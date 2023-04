POINT MARCHÉS-L'Europe, hormis Londres, finit dans le vert avec les résultats

* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,23% et le Stoxx 600 0,18% * Wall Street dans le vert à mi-séance, Meta en vedette * Ralentissement plus marqué que prévu du PIB américain * La salve de résultats a pris le pas sur les indicateurs par Claude Chendjou PARIS, 27 avril (Reuters) - Les Bourses européennes, hormis Londres en baisse, ont terminé timidement dans le vert jeudi après des résultats d'entreprises diversement appréciés, tandis qu'à Wall Street la hausse était plus franche à mi-séance, portée notamment par Meta Platforms qui a relégué au second plan les craintes liées au ralentissement de la croissance du PIB américain au premier trimestre. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé sur un gain de 0,23% à 7.483,84 points. Le Dax allemand .GDAXI a grappillé 0,03%. Le Footsie britannique .FTSE , en revanche, a cédé 0,27%, pénalisé notamment par les publications financières de WPP WPP.L (-4,26%) et Sainsbury SBRY.L (-3,45%). L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E 0,24%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,2% et le Stoxx 600 .STOXX 0,18%. Les marchés d'actions, qui évoluent depuis lundi sur une note prudente en attendant des indicateurs d'inflation et de conjoncture ainsi que les réunions de politique monétaire de mai de la Réserve fédérale américaine (Fed), de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE), ont légèrement rebondi jeudi alors qu'une quarantaine de sociétés en Europe et aux Etats-Unis ont publié leurs comptes trimestriels. En Europe, les valeurs de l'immobilier .SX86P (+0,84%), des banques .SX7P (+1,09%), de l'industrie .SXNP (+1,3%) et des nouvelles technologies .SX8P (+0,52%) ont enregistré les plus importants gains, tandis l'énergie .SXEP (-1,02%) a figuré parmi les plus forts replis. VALEURS EN EUROPE A Paris, Schneider Electric SCHN.PA (+3,89%) a fini en tête du CAC 40 après avoir relevé jeudi ses perspectives annuelles à la suite d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu pour le premier trimestre. A l'opposé, Stmicroelectrics STM.PA , en queue de l'indice, a cédé 8,72% en raison des inquiétudes sur sa marge malgré des résultats et des prévisions fournis par le groupe supérieurs aux attentes. Les publications de Sanofi SASY.PA (-0,66%), Universal Music Group UMG.AS (-6,64%) et TotalEnergies TTEF.PA (-2,61%) ont également été mal accueillies. Sur le SBF 120 .SBF120 , Atos AIR.PA (+1,17%) et Aéroports de Paris (ADP) ADP.PA (+3,2%) ont réalisé l'une des meilleures performances, le premier à la faveur de la confirmation de ses objectifs annuels, le second pour avoir déclaré tabler cette année sur un Ebitda au moins égal à celui de 2019, année du début de l'épidémie du COVID-19. Soitec SOIT.PA , en revanche, a chuté de 15,42% après l'annonce du départ de son directeur général adjoint, Bernard Aspar. Ailleurs en Europe, Deutsche Bank DBKGn.DE (+2,47%) et Barclays BARC.L (+5,31%) ont tiré vers le haut le secteur bancaire avec leurs bénéfices trimestriels respectifs meilleurs que prévu, tandis que dans la consommation, Unilever ULVR.L a avancé de 1,37% grâce à des ventes trimestrielles supérieures aux prévisions. La séance a été en outre animée par l'offre de rachat de Deutsche Börse DB1Gn.DE (-7,73%) sur le groupe danois de logiciels SimCorp SIM.CO (+38,28%) pour 3,9 milliards d'euros. