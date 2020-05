Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe finit en hausse grâce au commerce et à l'emploi aux USA Reuters • 08/05/2020 à 18:39









* Le CAC 40 et le Stoxx 600 ont gagné environ 1% * Evolution positive des relations commerciales USA-Chine * Le rapport mensuel sur l'emploi américain moins pire que prévu par Laetitia Volga PARIS, 8 mai (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé la séance sur une note positive vendredi, soutenues par des signes d'un apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin et les chiffres moins catastrophiques que prévu de l'emploi aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 1,07% à 4.549,64 points et le Dax allemand .GDAXI a pris 1,35%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a gagné 0,96%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a avancé de 0,78% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,91%. Les marchés britanniques étaient fermés, la journée étant fériée au Royaume-Uni et en France. Les volumes d'échanges sur le CAC n'ont représenté que 39% de leur moyenne quotidienne des trois derniers mois. Sur la semaine, l'indice parisien a perdu 0,5% tandis que le Stoxx 600 a pris 1,05%. Les principaux négociateurs chinois et américains sur le commerce ont eu vendredi un entretien téléphonique lors duquel ils sont convenus de collaborer pour faciliter la mise en application de l'accord commercial de "phase 1" signé en janvier. Cette annonce a été la source principale de réconfort avec la publication par le département américain du Travail d'un rapport mensuel sur l'emploi moins mauvais que prévu. L'économie américaine a détruit 20,5 millions d'emplois quand les économistes anticipaient un chiffre encore plus important. Le taux de chômage a grimpé pour sa part à 14,7%, un niveau jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale, contre 16% anticipé par le consensus Reuters. "S'il y a un côté positif dans tout cela, c'est que la situation économique ne peut pas être pire qu'actuellement. Le chômage ne peut que diminuer alors que de nombreux États commencent à se déconfiner", a déclaré Chris Rupkey, économiste en chef chez MUFG. VALEURS ING INGA.AS (+3,61%) et Siemens SIEGn.DE (+4,77%) ont été parmi les plus fortes hausses en Europe après la publication de leurs résultats trimestriels. A Paris, Technicolor TCH.PA a gagné 2,22%, après avoir pris jusqu'à 11% en séance, le groupe ayant aussi relativement bien résisté à la crise du coronavirus au premier trimestre. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street était en nette hausse: le Dow Jones .DJI progressait de 1,55%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 1,38% et le Nasdaq Composite .IXIC de 1,28%. En Bourse, l'action Uber UBER.N gagnait 4,80% après l'annonce d'un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux attentes grâce à son service de livraison de repas et des perspectives rassurantes. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans s'est retourné à la hausse après la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour atteindre 0,67%. US10YT=RR L'appétit pour le risque suscité par cette statistique et l'apaisement des relations sino-américaines a aussi desservi les obligations en zone euro: le rendement du Bund à dix ans DE10YT=RR a fini la journée en hausse à -0,53%. Le repli est net pour les rendements italiens. L'agence de notation Moody's doit donner dans la soirée sa décision sur la note de crédit du pays, actuellement à "Baa3", soit un cran au-dessus de la catégorie spéculative. Le dix ans italien a reculé de 11 points de base à 1,79%. IT10YT=RR CHANGES Le dollar recule de 0,26% face à un panier de devises de référence et l'euro remonte à 1,0853 dollar après avoir reculé la veille à un creux de deux semaines, affaibli par le jugement allemand sur le programme de rachat de dettes de la Banque centrale européenne (BCE). .DXY , EUR= PÉTROLE Le rebond des cours du pétrole se poursuit alors que de nombreux pays ont commencé à assouplir leurs mesures de confinement destinées à lutter contre la propagation du coronavirus, ce qui fait espérer une reprise de la demande. Le baril de Brent LCoc1 prend 2,48% à 30,19 dollars tandis que celui du brut léger américain (WTI) gagne 1,83% à 23,98 dollars. A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 .FTEU3 1331,86 +10,35 +0,78% -17,99% Eurostoxx 50 2908,11 +27,51 +0,96% -22,35% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4549,64 +48,20 +1,07% -23,89% Dax 30 .GDAXI 10904,48 +145,21 +1,35% -17,70% FTSE .FTSE 5935,98 +82,22 +1,40% -21,30% SMI .SSMI 9665,35 +47,37 +0,49% -8,96% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 24241,62 +365,73 +1,53% -15,06% S&P-500 .SPX 2920,78 +39,59 +1,37% -9,60% Nasdaq .IXIC 9095,79 +116,13 +1,29% +1,37% Nasdaq 100 .NDX 9194,22 +92,35 +1,01% +5,28% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0853 1,0832 +0,19% -3,18% Dlr/Yen JPY= 106,52 106,27 +0,24% -2,15% Euro/Yen EURJPY= 115,61 115,12 +0,43% -5,20% Dlr/CHF CHF= 0,9697 0,9728 -0,32% +0,20% Euro/CHF EURCHF= 1,0528 1,0539 -0,10% -2,99% Stg/Dlr GBP= 1,2438 1,2361 +0,62% -6,19% Indice $ .DXY 99,6310 99,8890 -0,26% +3,60% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1714,04 1717,69 -0,21% +12,99% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 173,78 -0,11 Bund 10 ans -0,54 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans DE2YT=RR -0,78 +0,01 OAT 10 ans FR10YT=RR -0,03 -0,00 +50,50 Treasury 10 ans 0,65 +0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,12 -0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 23,98 23,55 +0,43 +1,83% -60,82% Brent LCoc1 30,19 29,46 +0,73 +2,48% -54,28% (Laetitia Volga, édité par Jean-Philippe Lefief)

