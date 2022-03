POINT MARCHÉS-L'Europe rechute, doutes sur le dossier ukrainien

* En Europe, le CAC 40 perd 0,74% et le Stoxx 600 0,41% * Wall Street dans le rouge à mi-séance, les "techs" baissent * Le Kremlin dit ne voir aucune avancée dans les propositions de Kyiv * L'inflation allemande à un pic depuis 1981 * Le pétrole repart de l'avant, à plus de 110 dollars le baril par Claude Chendjou PARIS, 30 mars (Reuters) - Les Bourses européennes, à l'exception de Londres, ont terminé en baisse mercredi et Wall Street évoluait également dans le rouge à mi-séance, l'optimisme suscité la veille par l'annonce de progrès dans les discussions entre la Russie et l'Ukraine semblant s'étioler alors que les craintes sur l'inflation se réveillent. À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini en repli de 0,74% à 6.741,59 points. Le Footsie britannique .FTSE a cependant gagné 0,55%, grâce notamment aux valeurs minières. Le Dax allemand .GDAXI a perdu 1,45%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reflué de 1,08%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,58% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,41%. Au lendemain de pourparlers entre Russes et Ukrainiens en Turquie, le porte-parole du Kremlin a déclaré mercredi que la Russie ne voyait pour l'instant aucun signe de percée dans les négociations entre Moscou et Kyiv après plus d'un mois de conflit. nL5N2VX3EJ nL5N2VX565 Sur le terrain, les autorités ukrainiennes ont fait état de bombardements autour de Kyiv et à Tchernihiv, dans le nord du pays, malgré la promesse par Moscou d'une réduction de ses opérations militaires dans ces régions. nL5N2VX2B2 Dans ce contexte, soulignent les économistes d'Unicredit, l'appétit pour le risque faiblit. L'indice mesurant la volatilité, aussi appelé "indice de la peur", repart à la hausse aux Etats-Unis .VIX , de 3,5% à 19,5 points, tandis que son équivalent européen .V2TX a fini sur un gain de 5,7% à 28,1 points. VALEURS EN EUROPE En Europe, seuls quatre grands secteurs ont échappé au repli. La finance .SXFP , la consommation cyclique et l'industrie, qui avaient profité de l'embellie de la veille, ont accusé les plus fortes baisses sur des prises de bénéfices. Société générale SOGN.PA a abandonné 2,4%, BNP Paribas BNPP.PA 2,3% et l'italien Unicredit CRDI.MI 1,4%. Dans l'automobile, dont l'indice .SXAP a reflué de 2%, Renault RENA.PA a perdu 3,8% et l'équipementier Faurecia EPED.PA a chuté de 8,4%. A la hausse, l'énergie .SXEP (+3,2%) et les ressources de base .SXPP (+2,4%) ont bénéficié du rebond des cours pétroliers et des métaux industriels. TotalEnergies TTEF.PA , BP BP.L et Shell SHEL.L ont avancé de 2,5% à 4,4%, tandis que Rio Tinto RIO.L , Anglo American AAL.L , Glencore GLEN.L ont pris de 3,9% à 4,6%. A l'inverse, le renchérissement du pétrole a pénalisé le secteur aérien, à l'image d'Air France-KLM AIRF.PA (-2,7%). Le groupe franco-néerlandais a en outre perdu un recours contre des amendes européennes de plusieurs dizaines de millions d'euros sur le fret aérien. nL5N2VX5EK A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI reculait de 0,14%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,44% et le Nasdaq .IXIC de 0,65%. Les groupes pétroliers profitent de la remontée des cours du brut: Exxon Mobil XOM.N gagne 1,6%, tandis que l'indice sectoriel de l'énergie .SPNY avance de 1,2%. Les géants des nouvelles technologies refluent, à l'image d'Amazon AMZN.O qui cède 1,6% et d'Apple AAPL.O qui abandonne 0,7% après 11 séances de hausse. LES INDICATEURS DU JOUR La croissance de l'économie américaine a été légèrement moins soutenue qu'estimé initialement au quatrième