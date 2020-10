Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe monte avec l'espoir sur la relance US mais Wall St. réduit ses gains Reuters • 08/10/2020 à 18:12









* Le CAC 40 a gagné 0,61%, le Stoxx 600 0,78% * Wall Street réduit ses gains après les déclarations de Pelosi * Le secteur de l'énergie en hausse avec la hausse des cours du brut par Laetitia Volga PARIS, 8 octobre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi profitant des espoirs de mesures de relance aux Etats-Unis tandis que les dernières annonces de Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants, jettent un froid à Wall Street. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en hausse de 0,61% à 4.911,94 points. Le Footsie britannique .FTSE a pris 0,53% et le Dax allemand .GDAXI a gagné 0,88%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a avancé de 0,69%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,75% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,78%, ce dernier clôturant à un pic de trois semaines. Donald Trump a déclaré sur Fox Business Network que les discussions entre républicain et démocrates sur des mesures d'aide avaient repris et qu'il y avait de bonnes chances de parvenir à un accord. A défaut d'un plan de relance global, sur lequel les discussions ont été suspendues par le président américain, les marchés s'accrochent à l'espoir de mesures de soutien ciblées notamment en faveur du secteur aérien en difficulté. Mais Nancy Pelosi a jeté un froid en disant qu'il n'y aurait pas de nouveau plan d'aide pour les compagnies aériennes sans un plan de relance budgétaire global. Si cette déclaration faite à quelques minutes de la clôture européenne n'a eu qu'un effet limité en Europe, elle a momentanément fait passer le Dow Jones dans le rouge. Il ne gagne plus que 0,14% contre +0,55% au plus haut de la séance. Le S&P-500 .SPX (+0,51%) et le Nasdaq .IXIC (+0,39%) ont aussi réduit leurs gains. VALEURS Plus forte progression sectorielle, l'indice européen de l'énergie .SXEP a pris 1,63% grâce à la hausse des cours du pétrole tandis que le compartiment du transport aérien et du tourisme .SXTP (+1,13%) a profité de la hausse des grandes compagnies aériennes à Wall Street mercredi. TechnipFMC FTI.PA (+4,58%) a signé la deuxième plus forte hausse du CAC 40. Air France-KLM AIRF.PA , Lufthansa LHAG.DE et IAG ICAG.L ont gagné entre 1,76% et 10,26%. Publicis PUBP.PA a avancé de 1,96% à la faveur d'une appréciation favorable de Goldman Sachs sur le secteur publicitaire. Ses analystes sont passés également à l'achat sur l'allemand Prosiebensat.1 PSMGn.DE (+3,65%) et ont relevé leur objectif de cours sur TF1 TFFP.PA (+4,61%) et M6 MMTP.PA (+2,68%). TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire américain, les rendements ont accentué leurs baisses après les commentaires jugés décevants de Nancy Pelosi. Le taux à dix ans US10YT=RR recule à 0,7685%, après un pic de quatre mois mercredi à 0,797%. Son équivalent allemand DE10YT=RR , référence pour la zone euro, a fini en baisse à -0,523%. Le dollar est inchangé face à un panier de devises de référence .DXY dont l'euro, à 1,1751 dollar (-0,08%) EUR= . PÉTROLE Le marché pétrolier reste soutenu par les baisses de production liées à la grève dans le secteur en Norvège et surtout par l'arrivée de l'ouragan Delta sur le golfe du Mexique, qui a conduit à l'évacuation de près de 200 installations. Le Brent gagne 2,02% à 42,84 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,98% à 40,74 dollars CLc1 . LES INDICATEURS DU JOUR Dans cette actualité dominée par les mesures de relance américaines, le recul moins marqué qu'attendu des inscriptions hebdomadaires au chômage, à 840.000, n'a pas eu de conséquence sur la tendance. A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1424,89 +10,55 +0,75% -12,26% .FTEU3 Eurostoxx 50 3255,76 +22,33 +0,69% -13,07% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4911,94 +29,94 +0,61% -17,83% Dax 30 .GDAXI 13042,21 +113,64 +0,88% -1,56% FTSE .FTSE 5978,03 +31,78 +0,53% -20,74% SMI .SSMI 10270,24 +82,36 +0,81% -3,27% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 28374,57 +71,11 +0,25% -0,57% S&P-500 .SPX 3440,61 +21,16 +0,62% +6,49% Nasdaq .IXIC 11405,89 +41,29 +0,36% +27,12% Nasdaq 100 .NDX 11538,91 +35,71 +0,31% +32,13% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1754 1,1760 -0,05% +4,85% Dlr/Yen JPY= 105,96 105,96 +0,00% -2,66% Euro/Yen EURJPY= 124,57 124,63 -0,05% +2,15% Dlr/CHF CHF= 0,9171 0,9172 -0,01% -5,24% Euro/CHF EURCHF= 1,0782 1,0789 -0,06% -0,64% Stg/Dlr GBP= 1,2947 1,2918 +0,22% -2,35% Indice $ .DXY 93,6260 93,6300 -0,00% -2,65% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1889,56 1887,22 +0,12% +24,56% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 174,51 +0,38 Bund 10 ans -0,52 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,70 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,26 +0,00 +26,26 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,77 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,15 -0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 40,81 39,95 +0,86 +2,15% -33,33% Brent LCOc1 42,91 41,99 +0,92 +2,19% -35,01% (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

