POINT MARCHÉS-L'Europe finit sans tendance, JPMorgan soutient le Dow Jones

* Le CAC 40 a pris 0,08% et le Stoxx 600 0,29% * Les résultats de JPMorgan et Citigroup salués * Les investisseurs attendent la signature de l'accord commercial USA-Chine par Laetitia Volga PARIS, 14 janvier (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé sans grand changement la séance de mardi dans l'attente de la très attendue signature de l'accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en hausse de 0,08% à 6.040,89 points. Le Footsie britannique .FTSE a pris 0,06% et le Dax allemand .GDAXI a gagné 0,04%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reculé de 0,13% mais le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a avancé de 0,21% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,29%. Les investisseurs se sont montrés prudents à la veille de la signature devant entériner l'accord commercial de "phase 1" entre les Etats-Unis et la Chine dont les contours n'ont pas été dévoilés. Selon une source informée, la Chine s'est engagée à acheter aux Etats-Unis pour près de 80 milliards de dollars (72 milliards d'euros) de produits manufacturés supplémentaires au cours des deux prochaines années et pour plus de 50 milliards de dollars de plus de ressources énergétiques. "Quand les mots sont appuyés par des actes, de nouveaux progrès peuvent être réalisés (...) toutefois, je trouve ce changement radical dans les dépenses chinoises peu probable. Mes attentes sont faibles concernant l'atteinte de ces objectifs", a déclaré Jim Paulsen, chargé de stratégie chez Leuthold Group. Les Etats-Unis ont en outre annoncé lundi qu'ils cessaient d'accuser la Chine de manipuler sa devise, une décision perçue comme un geste de bonne volonté pour apaiser durablement les relations entre les deux premières puissances mondiales. VALEURS En tête du CAC 40, Capgemini CAPP.PA a gagné 2,10% après avoir relevé son offre sur son rival Altran ALTT.PA de 14 à 14,50 euros par action, un prix "ferme et définitif". Le cours d'Altran a été suspendu juste avant cette annonce, à -0,32%. Le titre Danone DANO.PA a reculé de 1,19% et a touché en séance un creux d'environ huit mois après un abaissement de recommandation de Société générale à la vente. Ailleurs en Europe, le chimiste allemand Evonik EVKn.DE a perdu 3,99% après la cession de 5,2% de son capital par son premier actionnaire. À WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait en ordre dispersé, entre la baisse des valeurs technologiques et les trimestriels des banques, qui lancent la saison des résultats aux Etats-Unis. Le Dow Jones .DJI avançait de 0,41% et a touché un nouveau plus haut record, soutenu par la nette progression de JPMorgan JPM.N (+2,04%), la banque américaine ayant dégagé une hausse de 21% de son bénéfice trimestriel. Citigroup C.N gagnait 2,74% après avoir dégagé des résultats supérieurs aux attentes mais Wells Fargo WFC.N reculait de 4% après avoir publié un bénéfice en baisse de 55% au quatrième trimestre. Selon des données d'IBES Refinitiv, les analystes s'attendent à une baisse des bénéfices des sociétés de l'indice S&P-500 de 0,7% en raison principalement d'une baisse de performance dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie, particulièrement touchés par la guerre commerciale. LES INDICATEURS DU JOUR Côté indicateurs, les exportations et les importations chinoises ont augmenté en décembre à un rythme plus important qu'attendu, signalant une légère reprise de la demande. Aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont augmenté légèrement en décembre et l'inflation sous-jacente est restée faible, ce qui laisse penser que la Réserve fédérale pourrait laisser ses taux d'intérêt inchangés cette année. CHANGES Les variations sont restées limitées sur le marché des changes où l'"indice dollar" est stable contre un panier de devises internationales, et l'euro évolue autour de 1,113 dollar. DXY EUR= Le yuan CNH= a atteint un pic de six mois en séance grâce au retrait de la Chine de la liste des pays accusés par Washington de manipuler leur monnaie. Le yen japonais, habituellement recherché lors d'épisodes de tensions sur les marchés, a reculé à un plus bas de huit mois grâce à la perspective de la signature du premier volet de l'accord commercial sino-américain. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat sont en petite baisse, à -0,21% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR à la clôture. Sur le marché américain, le rendement des Treasuries à dix ans cède deux points de base autour de 1,8214% US10YT=RR . PÉTROLE Après cinq séances de baisse, les cours du pétrole remontent légèrement alors que les Etats-Unis et la Chine se préparent à entériner leur accord commercial. Le Brent LCOc1 gagne 0,86% à 64,75 euros et le brut léger américain CLc1 avance de 0,5% à 58,37 euros. A SUIVRE mercredi : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 .FTEU3 1639,02 +3,37 +0,21% +0,93% Eurostoxx 50 3774,88 -4,80 -0,13% +0,79% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6040,89 +4,75 +0,08% +1,05% Dax 30 .GDAXI 13456,49 +4,97 +0,04% +1,57% FTSE .FTSE 7622,35 +4,75 +0,06% +1,06% SMI .SSMI 10655,82 +33,41 +0,31% +0,37% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 29024,97 +117,92 +0,41% +1,70% S&P-500 .SPX 3287,59 -0,54 -0,02% +1,76% Nasdaq .IXIC 9265,43 -8,50 -0,09% +3,26% Nasdaq 100 .NDX 9052,99 -17,65 -0,19% +3,66% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1127 1,1133 -0,05% -0,74% Dlr/Yen JPY= 110,04 109,93 +0,10% +1,08% Euro/Yen EURJPY= 122,45 122,40 +0,04% +0,41% Dlr/CHF CHF= 0,9677 0,9707 -0,31% -0,01% Euro/CHF EURCHF= 1,0768 1,0806 -0,35% -0,77% Stg/Dlr GBP= 1,3014 1,2988 +0,20% -1,85% Indice $ .DXY 97,3940 97,3450 +0,05% +1,27% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1542,51 1548,05 -0,36% +1,68% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund FGBLc1 170,97 +0,21 Bund 10 ans -0,21 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans DE2YT=RR -0,58 +0,00 OAT 10 ans FR10YT=RR 0,08 +0,00 +29,20 Treasury 10 ans 1,82 -0,03 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,58 -0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 58,37 58,08 +0,29 +0,50% -4,64% Brent LCOc1 64,75 64,20 +0,55 +0,86% -1,94% (Avec Herbert Lash, édité par Sophie Louet)