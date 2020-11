Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe finit proche de l'équilibre une séance sans relief Reuters • 26/11/2020 à 17:56









* Le Stoxx 600 et le CAC 40 ont fini quasi inchangés * Les volumes réduits par la fermeture de Wall Street pour Thanksgiving * Le dollar monte un peu, le pétrole recule PARIS, 26 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont terminé sans grand changement jeudi au terme d'une séance calme, la fermeture des marchés d'actions aux Etats-Unis, où l'on célèbre la fête de Thanksgiving, ayant limité les variations et les volumes. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en repli de 0,08% à 5.566,79 points. Le Footsie britannique .FTSE a perdu 0,44% et le Dax allemand .GDAXI a cédé 0,02%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a pris 0,13%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a reculé de 0,01% et le Stoxx 600 .STOXX a perdu 0,03%. La Bourse de New York rouvrira vendredi pour une séance écourtée. Parmi les rares rendez-vous de la journée, le compte-rendu de la réunion d'octobre de la Banque centrale européenne (BCE) a montré que ses dirigeants ont constaté qu'ils ne pouvaient pas s'autoriser la moindre complaisance face à la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, préparant ainsi le terrain à de nouvelles mesures de soutien. VALEURS Les secteurs cycliques de l'automobile .SXAP (-1,25%), de l'énergie .SXEP (-1,22%) et des banques .SX7P (-1,01%) ont accusé les plus fortes baisses en Europe. A l'inverse, le compartiment technologique .SX8P a gagné 0,82% et celui de la santé .SXDP 0,91%. A Paris, STMicro .STM.PA a terminé en tête du CAC 40 avec un gain de 1,78% tandis que Renault RENA.PA a fini dernier du classement avec -2,32%. Remy Cointreau RCOP.PA a reculé de 1,79% en dépit de la prévision de croissance organique du résultat opérationnel courant annuel donnée par le groupe de vins et spiritueux. Le spécialiste de la location de voitures Europcar EUCAR.PA a gagné 2,09% après l'annonce d'un accord avec un groupe de créanciers pour réduire son endettement. LES INDICATEURS DU JOUR La tendance européenne a résisté à la dégradation de la confiance des consommateurs français et allemands en novembre, mois marqué par un reconfinement de la population. L'indice calculé par l'institut GfK a baissé à -6,7 contre -3,2 en octobre et l'indicateur de l'Insee a reculé de quatre points à 90, son plus bas depuis décembre 2018. Alors que plusieurs pays dont la France ont décidé d'assouplir leurs restrictions sanitaires, l'Allemagne a décidé à l'inverse de maintenir ses mesures contre le COVID-19 jusqu'en janvier alors que le nombre quotidien de décès y a atteint un record. CHANGES/TAUX Le dollar reprend 0,08% face à un panier de devises internationales après avoir atteint un creux de près de trois mois en début de journée à la suite d'indicateurs américains mitigés publiés mercredi. .DXY Le billet vert a également fait les frais de la teneur des "minutes" de la Réserve fédérale dont les décideurs ont discuté lors de leur réunion de novembre de la manière d'ajuster les achats d'actifs afin de soutenir plus efficacement les marchés et l'économie. La couronne suédoise baisse face au dollar et à l'euro SEK= , EURSEK= après la décision de la Riksbank, la banque centrale de Suède, d'augmenter et de prolonger son programme de rachats d'actifs face la deuxième vague épidémique. Quant à l'euro, il recule légèrement mais se maintient de justesse au-dessus de 1,19. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini la journée en léger repli à -0,588%. PÉTROLE Après quatre séances de progression, les cours du pétrole sont en baisse mais ne s'en dirigent pas moins vers leur meilleure performance mensuelle depuis mai grâce aux progrès sur les vaccins qui pourraient écourter la pandémie et alimenter une reprise économique qui se traduirait par un rebond de la demande de carburant. Le baril de Brent recule de 1,69% à 47,79 dollars après un pic depuis le 6 mars à 49,09 dollars. Le brut léger américain CLc1 perd 1,49% à 45,03 dollars. A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1514,04 -0,16 -0,01% -6,77% .FTEU3 Eurostoxx 50 3516,42 +4,52 +0,13% -6,11% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5566,79 -4,50 -0,08% -6,88% Dax 30 .GDAXI 13286,57 -3,23 -0,02% +0,28% FTSE .FTSE 6363,06 -28,03 -0,44% -15,64% SMI .SSMI 10514,16 +25,89 +0,25% -0,97% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 29872,47 -173,77 -0,58% +4,67% S&P-500 .SPX 3629,65 -5,76 -0,16% +12,35% Nasdaq .IXIC 12094,40 +57,08 +0,47% +34,79% Nasdaq 100 .NDX 12152,22 +72,41 +0,60% +39,15% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1906 1,1913 -0,06% +6,21% Dlr/Yen JPY= 104,26 104,45 -0,18% -4,23% Euro/Yen EURJPY= 124,12 124,43 -0,25% +1,78% Dlr/CHF CHF= 0,9063 0,9080 -0,19% -6,35% Euro/CHF EURCHF= 1,0792 1,0821 -0,27% -0,55% Stg/Dlr GBP= 1,3334 1,3382 -0,36% +0,57% Indice $ .DXY 92,0700 91,9940 +0,08% -4,27% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1809,58 1805,30 +0,24% +19,29% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 175,54 +0,21 Bund 10 ans -0,59 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,76 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,35 -0,00 +23,86 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,88 +0,00 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,16 +0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 45,02 45,71 -0,69 -1,51% -26,45% Brent LCOc1 47,79 48,61 -0,82 -1,69% -27,62% (Laetitia Volga, édité par)

