POINT MARCHÉS-L'Europe résiste à l'attaque américaine sur Huawei, Wall Street recule

* Le CAC 40 finit de peu dans le vert, le Stoxx 600 a pris 0,47% * Washington s'attaque à Huawei, risque d'une flambée des tensions avec Pékin * Wall Street plombée par les valeurs technologiques * Première augmentation de la production industrielle chinoise de l'année * Chute record des ventes au détail américaines en avril PARIS, 15 mai (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi après avoir piqué du nez à la mi-séance après la nouvelle offensive américaine contre le géant chinois Huawei. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en hausse pour la première fois de la semaine, prenant 0,11% à 4.277,63 points, après avoir cédé jusqu'à 0,4% en séance. Sur la semaine, l'indice parisien a perdu environ 6%, sa plus forte baisse depuis la mi-mars. Le Footsie britannique .FTSE a pris ce vendredi 1,01% et le Dax allemand .GDAXI a gagné 1,24%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a avancé de 0,38% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,36%. Le Stoxx 600 .STOXX s'est octroyé 0,47% mais a laissé près de 3,8% sur la semaine. L'Europe boursière avait ouvert en hausse vendredi matin, encouragés par l'annonce d'un rebond de la production industrielle en Chine au mois d'avril, en hausse pour la première fois cette année. Mais le dernier coup de pression américain sur la Chine a sapé l'enthousiasme relatif des investisseurs pour cette séance dite des "trois sorcières", où contrats à terme et options sur indices et actions arrivent simultanément à échéance. Car l'administration Trump a restreint vendredi les livraisons de semi-conducteurs au groupe chinois de hautes technologies Huawei HWT.UL , une mesure qui risque de raviver les tensions entre Washington et Pékin. Le Global Times, un journal proche du Parti communiste chinois, a rapporté que Pékin était prêt, en représailles aux mesures adoptées par Washington, à placer plusieurs entreprises américaines, comme Apple ou Boeing, sur une "liste d'entités non fiables". La décision américaine fait suite à de nombreuses critiques du président Donald Trump sur la gestion par Pékin de l'épidémie de coronavirus et les menaces d'une rupture de l'accord commercial de "Phase 1" conclu entre les deux puissances mondiales. "Comme je l'ai déjà souligné, dans une année électorale où l'économie nationale souffre d'une grave récession, Trump est susceptible de frapper très fort contre la Chine, d'autant plus que pour cela il a un soutien bipartisan et que les sondages indiquent un sentiment anti-Chinois élevé", a déclaré Neil Wilson chez Markets.com. A WALL STREET Dans ce contexte, Wall Street reculait à l'heure de la clôture en Europe. La baisse plus forte que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis en avril et la chute historique de la production industrielle pèsent également la tendance. L'indice Dow Jones .DJI perdait 0,41%, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, reculait de 0,43% et le Nasdaq Composite .IXIC , à forte coloration technologique, cédait 0,81%. Le secteur de la high tech souffre logiquement, l'indice Stoxx .SPLRCT reculant de 0,95%. L'indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie .SOX perdait 3,72%, Qualcomm QCOM.O chutait de 5,60%. Parmi les plus fortes baisses du Dow, Apple AAPL.O , Boeing BA.N et Intel INTC.O reculaient de 1,75 à 2,85%. VALEURS En Europe, la majorité des secteurs sont restée dans le vert, la plus importante progression revenant au secteur des ressources de base dont l'indice Stoxx .SXPP a pris 2,75%. A Londres, Glencore GLEN.L , Rio Tinto RIO.L , BHP BHPB.L , et Anglo American AAL.L ont gagné entre 3,50% et 5,10%. A Paris, l'opérateur de satellites Eutelsat ETL.PA a pris 7,40% après des résultats trimestriels bien accueillis. Dans son sillage, SES SESFd.PA a avancé de 5,32%. Imerys IMTP.PA a bondi de 9,35% après l'annonce d'un accord en vue du règlement définitif de contentieux liés au talc aux Etats-Unis. Wendel MWDP.PA a profité du relèvement de conseil de Citigroup à l'achat pour gagner 7,82%. LES INDICATEURS DU JOUR Les autres statistiques du jour, essentiellement américaines, n'ont pas eu d'impact sur la tendance, que ce soit l'amélioration de l'activité manufacturière dans la région de New York ou du moral des ménages. En Europe, la contraction de 2,2% de l'économie allemande au premier trimestre n'a pas surpris, ni la baisse de 3,8% du produit intérieur brut (PIB) en zone euro, conforme à la première estimation. CHANGES Le dollar cède environ 0,1% contre un panier de devises internationales après avoir atteint jeudi un pic de trois semaines. .DXY L'euro progresse légèrement au-dessus de 1,081 dollar. EUR= TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, a fini quasiment stable à -0,53%. Celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR monte légèrement, autour de 0,636%. PÉTROLE Des signes d'un retour de la demande de brut alimentent la hausse du marché pétrolier: le Brent gagne 2,63% à 31,95 dollars LCOc1 après un pic à 32,50, un plus haut depuis le 14 avril, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 5,19% à 28,99 dollars CLc1 . A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 .FTEU3 1283,36 +4,61 +0,36% -20,97% Eurostoxx 50 2770,70 +10,47 +0,38% -26,02% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4277,63 +4,50 +0,11% -28,44% Dax 30 .GDAXI 10465,17 +128,15 +1,24% -21,01% FTSE .FTSE 5799,77 +58,23 +1,01% -23,10% SMI .SSMI 9483,10 +34,96 +0,37% -10,68% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 23528,27 -97,07 -0,41% -17,56% S&P-500 .SPX 2840,48 -12,02 -0,42% -12,08% Nasdaq .IXIC 8870,91 -72,81 -0,81% -1,13% Nasdaq 100 .NDX 8989,92 -104,50 -1,15% +2,94% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0818 1,0804 +0,13% -3,50% Dlr/Yen JPY= 107,30 107,24 +0,06% -1,42% Euro/Yen EURJPY= 116,09 115,86 +0,20% -4,81% Dlr/CHF CHF= 0,9723 0,9730 -0,07% +0,47% Euro/CHF EURCHF= 1,0521 1,0514 +0,07% -3,05% Stg/Dlr GBP= 1,2131 1,2226 -0,78% -8,51% Indice $ .DXY 100,3650 100,4660 -0,10% +4,36% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1746,54 1729,27 +1,00% +15,13% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 173,69 +0,04 Bund 10 ans -0,53 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans DE2YT=RR -0,74 -0,00 OAT 10 ans FR10YT=RR -0,02 -0,00 +50,70 Treasury 10 ans 0,64 +0,03 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,15 +0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 28,99 27,56 +1,43 +5,19% -52,64% Brent LCOc1 31,90 31,13 +0,77 +2,47% -51,69% (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

