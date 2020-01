POINT MARCHÉS-L'Europe reste calme, les rendements baissent après l'emploi américain

* Le Stoxx 600 a perdu 0,12%, il prend 0,23% sur la semaine * Le Dow recule après avoir franchi en séance les 29.000 points * La faiblesse de l'inflation salariale pèse sur les rendements US * L'optimisme perdure sur la géopolitique et le commerce par Laetitia Volga PARIS, 10 janvier (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en petite baisse vendredi, effaçant leurs gains en toute fin de séance dans le sillage de Wall Street au terme d'une journée animée essentiellement par le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, qui ne remet pas en cause le cycle d'expansion de l'économie américaine. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en repli de 0,09% à 6.037,11 points. Le Footsie britannique .FTSE a cédé 0,14% et le Dax allemand .GDAXI a reculé de 0,09%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a perdu 0,17%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a abandonné 0,1% et le Stoxx 600 .STOXX 0,12%. Le principal rendez-vous du jour était la publication du rapport sur l'emploi américain qui s'est révélé en demi-teinte avec un nombre de créations d'emplois inférieur aux attentes, un ralentissement de la croissance du salaire horaire moyen et un taux de chômage proche d'un creux de 50 ans. Ce rapport toujours très attendu n'a pas ébranlé les investisseurs qui estiment que la Réserve fédérale (Fed) devrait rester en mode pause, comme elle l'a annoncé après avoir abaissé ses taux à trois reprises l'année dernière. "Le rapport est un peu inférieur au consensus mais il y a quand même plus de créations d'emplois que nécessaire pour maintenir le taux de chômage constant sur le long terme. Nous ne pensons pas que cela va faire changer la Fed d'avis sur quoi que ce soit", a déclaré Doug Duncan, économiste en chef chez Fannie Mae. En dépit de la pause marquée par les actions européennes ce vendredi, les marchés conservent un relatif optimisme après l'accalmie, au moins temporaire, des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis et la confirmation de la signature de la première phase de l'accord commercial sino-américain la semaine prochaine à Washington. L'indice MSCI .MIWD00000PUS , qui regroupe 49 marchés développés et émergents, a inscrit un record en début de journée. Sur la semaine, le CAC 40 a cédé 0,12% mais le Stoxx 600 a avancé de 0,23%. VALEURS En Europe, la plus forte hausse sectorielle est revenue à l'indice Stoxx des "utilities" avec la progression du groupe énergétique allemand RWE RWEG.DE (+6,4%), qui, selon plusieurs sources, pourrait recevoir jusqu'à deux milliards d'euros en compensation de l'arrêt de la production d'électricité à base de charbon. La compagnie aérienne Ryanair RYA.I s'est aussi distinguée avec un gain de 5,62% à la Bourse de Dublin après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel. Le titre a entraîné dans son sillage ses concurrents européens comme Air France-KLM AIRF.PA , Easyjet EZJ.L et IAG ICAG.L , qui ont gagné entre 0,69% et 4,63%. Veolia VIE.PA a avancé de 2,48%, en tête du CAC 40, après un relèvement de la recommandation d'Exane BNP Paribas à "surperformance". A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street était en train de basculer dans le rouge après les records inscrits par ses trois indices phares dès les premiers échanges. Le Dow Jones .DJI perdait 0,27%, le Standard & Poor's 500 .SPX était stable (-0,01%) et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait encore 0,13% après avoir pris jusqu'à 0,36%. Le Dow a franchi brièvement la barre des 29.000 points pour la première fois de son histoire. Aux valeurs, Boeing BA.N perdait 1,6% alors que l'enquête sur l'origine de l'accident de l'avion de ligne ukrainien, qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran causant la mort de 176 personnes, se poursuivait vendredi. TAUX La tendance pour les rendements sur le marché obligataire est à la baisse, la faute à la progression très modeste du salaire horaire moyen aux Etats-Unis (+0,1% sur le mois contre +0,3% attendu), qui signale des pressions inflationnistes limitées sur l'économie américaine. "L'économie américaine continue de croître et il n'y a pas de pression inflationniste, ce qui est positif à la fois pour les actions et pour les obligations. Ce type de rapport ne peut en aucun cas rendre le marché nerveux au sujet des risques de récession ou d'inflation", a déclaré Joseph LaVorgna, économiste en chef chez Natixis. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YR=RR perd quatre points de base, pour retomber sous 1,82%. Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, a fini la séance à -0,236%. CHANGES Du côté des devises, le dollar est quasiment stable (-0,05%) face à un panier de référence composé de six devises .DXY . Le billet vert se dirige vers sa plus forte progression hebdomadaire depuis début novembre, une hausse d'environ 0,6% en cinq séances. L'euro évolue en légère hausse après être tombé à un plus bas de deux semaines à 1,1083. EUR= PÉTROLE Les cours du pétrole reculent légèrement avec le reflux des tensions géopolitiques. Les acteurs du marché du brut restent toutefois à l'affût d'une éventuelle nouvelle flambée des tensions au Moyen-Orient. Le Brent évolue autour de 65,4 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,37% à 59,34 dollars CLc1 . A SUIVRE lundi : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 .FTEU3 1639,45 -1,69 -0,10% +0,95% Eurostoxx 50 3789,52 -6,36 -0,17% +1,18% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6037,11 -5,44 -0,09% +0,99% Dax 30 .GDAXI 13483,31 -11,75 -0,09% +1,77% FTSE .FTSE 7587,85 -10,27 -0,14% +0,60% SMI .SSMI 10639,49 -11,48 -0,11% +0,21% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 28878,99 -77,91 -0,27% +1,19% S&P-500 .SPX 3274,52 -0,18 -0,01% +1,35% Nasdaq .IXIC 9215,46 +12,03 +0,13% +2,71% Nasdaq 100 .NDX 9005,86 +16,23 +0,18% +3,12% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1116 1,1105 +0,10% -0,82% Dlr/Yen JPY= 109,49 109,51 -0,02% +0,58% Euro/Yen EURJPY= 121,74 121,62 +0,10% -0,17% Dlr/CHF CHF= 0,9726 0,9731 -0,05% +0,50% Euro/CHF EURCHF= 1,0817 1,0807 +0,09% -0,32% Stg/Dlr GBP= 1,3060 1,3065 -0,04% -1,50% Indice $ .DXY 97,3750 97,4500 -0,08% +1,25% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1559,65 1552,27 +0,48% +2,81% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund FGBLc1 171,38 +0,24 Bund 10 ans -0,23 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans DE2YT=RR -0,60 +0,01 OAT 10 ans FR10YT=RR 0,05 -0,01 +28,00 Treasury 10 ans 1,82 -0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,57 -0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 59,34 59,56 -0,22 -0,37% -3,06% Brent LCOc1 65,40 65,37 +0,03 +0,05% -0,95% (avec Kate Duguid à New York, édité par)