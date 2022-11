POINT MARCHÉS-L'Europe finit en nette hausse après l'inflation américaine

* En Europe, le CAC 40 a gagné 1,96% et le Stoxx 600 2,75% * Wall Street en forte hausse à mi-séance, les "techs" recherchées * Hausse moins forte que prévu des prix à la consommation aux USA * Plusieurs responsables de la Fed saluent le ralentissement de l'inflation * Le dollar et les rendements obligataires chutent par Claude Chendjou PARIS, 10 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse jeudi et Wall Street était également en forte progression en fin de matinée à New York, les investisseurs étant soulagés par le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis qui renforce l'espoir d'un début de modération du resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que les rendements obligataires et dollar chutent. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé sur un gain de 1,96% à 6.556,83 points. Le Footsie britannique .FTSE a pris 1,08% et le Dax allemand .GDAXI a avancé 3,51%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a progressé de 3,18%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 2,56% et le Stoxx 600 .STOXX de 2,75%. Le département américain du Travail a indiqué que l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis avait progressé sur un mois de 0,4% en octobre, comme en septembre, et de 7,7% en rythme annuel après un gain de 8,2% le mois précédent alors que le consensus Reuters prévoyait respectivement +0,6% et +8,0%. Le ralentissement des prix est encore plus net quand on exclut l'énergie et les produits alimentaires, puisque que l'indice "core CPI", a décéléré à 0,3% sur un mois et 6,3% sur un an, contre respectivement +0,6% et +6,6% en septembre et un consensus à +0,5% et +6,5%. Sur les marchés financiers, la réaction a été immédiate: l'indice CBOE de la volatilité .VIX à Wall Street a touché un creux de deux mois autour de 23 points, le rendement des emprunts américains à deux ans US2YT=RR est lui passé de 4,63% en début de matinée à 4,33% en fin de session en Europe, tandis que le dollar a plongé de plus de 2% face à un panier de grandes devises. Les traders évaluent désormais à 80% la probabilité d'un relèvement limité de 50 points de base des taux de la Fed le mois prochain contre 52% avant la publication de la statistique de l'inflation américaine. Patrick Harker, le président de la Réserve fédérale de Philadelphie, a déclaré jeudi que la banque centrale américaine se rapprochait d'un point où elle pourrait être en mesure de modérer le rythme de sa hausse des taux, tandis que son homologue de l'antenne de Dallas a estimé que ces chiffres constituaient un "soulagement", même s'il reste encore du chemin à faire. "C'est une très bonne nouvelle pour la future politique de la Fed et cela indique que ce qu'elle a fait est approprié", a déclaré pour sa part Mike Zigmont, directeur du trading chez Harvest Volatility Management, ajoutant que les nouvelles données réduisent la menace d'un resserrement monétaire trop important au risque d'étouffer l'économie. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avance de 2,82%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 4,46% et le Nasdaq .IXIC de 5,97%, ces deux derniers indices s'acheminant vers leur plus forte progression en pourcentage depuis avril 2020. Les groupes technologiques Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O , Meta Platforms META.O , Tesla TSLA.O et Nvidia NVDA.O , sensibles à l'évolution des taux d'intérêt, prennent de 6,82% à 12,09%. Dans les résultats d'entreprises, le constructeur automobile Rivian Automotive RIVN.O s'envole de 16,86% après la confirmation de son objectif de production annuelle, tandis que le groupe de luxe Tapestry TPR.N gagne 3,55% malgré l'abaissement de ses prévisions annuelles dans un contexte de restrictions sanitaires en Chine. VALEURS En Europe, la quasi totalité des grands secteurs de la cote ont fini dans le vert et la meilleure performance a été pour le compartiment des nouvelles technologies .SX8P , qui a profité du reflux des rendements obligataires. Côté résultats d'entreprises, Engie ENGIE.PA a pris 3,95% après le relèvement de ses prévisions pour cette année et