POINT MARCHÉS-L'Europe monte, BCE et élections britanniques en ligne de mire

* Le CAC 40 gagne 0,31% et le Stoxx 600 prend 0,27% * La Fed semble opter pour le statu quo en 2020 * Les décisions de la BCE attendues à 12h45 GMT, Lagarde parlera à 13h30 GMT * Vote crucial des Britanniques pour l'avenir du Brexit * Commerce USA-Chine: suspense sur l'échéance du 15 décembre par Laetitia Volga PARIS, 12 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en légère hausse jeudi au lendemain des annonces sans surprise de la Réserve fédérale et dans l'attente de plusieurs événements clés dont les élections législatives au Royaume-Uni et une réunion de la BCE, la première de l'ère Christine Lagarde. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,31% à 5.878,89 points vers 9h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,27% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 0,43%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avance de 0,29%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,24% et le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,27%. La Réserve fédérale (Fed) a maintenu sa politique monétaire inchangée et laissé entendre que les taux d'intérêt ne devraient pas bouger l'an prochain, expliquant tabler sur la poursuite d'une croissance économique modérée et le maintien d'un chômage bas. Les investisseurs attendent maintenant à 12h45 GMT le communiqué de politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui devrait également opter pour le statu quo. La communication de sa nouvelle présidente, Christine Lagarde, sera très suivie. "Christine Lagarde va passer son grand oral et nous ne nous attendons pas à ce que des grandes lignes directrices concernant la politique monétaire soient énoncées. La conférence de presse, prévue à 13h30 GMT, va permettre à la française d'affirmer son style. Nous pensons qu'elle va essayer d'avoir une approche plus consensuelle (que son prédécesseur Mario Draghi)", prévoient les analystes de Saxo Banque. Autre rendez-vous du jour, les élections législatives britanniques, jugées cruciales pour l'avenir des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 GMT et fermeront à 22h00 GMT, heure de la publication d'un premier sondage de sortie des urnes. Les investisseurs continuent par ailleurs à scruter les nouvelles concernant l'avancée des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le président américain Donald Trump a prévu de s'entretenir dans la journée avec ses principaux conseillers sur les droits de douane censés entrer en vigueur dimanche sur près de 160 milliards de dollars de produits chinois importés, ont déclaré trois sources informées. VALEURS En Bourse, le titre Air France-KLM AIRF.PA gagne 2,47% à 10,6 euros, porté par le relèvement d'objectif de cours de Deutsche Bank à 10,4 euros contre 8,1 euros. Anheuser-Busch InBev ABI.BR perd 1,38%, l'autorité australienne de la concurrence et de la consommation ayant exprimé son inquiétude sur la vente par le premier brasseur mondial de sa division australienne Carlton & United Breweries au japonais Asahi 2502.T . A Londres, Ocado OCDO.L avance de 1,34% après la publication de ses résultats trimestriels. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 a terminé en hausse de 0,14%, porté par les gains dans le secteur des semi-conducteurs. Les inquiétudes sur le commerce USA-Chine ont en revanche pesé sur les marchés chinois où le CSI 300 des grandes capitalisations .CSI300 et la Bourse de Shanghai ont perdu 0,3%. A WALL STREET Les principaux indices à la Bourse de New York ont fini mercredi en territoire positif après avoir légèrement amplifié leur progression dans la foulée des annonces de la Fed. Le Dow Jones .DJI a gagné 0,11% et le S&P-500 .SPX a pris 0,29%. Le Nasdaq Composite .IXIC a pour sa part avancé de 0,44%. La majorité des indices sectoriels du S&P-500 ont clôturé en hausse, à commencer par les matières premières .SPLRCM et la technologie .SPLRCT , qui ont pris chacun 0,7%. Plus forte baisse du Dow Jones, Home Depot HD.N , numéro un américain des magasins de bricolage, a perdu 1,8%, la faute à des prévisions de chiffre d'affaires pour son exercice fiscal 2020 inférieures aux attentes. CHANGES La réaction aux annonces de la Fed est sensible sur le marché des changes où le dollar perd 0,26% face à un panier de devises internationales. .DXY "La Réserve fédérale a principalement confirmé aux marchés qu'il n'y aura pas de retour l'année prochaine sur les trois baisses que nous avons eues récemment. Le cours du dollar est bas et le restera pendant un certain temps", a déclaré Stuart Oakley chez Nomura. L'euro se stabilise à 1,1128 dollar, les cambistes restant sur leur gardes avant le verdict de la BCE. EUR= La livre sterling prend 0,1%, proche d'un plus haut depuis la fin mars, portée par le repli du dollar et par la perspective d'une victoire du Parti conservateur de Boris Johnson aux législatives britanniques. GBP= TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR remonte à 1,807%, après perdu environ quatre points de base mercredi après les annonces de la banque centrale américaine. Les mouvements sur les marchés obligataires européens sont limités par l'attente des décisions de la BCE: le rendement du Bund allemand à dix ans est stable à -0,322%. PÉTROLE Les cours du brut montent légèrement, portés à nouveau par le soulagement suscité par l'accord conclu entre les pays de l'Opep et plusieurs alliés sur une réduction de leur production début 2020. Le Brent gagne 0,5% à 64,04 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,2% à 58,88 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Production industrielle octobre -0,5% +0,1% - sur un an -2,3% -1,7% USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 7/12 213.000 203.000 13h30 Prix à la production novembre +0,2% +0,4% - sur un an +1,2% +1,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1591,39 +3,79 +0,24% +19,53% .FTEU3 Eurostoxx 50 3697,97 +10,52 +0,29% +23,21% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5878,89 +18,01 +0,31% +24,27% Dax 30 .GDAXI 13183,27 +36,53 +0,28% +24,85% FTSE .FTSE 7247,39 +31,14 +0,43% +7,72% SMI .SSMI 10418,49 +13,18 +0,13% +23,60% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 23424,81 +32,95 +0,14% +17,04% .N225 Topix .TOPX 1712,83 -2,12 -0,12% +14,64% Hong Kong .HSI 26994,14 +348,71 +1,31% +4,44% Taiwan .TWII 11836,42 +135,65 +1,16% +10,51% Séoul .KS11 2137,35 +31,73 +1,51% +4,72% Singapour .STI 3198,43 +25,53 +0,80% +4,23% Shanghaï .SSEC 2915,70 -8,72 -0,30% +16,91% Sydney .AXJO 6708,80 -43,80 -0,65% +18,82% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 27911,30 +29,58 +0,11% +19,65% S&P-500 .SPX 3141,63 +9,11 +0,29% +25,32% Nasdaq .IXIC 8654,05 +37,87 +0,44% +30,42% Nasdaq 100 .NDX 8402,61 +48,32 +0,58% +32,74% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1127 1,1128 -0,01% -2,98% Dlr/Yen JPY= 108,65 108,54 +0,10% -1,46% Euro/Yen 120,90 120,81 +0,07% -4,21% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9821 0,9828 -0,07% +0,07% Euro/CHF 1,0930 1,0937 -0,06% -2,88% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3203 1,3193 +0,08% +3,50% Indice $ .DXY 97,1590 97,4130 -0,26% +1,03% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1473,00 1474,75 -0,12% +14,83% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,68 +0,05 FGBLc1 Bund 10 ans -0,33 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,69 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,01 -0,00 +31,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 1,81 +0,02 Treasury 2 ans US2YT=RR 1,62 +0,00 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 58,88 58,76 +0,12 +0,20% +28,53% CLc1 Brent LCOc1 64,04 63,72 +0,32 +0,50% +18,26% (Édité par Patrick Vignal)