trimestre, à 6,9% en rythme annualisé, selon les statistiques définitives publiées une heure avant l'ouverture. nZON005BE8 Le secteur privé aux Etats-Unis a en revanche créé un peu plus d'emplois que prévu en mars, soit 455.000, d'après l'enquête mensuelle du cabinet ADP, qui a également révisé à la hausse le chiffre de février. nZON005BDT En Allemagne, la hausse des prix s'est encore accélérée en mars pour atteindre son plus haut niveau depuis 1981, soit une croissance de 6,7% en rythme annuel, en raison de l'envolée des prix du pétrole et du gaz à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, montre mercredi la première estimation de l'inflation publiée par Destatis, l'office fédéral de la statistique. nL5N2VX4CK CHANGES Le dollar perd du terrain (-0,65%) face à un panier de devises de référence .DXY pour la deuxième séance consécutive après avoir touché en matinée un creux depuis le 17 mars. L'euro EUR= , en hausse de 0,7% à 1,1164 dollar, varie au gré des derniers développements sur les discussions entre l'Ukraine et la Russie. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR marque une pause, perdant environ cinq points de base à 2,352%, tandis que celui à deux ans US2YT=RR cède 2,1 points de base à 2,330%. Cette portion de la courbe des rendements américains s'est brièvement inversée mardi pour la première fois depuis 2019 US2US10=RR , signe que les marchés anticipent à la fois une nette remontée des taux directeurs et une augmentation du risque de récession à moyen terme. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini sur un gain de 2,4 points à 0,661%, en réaction aux chiffres de l'inflation pour le mois de mars. Son équivalent français de même échéance FR10YT=RR a pris 2,5 points à 1,093%. PÉTROLE Les cours du pétrole repartent à la hausse, soutenus par une baisse plus marquée que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière selon les chiffres de l'American Petroleum Institute (API) et la perspective de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie. L'Opep et ses partenaires se réunissent par ailleurs jeudi et selon les analystes l'organisation devrait s'en tenir à ses quotas de production. Le baril de Brent gagne 3,27% à 113,83 dollars LCOc1 et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,28% à 107,67 dollars CLc1 . A SUIVRE JEUDI: nL5N2VW597 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1794,21 -10,46 -0,58% -5,08% .FTEU3 Eurostoxx 50 3959,14 -43,04 -1,08% -7,89% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6741,59 -50,57 -0,74% -5,75% Dax 30 .GDAXI 14606,05 -214,28 -1,45% -8,05% FTSE .FTSE 7578,75 +41,50 +0,55% +2,63% SMI .SSMI 12243,73 -81,85 -0,66% -4,91% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 35269,19 -25,00 -0,07% -2,94% S&P-500 .SPX 4615,81 -15,79 -0,34% -3,15% Nasdaq .IXIC 14548,14 -71,49 -0,49% -7,01% Nasdaq 100 .NDX 15162,14 -77,17 -0,51% -7,10% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1162 1,1085 +0,69% -1,81% Dlr/Yen JPY= 121,94 122,84 -0,73% +5,97% Euro/Yen EURJPY= 136,12 136,22 -0,07% +4,45% Dlr/CHF CHF= 0,9231 0,9313 -0,88% +1,19% Euro/CHF EURCHF= 1,0307 1,0320 -0,13% -0,60% Stg/Dlr GBP= 1,3145 1,3084 +0,47% -2,84% Indice $ .DXY 97,7760 98,4040 -0,64% +1,67% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1936,71 1919,19 +0,91% +27,67% TAUX Dernier Var. Future Bund 157,36 -0,01 FGBLc1 Bund 10 ans 0,65 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans 0,01 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 1,08 -0,01 +42,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 2,35 -0,05 US10YT=RR Treasury 2 ans 2,33 -0,02 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 108,09 104,24 +3,85 +3,69% +76,59% CLc1 Brent LCOc1 114,05 110,23 +3,82 +3,47% +72,72%