un bond de ses résultats sur neuf mois. Crédit agricole CAGR.PA a en revanche reculé de 2,53%, la banque ayant déçu le marché avec ses revenus inférieurs aux attentes. Ailleurs en Europe, AstraZeneca AZN.L s'est adjugé 2,87%. Le laboratoire britannique ayant relevé sa prévision de bénéfice pour cette année après des résultats trimestriels au-delà du consensus. L'assureur allemand Allianz ALVG.DE a gagné 5,89% et le spécialiste de la livraison des repas Delivery Hero DHER.DE 18,64%, tous deux portés par le relèvement de leurs perspectives pour cette année, tandis que les équipementiers automobiles Knorr Bremse KBX.DE (+11,88%) et Continental CONG.DE (+7,6%) ont été recherchés en raison de bénéfices trimestriels meilleurs que prévu. Hors résultats, Teleperformance TEPRF.PA , a chuté de 33,90% avant une suspension du titre à la suite de l'ouverture d'une enquête en Colombie sur les conditions de travail des salariés de la plate-forme TikTok dont il est un sous-traitant. CHANGES A la clôture des Bourses en Europe, le dollar abandonne 2,03% face aux autres grandes devises .DXY en réaction aux chiffres de l'inflation américaine. L'euro en profite pour remonter à 1,0164 dollar (+1,53%), alors qu'il était retombé sous la parité avec le billet vert avant la publication de la statistique. Le bitcoin BTC=BTSP , qui a touché mercredi un creux de deux ans à 15.632 dollars en réaction à l'abandon du projet d'achat des actifs de la plate-forme de cryptomonnaie FTX par Binance, rebondit de 11,73%. TAUX Les marchés obligataires reculent nettement, un ralentissement de la hausse des taux de la Fed étant jugé désormais probable, d'autant que parallèlement au ralentissement de l'inflation, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont augmenté plus fortement que prévu la semaine dernière, à 225.000. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR et deux ans US2YT=RR cèdent chacun environ 29 points de base à 3,85% et 4,33%. En Europe, le rendement du Bund allemand, référence pur la zone euro, s'est contracté de 17,2 points à 2,005% pour le dix ans DE10YT=RR et de 14,1 points à 1,978% pour le deux ans DE2YT=RR . PÉTROLE Les cours du pétrole remontent après trois séances consécutives de baisse, soutenus à la fois la repli du dollar et le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis qui pourraient compenser les craintes sur la demande en Chine alors que le pays fait face à une résurgence de l'épidémie de COVID-19 dans plusieurs grandes villes du pays, y compris à Pékin. Le Brent LCOc1 gagne 1,72% à 94,24 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 1,67% à 87,26 dollars le baril. A SUIVRE VENDREDI: nL8N3268DM Première estimation du produit intérieur brut britannique au troisième trimestre à 7h00 GMT. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1704,26 +42,59 +2,56% -9,84% .FTEU3 Eurostoxx 50 3846,56 +118,53 +3,18% -10,51% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6556,83 +126,26 +1,96% -8,33% Dax 30 .GDAXI 14146,09 +479,77 +3,51% -10,95% FTSE .FTSE 7375,34 +79,09 +1,08% -0,12% SMI .SSMI 11120,49 +216,16 +1,98% -13,63% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 33454,72 +940,78 +2,89% -7,94% S&P-500 .SPX 3918,99 +170,42 +4,55% -17,78% Nasdaq .IXIC 10981,16 +627,99 +6,07% -29,81% Nasdaq 100 .NDX 11444,78 +647,23 +5,99% -29,87% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0162 1,0011 +1,51% -10,61% Dlr/Yen JPY= 141,87 146,44 -3,12% +23,30% Euro/Yen 144,20 146,56 -1,61% +10,66% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9674 0,9840 -1,69% +6,05% Euro/CHF 0,9832 0,9854 -0,22% -5,18% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,1666 1,1356 +2,73% -13,76% Indice $ .DXY 108,3830 110,5490 -1,96% +12,70% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1749,50 1706,32 +2,53% +15,33% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 140,31 +2,11 FGBLc1 Bund 10 ans 2,01 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans 1,99 +0,02 DE2YT=RR OAT 10 ans 2,50 +0,00 +49,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 3,84 -0,30 US10YT=RR Treasury 2 ans 4,32 -0,31 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 87,10 85,83 +1,27 +1,48% +42,30% CLc1 Brent LCOc1 94,12 92,65 +1,47 +1,59% +42,54% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)