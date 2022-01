POINT MARCHÉS-L'Europe prudente après la Fed, Wall Street se prépare au PIB US

* Wall Street attendue en hausse prudente * Le Stoxx 600 et le CAC 40 reculent d'environ 0,2% * La politique monétaire de la Fed préoccupe les investisseurs * Le PIB américain au T4 au menu du jour par Laetitia Volga PARIS, 27 janvier (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en hausse modérée jeudi et les Bourses européennes, à l'exception de Londres, sont en baisse mais loin de leurs plus bas du jour à mi-séance après les annonces de politique monétaire aux Etats-Unis. Les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,05% pour le Dow Jones .DJI , de 0,1% pour le S&P-500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq. La tendance pourrait évoluer avec les résultats d'entreprises qui se poursuivent et la parution à 13h30 GMT de la première estimation du produit intérieur brut pour les Etats-Unis au quatrième trimestre. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,2% à 6.967,74 vers 12h20 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI abandonne 0,38% et à Londres, le FTSE .FTSE gagne 0,5%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,11%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,31% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,15%. Ce dernier a cédé jusqu'à 1,47% dans la matinée avant de réduire ses pertes grâce à la hausse attendue de Wall Street à l'ouverture. L'appétit pour le risque peine à revenir alors que les investisseurs digèrent les annonces de la Fed mercredi soir qui a laissé entendre qu'elle relèverait probablement ses taux d'intérêt en mars et qui, aux yeux du marché, n'a pas écarté l'éventualité d'une accélération du cycle de resserrement monétaire. nL8N2U65ZJ L'absence d'orientations claires "témoigne de l'environnement extraordinairement incertain dans lequel la Fed et les marchés évoluent actuellement. Si l'inflation reste élevée au second semestre et que la croissance des salaires s'accélère davantage, la Fed pourrait bien passer à un relèvement des taux une fois par réunion et même un relèvement de 50 points de base n'est alors pas exclu", a déclaré Willem Verhagen, économiste senior chez NN IP. Les contrats à terme sur les marchés monétaires indiquent que les marchés tablent à 97% sur cinq hausses de taux de la Fed de 25 points de base d'ici la fin de l'année, contre quatre hausses avant la réunion de mercredi. Les marchés monétaires de la zone euro anticipent une hausse des taux de la Banque centrale européenne de plus de 20 points de base d'ici décembre. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL8N2U62VP Outre les préoccupations liées à la politique monétaire, les investisseurs suivent de près les publications trimestrielles des entreprises. Intel INTC.O reculait de 2,3% en avant-Bourse après avoir une prévision de bénéfice du premier trimestre en dessous des attentes du marché. Tesla TSLA.O abandonnait 1%, le constructeur automobile ayant prévenu que les problèmes des chaînes d'approvisionnement devraient persister cette année. VALEURS EN EUROPE La perspective d'une prochaine hausse des taux de la Fed favorise les valeurs bancaires, dont l'indice Stoxx .SX7P gagne 1,87%. Le bond de 4,99% de Deutsche Bank DBKGn.DE , qui a enregistré son meilleur bénéfice annuel en dix ans, soutient en outre le secteur. nL8N2U716U A Paris, Crédit agricole CAGR.PA , BNP Paribas BNPP.PA et Société générale SOGN.PA prennent de 1,13% à 1,6% tandis qu'à Londres, HSBC HSBA.L avance de 3,92%. Le compartiment technologique .SX8P (-1,58%) accuse lui la plus forte baisse. "Les valeurs de croissance sont plus sensibles aux fluctuations des taux et tendent à profiter d'une politique monétaire souple avec d'abondantes liquidités. Un environnement que nous sommes en train de quitter", a déclaré Michael Strobaek chez Credit Suisse. Mais STMicroelectronics STM.PA s'octroie 4,80% après avoir annoncé un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes et son intention de doubler ses investissements cette année. nL8N2U71GZ Bénéficiant également de résultats bien accueillis, Valeo VLOF.PA prend 1,83% nL8N2U65MB et Soitec SOIT.PA 3,63% nFWN2U619X. Elior ELIOR.PA chute pour sa part de 13,07% après avoir suspendu ses objectifs financiers pour l'exercice en cours, invoquant un manque de visibilité quant à l'impact des restrictions pour endiguer la vague épidémique. nL8N2U7349 TAUX Avec les anticipations des investisseurs d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu aux Etats, les rendements des obligations d'Etats américains ont vivement augmenté mercredi. Celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR revient à 1,8298% après avoir inscrit un pic d'une semaine la veille à 1,88%. Le rendement des emprunts d'Etat américains à deux ans US2YT=RR , plus sensible à l'évolution des taux, lui poursuit sa marche en avant, à 1,1922%, après un plus haut en près de deux ans, à 1,208%, en début de séance. Les rendements obligataires de référence en zone euro suivent la tendance: celui du Bund allemand à dix ans gagne deux points à -0,048% et celui de l'OAT français FR10YT=RR un point environ à 0,355%. CHANGES Dopé par la hausse des rendements obligataires et le biais restrictif de la Fed, le dollar s'envole de 1,15% face à un panier de devises de référence .DXY , au plus haut depuis juillet 2020. L'euro recule à 1,1166 dollar, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis juin 2020 EUR= . PÉTROLE Les cours du pétrole repartent à la hausse, les tensions entre l'Ukraine et la Russie et des problèmes d'approvisionnement l'emportant sur la hausse du billet vert. 