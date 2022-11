POINT MARCHÉS-L'Europe, hormis Londres, finit dans le vert après l'inflation américaine

* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,49% et le Stoxx 600 0,2% * Wall Street dans le vert à mi-séance * Ralentissement des prix à la production aux USA * Le moral des investisseurs en Allemagne s'améliore - ZEW * L'euro est remonté à 1,0407 dollar, au plus haut depuis début juillet par Claude Chendjou PARIS, 15 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes, à l'exception de Londres, ont terminé dans le vert mardi et Wall Street était également en nette progression en fin de matinée à New York, de nouvelles données sur les prix à la production aux Etats-Unis ayant confirmé le ralentissement de l'inflation et l'espoir d'une accalmie dans la remontée rapide des taux d'intérêt. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé sur un gain de 0,49% à 6.641,66 points. Le Dax allemand .GDAXI a avancé de 0,46%. Le Footsie britannique .FTSE a en revanche cédé 0,34%, pénalisé notamment par les télécoms. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a progressé de 0,5%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,3% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,2%. Moins d'une semaine après la publication des prix mensuels à la consommation (CPI) aux Etats-Unis qui avaient montré un ralentissement surprise de l'inflation, les données mensuelles des prix à la production (PPI) ont affiché à leur tour mardi une décélération inattendue. Selon le département du Travail, les PPI ont augmenté en octobre de 0,2% sur un mois et de 8,0% sur un an après des gains respectifs de 0,2% et 8,4% en septembre et un consensus Reuters à +0,4% et +8,3%. Cela pourrait inciter la Fed à modérer le rythme du relèvement de ses taux d'intérêt alors que les marchés tablent désormais avec une probabilité à 91% sur un relèvement limité du coût du crédit de 50 points de base en décembre après quatre hausses consécutives de 75 points. FEDWATCH Sur le plan géopolitique, l'espoir d'une détente dans les relations sino-américaines en marge du sommet du G20 qui s'est ouvert à Bali, en Indonésie, a également participé à la bonne tenue des marchés d'actions. Les dirigeants du groupe des vingt pays les plus industrialisés peinent en revanche à se mettre d'accord sur un projet de communiqué final stipulant que la plupart des pays membres condamnent l'invasion de l'Ukraine par la Russie. VALEURS En Europe, le compartiment des nouvelles technologies .SX8P (+1,37%), très sensible à l'évolution des taux, a fini en tête du Stoxx, tandis que les télécoms .SXKP (-1,06%), plombées notamment par Vodafone VOD.L , ont accusé la plus forte baisse. Le géant britannique des télécommunications a reflué de 7,94% après avoir abaissé sa prévision de flux de trésorerie disponible et de bénéfice annuel dans un contexte de hausse de coûts. Toujours à Londres, Centrica CNA.L , le propriétaire de British Gas, a avancé de 3,37% à la faveur du lancement d'un programme de rachat d'actions. A Paris, Orpea ORP.PA a reculé de 2,33% en réaction à des perquisitions menées ce mardi dans plusieurs établissements du groupe, ce qui a relégué au second plan la présentation de son "plan de transformation". Teleperformance TEPRF.PA , dont l'action a dévissé la semaine dernière sur des soupçons d'infraction sur les conditions de travail en Colombie, a rebondi de 10,01%, soutenu par une recommandation d'achat de Citigroup. Renault RENA.PA a gagné 1,55% après les propos rassurants de son président sur les discussions avec son partenaire japonais Nissan. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avance de 0,67%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 1,50% et le Nasdaq .IXIC de 2,51%. Les géants des nouvelles technologies comme Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O s'octroient de 2,32% à 4,54% avec le reflux des rendements obligataires. Walmart WMT.N bondit de 7,15% après le relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires annuel et l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 20 milliards de dollars. Home Depot HD.N gagne 2,33%, le numéro un mondial des magasins de bricolage ayant fait état mardi d'une croissance de ses ventes trimestrielles à périmètre comparable supérieure aux attentes. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) TSM.N s'envole de 11,67%, soutenu par une prise de participation à son capital de Berskhire Hathaway BRKa.N (+1,01%), le groupe de Warren Buffett. Les groupes chinois cotés à Wall Street comme Alibaba BABA.N (+11,22%), Baidu BIDU.O (+10,11%), Pinduoduo PDD.O (+10,10%), JD.Com JD.O (+8,23%) ou encore Tencent Music Entertainment TME.N (+26,85%) sont également recherchés. LES INDICATEURS DU JOUR L'activité manufacturière dans la région de New York a rebondi plus fortement que prévu depuis le début du mois, avec un indice "Empire State" en hausse à 4,5, le niveau le plus élevé depuis juillet, après -9,1 en octobre, montre mardi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale. Le sentiment des investisseurs en Allemagne s'est encore amélioré depuis le début du mois de novembre, avec un indice à -36,7 après -59,2 en octobre, porté par l'espoir d'une baisse prochaine de l'inflation, indique l'enquête de l'institut d'études économiques ZEW. La croissance économique dans la zone euro a ralenti à 0,2% au troisième trimestre, selon la deuxième estimation du PIB publiée par Eurostat. L'indice des prix à la consommation en France, harmonisé selon les normes européennes, a été confirmé à +7,1% sur un an en octobre, d'après l'Insee. CHANGES Le dollar, qui a touché un creux en séance depuis août, recule de 0,28% face à un panier de devises de référence, pénalisé par le retour de l'appétit pour le risque en réaction à des signes de ralentissement de l'inflation américaine. L'euro EUR= en profite pour remonter à 1,0375 dollar (+0,48%). La monnaie unique européenne a touché un plus haut depuis le 1er juillet à 1,0407 dollar, soutenu par le redressement du moral des investisseurs en Allemagne et les propos de François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui voit les taux de la BCE continuer à monter au-delà de 2%. TAUX Les rendements obligataires sont affectés par les chiffres des prix à la production aux Etats-Unis: le dix ans US10YT=RR américain s'affiche à 3,8106%, en repli d'environ cinq points de base, tandis que son équivalent allemand se traite à 2,114%, en baisse d'environ six points. PÉTROLE Les cours pétroliers sont volatils, pris en tenaille entre le reflux du dollar et les craintes sur la demande chinoise: au moment de la clôture des Bourses en Europe, le Brent gagne 0,27% à 93,39 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,38% à 86,20 dollars CLc1 le baril. A SUIVRE MERCREDI: nL8N32A60W L'inflation britannique et les ventes au détail aux Etats-Unis LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1710,87 +5,06 +0,30% -9,49% .FTEU3 Eurostoxx 50 3915,09 +27,58 +0,71% -8,92% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6641,66 +32,49 +0,49% -7,15% Dax 30 .GDAXI 14378,51 +65,21 +0,46% -9,48% FTSE .FTSE 7369,44 -15,73 -0,21% -0,20% SMI .SSMI 11026,22 +26,63 +0,24% -14,36% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 33776,06 +239,36 +0,71% -7,05% S&P-500 .SPX 4017,67 +60,42 +1,53% -15,70% Nasdaq .IXIC 11481,12 +284,90 +2,54% -26,61% Nasdaq 100 .NDX 11998,09 +297,15 +2,54% -26,48% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0369 1,0325 +0,43% -8,79% Dlr/Yen JPY= 139,33 139,88 -0,39% +21,09% Euro/Yen 144,50 144,44 +0,04% +10,88% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9443 0,9429 +0,15% +3,52% Euro/CHF 0,9795 0,9738 +0,59% -5,54% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,1884 1,1752 +1,12% -12,16% Indice $ .DXY 106,3450 106,6600 -0,30% +10,58% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1770,48 1771,80 -0,07% +16,71% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 139,15 +0,61 FGBLc1 Bund 10 ans 2,11 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans 2,17 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 2,60 +0,01 +49,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 3,81 -0,06 US10YT=RR Treasury 2 ans 4,38 -0,03 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 86,21 85,87 +0,34 +0,40% +40,84% CLc1 Brent LCOc1 93,40 93,14 +0,26 +0,28% +41,45% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)