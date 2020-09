Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe finit sous ses plus hauts, Wall Street recule Reuters • 23/09/2020 à 18:03









* L'indice Stoxx 600 a gagné 0,55%, le CAC 40 à Paris 0,62% * Wall Street dans le rouge en fin de matinée * Les PMI flash européens mitigés * L'euro a touché son plus bas niveau depuis fin juillet PARIS, 23 septembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi mais sous leurs plus hauts du jour après le passage de Wall Street en territoire négatif, qui a tempéré les achats à bon compte alors que des indicateurs économiques mitigés avaient d'abord été perçus comme favorables à de nouvelles mesures de soutiens monétaires et budgétaires pour contrer la crise du coronavirus. À Paris, le CAC 40 .FCHI affiche en clôture une progression de 0,62% (29,42 points) à 4.802,26 points après avoir pris jusqu'à plus de 2% en matinée. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a gagné 1,2% et à Francfort, le Dax .GDAXI a progressé de 0,39%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a pris 0,51%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,69% et le Stoxx 600 .STOXX 0,55%. Ce dernier affiche toutefois encore un repli de 2,51% depuis le début de la semaine après le passage à vide de lundi (-3,24%). Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait dans le rouge, le Dow Jones .DJI cédant 0,42%, le Standard & Poor's 500 0,77% et le Nasdaq Composite .IXIC 1,06%, le repli des technologiques l'emportant sur la hausse spectaculaire de Nike NKE.N (+9,75%). LES INDICATEURS DU JOUR En Europe, l'indice GfK du moral des ménages en Allemagne est ressorti sous le consensus à -1,6 pour octobre contre -1,0 attendu et les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI), s'ils confirment la reprise de l'activité dans le secteur manufacturier, sont décevants pour celui des services. L'indice PMI composite de la zone, qui combine l'industrie manufacturière et les services, est ainsi retombé à 50,1 alors que le consensus Reuters le donnait à 51,7. Aux Etats-Unis, les mêmes PMI "flash" montrent un ralentissement de la croissance de l'activtié, l'indice composite revenant à 54,4 contre 54,6 en août. VALEURS Les meilleures performances sectorielles du jour en Europe sont pour le compartiment du tourisme et des loisirs, dont l'indice Stoxx .SXTP a pris 2,1% et pour celui de la distribution .SXRP (+1,91%). A l'opposé, le secteur de l'immobilier .SX86P a cédé 1% et celui du pétrole et du gaz .SXEP 0,57%; celui des banques .SX7P a abandonné 0,44% après avoir passé la majeure partie de la séance dans le vert. Paris, la plus forte hausse du CAC 40 est pour Renault RENA.PA , qui a gagné 3,41%, la plus forte baisse pour Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS (-4,20%). En tête de l'EuroStoxx 50, Adidas ADSGn.DE a bondi de 4,42%, profitant des résultats supérieurs aux attentes et des prévisions solides de Nike NKE.N , qui a inscrit un record à Wall Street. Société générale SOGN.PA a perdu 1,18% après l'annonce d'un projet de rapprochement de son réseau principal avec celui du Crédit du Nord afin de réduire ses coûts. CHANGES Le dollar évolue au plus haut depuis près de deux mois face à un panier de devises de référence .DXY (+0,27%), profitant de son statut de valeur refuge dans le contexte de la résurgence épidémique dans plusieurs pays et des doutes sur la solidité de la reprise économique en Europe. Ces deux facteurs ont en effet fait reculer l'euro à son plus bas niveau depuis le 27 juillet contre le billet vert, à 1,1665 EUR= (-0,31%). Le dollar profite également des déclarations, mardi, de Charles Evans, le président de la Réserve fédérale de Chicago, laissant entendre que la Fed pourrait commencer à relever les taux d'intérêt avant que l'inflation n'ait atteint son objectif. TAUX Les rendements de référence de la zone euro ont fini la journée pratiquement inchangés, à -0,503% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR mais ceux de pays périphériques comme l'Espagne ES10YT=RR et surtout l'Italie IT10YT=RR ont reculé, signe qu'une partie des investisseurs tablent sur de nouvelles mesures de soutien monétaire et budgétaire. "Les statistiques d'aujourd'hui constituent un signal très inquiétant pour les décideurs, à la fois les gouvernements et la BCE, et une incitation à faire plus pour soutenir l'économie", explique Christopher Dembik, directeur de l'analyse macro chez Saxo Bank. PÉTROLE Le marché pétrolier est en nette hausse après l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) américaine d'une baisse des stocks de brut (-1,6 million de barils), d'essence (-4,0 millions) et de produits distillés (-3,4 millions) la semaine dernière aux Etats-Unis. Le Brent gagne 0,67% à 42,00 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,65% à 40,06 dollars CLc1 . A SUIVRE JEUDI : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS : Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1398,09 +9,60 +0,69% -13,91% .FTEU3 Eurostoxx 50 3180,11 +15,98 +0,51% -15,09% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4802,26 +29,42 +0,62% -19,67% Dax 30 .GDAXI 12642,97 +48,58 +0,39% -4,57% FTSE .FTSE 5899,26 +69,80 +1,20% -21,79% SMI .SSMI 10330,06 -25,51 -0,25% -2,70% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 27166,04 -122,14 -0,45% -4,81% S&P-500 .SPX 3288,81 -26,76 -0,81% +1,80% Nasdaq .IXIC 10855,26 -108,38 -0,99% +20,98% Nasdaq 100 .NDX 11051,44 -134,93 -1,21% +26,55% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1672 1,1706 -0,29% +4,12% Dlr/Yen JPY= 105,35 104,91 +0,42% -3,22% Euro/Yen EURJPY= 122,95 122,83 +0,10% +0,82% Dlr/CHF CHF= 0,9235 0,9192 +0,47% -4,58% Euro/CHF EURCHF= 1,0779 1,0767 +0,11% -0,67% Stg/Dlr GBP= 1,2747 1,2731 +0,13% -3,86% Indice $ .DXY 94,2420 93,9880 +0,27% -2,01% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1865,18 1899,28 -1,80% +22,95% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,32 -0,05 FGBLc1 Bund 10 ans -0,51 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,70 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,24 -0,00 +26,17 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,68 +0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,14 +0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,08 39,80 +0,28 +0,70% -34,52% CLc1 Brent LCOc1 42,02 41,72 +0,30 +0,72% -36,36% (Marc Angrand)

