la BCE et experts. À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini en repli de 0,19% à 6.210,22 points. Le Footsie britannique .FTSE a cédé 0,88% après trois jours de fermeture pour cause de jour férié lundi. Le Dax allemand .GDAXI , en revanche, s'est distingué en progressant de 0,53%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reflué de 0,24%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,7% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,67%. Les marchés d'actions, qui pâtissaient depuis vendredi des propos sur les taux d'intérêt de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), ont affiché un timide rebond jusqu'à la mi-journée avant de se retourner à la baisse. Plusieurs éléments ont contribué à la dégradation du moral des investisseurs: d'abord les chiffres mensuels de l'inflation en Allemagne qui ont montré que la hausse des prix avait continué d'accélérer avec un gain de 8,8% sur un an ce mois-ci après une hausse de 8,5% en juillet. nZRN0051CG Alors que les données sur l'inflation dans l'ensemble de la zone euro seront connues mercredi, Madis Müller, le gouverneur de la Banque d'Estonie, a déclaré que la Banque centrale européenne (BCE) devrait inclure une hausse des taux d'intérêt de 75 points de base parmi les possibilités envisagées pour la réunion de septembre. Klaas Knot, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a estimé pour sa part que l'institution devait rapidement "normaliser les taux d'intérêt" car l'inflation pourrait encore augmenter. Peu après ces déclarations, les rendements obligataires en Europe, qui étaient en repli en matinée, ont bondi et celui du Bund allemand à deux ans DE2YT=RR a atteint en séance son plus haut niveau depuis 17 juin à 1,171%. Avant cela, le président de la Fédération bancaire française (FBF), Nicolas Théry, avait déclaré que les banques de la zone euro allaient devoir faire face à une hausse progressive du risque de crédit à partir de la fin de l'année et tout au long de 2023 en raison des difficultés liées à la stagnation économique et aux pressions inflationnistes. nL8N3064IF Aux Etats-Unis, où l'inflation et le risque de récession sont également un sujet de préoccupation, les regards sont tournés vers le rapport mensuel sur les créations d'emplois, le chômage et les salaires qui sera publié vendredi. En attendant, les traders ont revu à la hausse leurs anticipations de relèvement de taux avec une probabilité à 76,5% d'une augmentation du coût du crédit de trois-quart de point en septembre contre 70% précédemment. FEDWATCH VALEURS EN EUROPE En Europe, le compartiment bancaire .SX7P , en hausse de 0,85%, a fini en tête, tandis que de l'autre côté du spectre, les ressources de base .SXPP (-2,89%) et l'énergie .SXEP (-2,65%), qui avaient fortement progressé dans les précédentes séances, ont accusé les deux plus fortes baisses. BNP Paribas BNPP.PA a avancé de 1,37%, Société générale SOGN.PA de 1,36%, Deutsche Bank DBKGn.DE de 1,82% et Unicredit CRDI.MI de 1,23% à la faveur des anticipations de hausse de taux. Dans l'actualité des entreprises, Engie ENGIE.PA a cédé 0,67% après l'annonce par le groupe français d'une baisse de ses livraisons de gaz en provenance du géant russe Gazprom. nL8N30613U Le groupe parapétrolier norvégien Aker Solutions AKSOA.OL a bondi de 5,03% après l'annonce d'une fusion de ses activités de construction pétrolière et gazière sous-marine avec son compatriote Subsea 7 SUBC.OL (-2,29%) et l'américain Schlumberger SLB.N . A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI recule de 0,78%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,94% et le Nasdaq .IXIC de 1,12 %, le rapport JOLTS du département américain du Travail, publié mardi, ayant montré que les offres d'emploi aux Etats-Unis avaient augmenté en juillet à 11,239 millions, signe d'un dynamisme du marché du travail qui pourrait inciter la Fed à poursuivre un resserrement monétaire jugé agressif. Les groupes technologiques comme Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O ou encore Nvidia NVDA.O , sensibles à l'évolution des taux, reculent respectivement de 0,96%, 1,34% et 2,16%. L'indice CBOE de la volatilité, aussi appelé indice de la peur, monte pour la troisième séance d'affilée, à 26,76 points. Côté résultats, Best Buy BBY.N gagne 3,08% après avoir fait état d'une baisse moins marquée qu'attendu de ses ventes à données comparables sur le trimestre à fin juillet. LES INDICATEURS DU JOUR La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est améliorée plus que prévu en août avec un indice à 103.2 contre 95,3 juillet, selon l'enquête mensuelle du Conference Board. nL8N3064FB CHANGES L'euro, en hausse de 0,24% à 1,0019 dollar, repasse au-dessus de la parité avec le billet vert, profitant des spéculations sur l'ampleur de la hausse des taux de la BCE et le reflux des prix du gaz TRNLTTFMc1 . Le dollar, qui a inscrit lundi un nouveau plus haut de 20 ans face aux autres grandes devises .DXY , est quasiment stable (-0,06%). TAUX Les rendements obligataires en Europe ont poursuivi leur hausse: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, a gagné environ un point à 1,508%, mais le deux ans, encore plus sensible à l'évolution du coût du crédit, a avancé de près de six à 1,151% après avoir touché en séance un sommet depuis le 17 juin à 1,17%. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR est quasiment stable à 3,1099% et celui à deux ans US2YT=RR progresse de quatre points à 3,4681%. PÉTROLE Le marché pétrolier reflue nettement, victime des craintes sur la demande mondiale et l'annonce par le groupe public irakien SOMO que les troubles dans le pays ne perturbent pas les exportations de Bagdad. Le Brent abandonne 5,64% à 99,16 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 5,54% à 91,64 dollars CLc1 le baril. A SUIVRE MERCREDI: nL8N3064PF Publication à 09h00 GMT de la première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois d'août. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1656,06 -11,61 -0,70% -12,39% .FTEU3 Eurostoxx 50 3557,93 -12,58 -0,35% -17,23% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6210,22 -12,06 -0,19% -13,18% Dax 30 .GDAXI 12961,14 +68,15 +0,53% -18,41% FTSE .FTSE 7354,37 -72,94 -0,98% -0,41% SMI .SSMI 10884,95 -11,79 -0,11% -15,46% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 31829,56 -269,43 -0,84% -12,41% S&P-500 .SPX 3988,46 -42,15 -1,05% -16,32% Nasdaq .IXIC 11866,30 -151,37 -1,26% -24,15% Nasdaq 100 .NDX 12320,25 -164,07 -1,31% -24,51% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0016 0,9995 +0,21% -11,89% Dlr/Yen JPY= 138,76 138,69 +0,05% +20,58% Euro/Yen EURJPY= 139,00 138,66 +0,25% +6,65% Dlr/CHF CHF= 0,9739 0,9681 +0,60% +6,76% Euro/CHF EURCHF= 0,9757 0,9678 +0,82% -5,90% Stg/Dlr GBP= 1,1644 1,1707 -0,54% -13,93% Indice $ .DXY 108,7280 108,8350 -0,10% +13,05% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1725,19 1737,82 -0,73% +13,72% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 148,45 -0,16 FGBLc1 Bund 10 ans 1,50 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans 1,16 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 2,12 -0,00 +62,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 3,12 +0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 3,47 +0,04 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 91,80 97,01 -5,21 -5,37% +49,98% CLc1 Brent LCOc1 99,40 105,09 -5,69 -5,41% +50,54% (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)