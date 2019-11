POINT MARCHÉS-L'Europe recule, les espoirs sur le commerce retombent

* Le CAC 40 repasse sous 5.900 points * Trump refroidit les attentes du marchés sur le commerce * Les tensions à Hong Kong pèsent toujours en Asie par Laetitia Volga PARIS, 13 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert baisse mercredi en l'absence d'éclaircissement sur le très sensible conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine dont le marché anticipait une prochaine résolution partielle. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI recule de 0,47% à 5.892,25 points vers 09h00 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI perd 0,77% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 0,3%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E perd 0,57%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 lâche 0,27% et le Stoxx 600 .STOXX perd 0,6%. Les marchés européens ont bouclé la séance de mardi en hausse, avec un CAC 40 à un plus haut de douze ans, dans l'espoir d'obtenir de Donald Trump des annonces favorables sur le commerce. Si le président américain a fait part de son optimisme sur le dossier des négociations avec la Chine, il n'a pas apporté de nouveaux éléments sur l'état des discussions. Sur le volet commercial entre les Etats-Unis et l'Europe, Donald Trump n'a pas fait mention d'un report éventuel des droits de douane sur les automobiles importées de l'Union européenne mais a réitéré ses critiques contre la politique commerciale de l'UE, l'accusant d'avoir mis en place de "terribles barrières". "Un accord de phase 1 "pourrait bientôt intervenir", nous entendons cette phrase depuis des mois. Et Donald Trump a menacé d'augmenter les tarifs sur la Chine si aucun accord n'était conclu, ce n'a pas aidé le sentiment en Asie et est également un facteur baissier en Europe", a commenté Neil Wilson chez Markets.com. Du coté des indicateurs, le marché prendra connaissance, à 10h00 GMT, des chiffres de la production industrielle en zone euro et, dans l'après-midi, des prix à la consommation aux Etats-Unis. Les investisseurs suivront avec attention l'audition de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, par la Commission économique conjointe du Congrès, à partir de 16h00 GMT. VALEURS Le secteur bancaire .SX7P enregistre la plus forte baisse sectorielle avec un repli de 2%, devant celui de l'automobile .SXAP (-1,68%) et des ressources de base .SXPP (-1,62%). A Paris, BNP Paribas BNPP.PA , Société générale SOGN.PA et Crédit agricole CAGR.PA perdent entre 1,63% et 2%. Saint-Gobain SGOB.PA cède 2,59%, la plus forte baisse de CAC, après avoir annoncé le rachat de Continental Building Products pour une valeur d'entreprise totale d'environ 1,4 milliard de dollars. La chute la plus spectaculaire revient à l'opérateur de satellites SES SESFd.PA qui perd 11,66%, les analystes de JPMorgan ayant dégradé le titre à "neutre". La banque ABN Amro ABNd.AS recule de 4,48% à la Bourse d'Amsterdam après avoir publié un bénéfice net inférieur aux attentes au troisième trimestre. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a terminé baisse de 0,85%, le discours de Donald Trump sur le commerce ayant laissé les investisseurs sur leur faim. La Bourse de Hong Kong .HSI a laissé 1,8%, à un plus bas de trois semaines, alors que la région vit une nouvelle journée de tensions. La Bourse de Shanghai .SSEC a perdu 0,3%, à un plus bas de six semaines. A WALL STREET La Bourse de New York a fini sur des gains modestes mardi: le Dow Jones .DJI a terminé inchangé à 27.691,49 points, le S&P-500 .SPX a pris 0,16% et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 0,26%. L'action Walt Disney DIS.N a pris la tête du Dow Jones (+1,35%), le groupe de divertissement ayant annoncé que son service de streaming Disney+ avait rencontré plus de succès que prévu pour son démarrage. TAUX L'aversion pour le risque profite aux emprunts d'Etat, ce qui se traduit par une baisse des rendements. Le 10 ans allemand DE10YT=RR recule de deux points de base, à -0,278%, après atteint la semaine dernière un plus haut de cinq mois à la perspective d'une résolution du conflit commercial. Le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR évolue autour de 1,905%. CHANGES L'"indice dollar" progresse légèrement face à un panier de devises internationales, dont l'euro qui est inchangé, à 1,1 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole baissent, les perspectives d'un accord commercial américano-chinois dans les prochains jours s'éloignant. Autre facteur de repli, la demande mondiale de pétrole pourrait ralentir à partir de 2025, a fait savoir mercredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Le Brent recule de 0,77% à 61,58 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,53% à 56,5 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 NOVEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 09h30 Inflation octobre -0,1% +0,1% - sur un an +1,6% +1,7% EZ 10h00 Production industrielle septembre -0,3% +0,4% - sur un an -2,3% -2,8% US 13h30 Prix à la consommation octobre +0,3% inch. - sur un an +1,7% +1,7% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1590,70 -4,25 -0,27% +19,48% .FTEU3 Eurostoxx 50 3691,51 -20,69 -0,56% +22,99% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5893,91 -25,84 -0,44% +24,59% Dax 30 .GDAXI 13179,47 -104,04 -0,78% +24,82% FTSE .FTSE 7343,24 -22,20 -0,30% +9,14% SMI .SSMI 10276,88 -37,28 -0,36% +21,92% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 23319,87 -200,14 -0,85% +16,51% .N225 Topix .TOPX 1700,33 -9,34 -0,55% +13,80% Hong Kong .HSI 26571,46 -493,82 -1,82% +2,81% Taiwan .TWII 11467,83 -52,54 -0,46% +7,07% Séoul .KS11 2122,45 -18,47 -0,86% +3,99% Singapour .STI 3240,88 -26,92 -0,82% +5,61% Shanghaï .SSEC 2905,24 -9,58 -0,33% +16,49% Sydney .AXJO 6698,40 -54,60 -0,81% +18,63% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 27691,49 +0,00 +0,00% +18,71% S&P-500 .SPX 3091,84 +4,83 +0,16% +23,34% Nasdaq .IXIC 8486,09 +21,81 +0,26% +27,89% Nasdaq 100 .NDX 8263,79 +21,88 +0,27% +30,55% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1009 1,1007 +0,02% -4,01% Dlr/Yen JPY= 109,06 109,00 +0,06% -1,09% Euro/Yen 120,09 120,00 +0,08% -4,86% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9904 0,9929 -0,25% +0,92% Euro/CHF 1,0907 1,0932 -0,23% -3,08% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2827 1,2844 -0,13% +0,55% Indice $ .DXY 98,3800 98,3090 +0,07% +2,29% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1462,01 1456,94 +0,35% +13,98% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,04 +0,50 FGBLc1 Bund 10 ans -0,28 -0,03 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,63 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,02 -0,03 +30,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 1,90 -0,01 Treasury 2 ans US2YT=RR 1,65 -0,00 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 56,50 56,80 -0,30 -0,53% +23,34% CLc1 Brent LCOc1 61,58 62,06 -0,48 -0,77% +13,72% (édité par Patrick Vignal)