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avance de 0,92%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 1,21% et le Nasdaq .IXIC de 1,8%, les indices étant également soutenus par les publications d'entreprises, à commencer par Meta Platforms META.O qui grimpe de 14,36%. La maison-mère de Facebook a fait état mercredi de ventes trimestrielles en hausse pour la première fois depuis près d'un an et d'une prévision de chiffre d'affaires sur le trimestre en cours supérieure aux attentes. Ses concurrents Snap SNAP.N et Pinterest PINS.N prennent respectivement 4,09% et 3,34%, tandis que l'indice des services de communication .SPLRCL bondit de 5,39%, meilleure progression sectorielle sur le S&P-500. Les résultats de Comcast CMCSA.O (+7,81%) sont également salués, tandis que Eli Lilly LLY.N (+1,53%) tire profit du relèvement de sa prévision de bénéfice annuel. Caterpillar CAT.N , en revanche, cède 2,79%, l'inquiétude sur la demande prenant le pas sur des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. LES INDICATEURS DU JOUR La croissance du PIB aux Etats-Unis a ralenti plus que prévu au premier trimestre 2023, à 1,1% selon la première estimation publiée par le département du Commerce. Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis la semaine dernière à 230.000 contre 246.000 (révisé) la semaine précédente. CHANGES Le dollar progresse modérément (+0,20%) face à un panier de devises de référence .DXY après les données sur le PIB américain. L'euro EUR= reflue de 0,23% à 1,1015 dollar après avoir frôlé dans la matinée le sommet d'un an face au billet vert touché mercredi à 1,1096 dollar. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a avancé jeudi de 6,7 points de base à 2,45%, et celui à deux ans DE2YT=RR de 6,3 points à 2,84%, à la veille de la publication des chiffres de l'inflation et de la croissance dans plusieurs pays de la zone euro. Les marchés monétaires tablent avec une probabilité de 70% sur un relèvement des taux de la BCE de 25 points de base et avec une probabilité de 30% sur une hausse de 50 points la semaine prochaine, selon Refinitiv. Aux Etats-Unis, les rendements des bons du Trésor à dix ans et à deux ans US10YT=RR US2YT=RR progressent respectivement de 8,3 points à 3,5109% et 14,2 points à 4,0621%, certains analystes estimant que le ralentissement de la croissance américaine ne devrait pas dissuader la Fed de relever le coût du crédit. PÉTROLE Les cours pétroliers rebondissent après une chute de près de 4% mercredi liée aux inquiétudes sur la conjoncture américaine: le Brent prend 0,62% à 78,17 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,63% à 74,77 dollars CLc1 . A SUIVRE VENDREDI: nL8N36U7LP LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1837,30 +3,65 +0,20% +9,47% .FTEU3 Eurostoxx 50 4358,05 +10,34 +0,24% +16,37% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 7483,84 +17,18 +0,23% +15,60% Dax 30 .GDAXI 15800,45 +4,72 +0,03% +13,48% FTSE .FTSE 7831,58 -21,06 -0,27% +5,10% SMI .SSMI 11361,89 -3,02 -0,03% +5,89% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 33614,29 +312,42 +0,94% +1,41% S&P-500 .SPX 4106,11 +50,12 +1,24% +6,94% Nasdaq .IXIC 12068,49 +214,13 +1,81% +15,31% Nasdaq 100 .NDX 13072,95 +266,46 +2,08% +19,50% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1012 1,1040 -0,25% +2,90% Dlr/Yen JPY= 134,04 133,66 +0,28% +2,23% Euro/Yen 147,60 147,56 +0,03% +5,20% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8960 0,8911 +0,55% -3,07% Euro/CHF 0,9867 0,9838 +0,29% -0,28% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2470 1,2467 +0,02% +3,08% Indice $ .DXY 101,5930 101,4670 +0,12% +5,64% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1982,81 1989,48 -0,34% +30,71% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 134,03 -0,96 FGBLc1 Bund 10 ans 2,46 +0,07 DE10YT=RR Bund 2 ans 2,85 +0,07 DE2YT=RR OAT 10 ans 3,03 +0,07 +57,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 3,51 +0,09 US10YT=RR Treasury 2 ans 4,06 +0,14 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 74,56 74,30 +0,26 +0,35% +21,81% CLc1 Brent LCOc1 77,98 77,69 +0,29 +0,37% +18,10% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)