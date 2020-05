Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe finit en baisse, plombée par Trump et l'économie Reuters • 14/05/2020 à 18:24









* Le CAC 40 a perdu 1,65%, le Stoxx 600 plus de 2% * Près de 3 mlns de nouveaux inscrits au chômage aux USA la semaine dernière * Les déclarations de Powell plombent toujours le sentiment de marché * Trump s'en prend une nouvelle fois à la Chine par Laetitia Volga PARIS, 14 mai (Reuters) - Les Bourses européennes ont une nouvelle fois fini dans le rouge jeudi, les craintes d'un ralentissement économique durable et d'une recrudescence des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ayant incité les investisseurs à se replier sur les valeurs refuges. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en baisse de 1,65% à 4.273,13 points, un plus bas depuis le 6 avril. Le Footsie britannique .FTSE a perdu 2,75% et le Dax allemand .GDAXI a cédé 1,95%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reculé de 1,79%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 2,16% et le Stoxx 600 .STOXX de 2,17%. Au moment de la clôture européenne, Wall Street était en baisse, le Dow Jones .DJI , le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC perdant entre 0,29% et 0,81%. La tendance est restée minée par les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine. Jerome Powell a dit mercredi s'attendre à une lente reprise de l'économie américaine tout en écartant le recours à des taux d'intérêts négatifs. Sur le même thème, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré jeudi qu'il n'envisageait pas non plus le passage de son taux directeur - actuellement à 0,1% - sous zéro tandis que son homologue de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, ne juge pas nécessaire pour le moment de ramener plus bas ses taux, déjà en territoire négatif. "Les propos de Powell ont porté un coup à l'optimisme qui s'était installé sur les marchés au cours des dernières semaines, car l'assouplissement des restrictions de distanciation sociale avait suscité des attentes d'une reprise économique en forme de V", a déclaré Raffi Boyadjian, analyste chez XM. La crainte d'une nouvelle détérioration des relations entre les Etats-Unis et la Chine a aussi accentué au cours de l'après-midi la baisse des marchés des deux côtés de l'Atlantique, le CAC perdant jusqu'à 3,5% en séance. Donald Trump a de nouveau critiqué la gestion par Pékin de l'épidémie de coronavirus et laissé entendre que l'accord commercial signé en janvier entre les deux premières économies mondiales pourrait être remis en cause. Le président américain a en outre menacé d'imposer de nouvelles taxes aux entreprises américaines produisant des biens en dehors des Etats-Unis, une autre mesure que son administration pourrait prendre pour éloigner les chaînes d'approvisionnement de la Chine et lever de nouvelles barrières commerciales. VALEURS EN EUROPE Aux valeurs individuelles, PSA PEUP.PA (-5,23%) et Fiat Chrysler Automobiles FCHA.MI (-2,81%) ont fini en baisse après avoir renoncé tous deux à verser un dividende ordinaire au titre des résultats 2019, une décision qu'ils justifient par l'impact de la crise du COVID-19. Avant dernier du CAC 40, l'action Bouygues BOUY.PA a cédé 4,62%, le groupe diversifié ayant fortement creusé ses pertes au premier trimestre, conséquence de l'épidémie de coronavirus sur son activité. En hausse, l'opérateur boursier Euronext ENX.PA a gagné 2,63% après des résultats en hausse et supérieurs aux attentes et EDF EDF.PA a pris 1,92% après une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel jugée "marginale" par JPMorgan. LES INDICATEURS DU JOUR Les dommages causés par la pandémie de coronavirus se sont une nouvelle fois illustrés sur le front de l'emploi américain avec des inscriptions au chômage plus importantes que prévu, à 2,981 millions la semaine dernière contre 2,5 millions attendu. "Le marché du travail américain reste soumis à une pression énorme bien que le rythme des pertes d'emplois ralentisse", a déclaré Gus Faucher, économiste en chef chez PNC Financial. "La question clé est de savoir à quelle vitesse les entreprises vont réembaucher dans les semaines à venir alors que les restrictions de mouvement sont progressivement levées." CHANGES Le dollar a atteint en séance un pic de trois semaines face à un panier de devises internationales, soutenu par son statut de valeur refuge et par le rejet mercredi par Jerome Powell d'un recours de la Fed à des taux d'intérêt négatifs. .DXY Le billet vert a aussi profité des propos de Donald Trump favorables à un dollar fort, au lendemain des annonces du président de la Fed. Face à la vigueur du dollar, l'euro est tombé jusqu'à 1,0773 et la livre sterling à un creux de cinq semaines. EUR= GBP= TAUX Les rendements obligataires de référence poursuivent leur baisse, un mouvement alimenté par le regain d'aversion au risque. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, a fini en léger repli à -0,539% et son équivalent américain cède presque quatre points de base à 0,6073%. PÉTROLE La baisse surprise des stocks de brut américain la semaine dernière, une première en 15 semaines, favorise la nette hausse du marché. Le baril de Brent LCOc1 gagne 3,25% à 30,14 dollars et celui du brut léger américain CLc1 prend 3,24% à 26,11 dollars. L'AGENDA : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 .FTEU3 1278,02 -28,28 -2,16% -21,30% Eurostoxx 50 2760,23 -50,32 -1,79% -26,30% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4273,13 -71,82 -1,65% -28,52% Dax 30 .GDAXI 10337,02 -205,64 -1,95% -21,98% FTSE .FTSE 5741,54 -162,51 -2,75% -23,88% SMI .SSMI 9448,14 -183,48 -1,90% -11,01% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 23175,25 -72,72 -0,31% -18,79% S&P-500 .SPX 2803,18 -16,82 -0,60% -13,24% Nasdaq .IXIC 8780,75 -82,41 -0,93% -2,14% Nasdaq 100 .NDX 8928,62 -71,46 -0,79% +2,24% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0798 1,0816 -0,17% -3,68% Dlr/Yen JPY= 107,08 107,02 +0,06% -1,64% Euro/Yen EURJPY= 115,65 115,77 -0,10% -5,16% Dlr/CHF CHF= 0,9726 0,9719 +0,07% +0,51% Euro/CHF EURCHF= 1,0505 1,0517 -0,11% -3,20% Stg/Dlr GBP= 1,2195 1,2229 -0,28% -8,02% Indice $ .DXY 100,4190 100,2420 +0,18% +4,41% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1732,83 1715,29 +1,02% +14,23% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 173,84 +0,21 Bund 10 ans -0,54 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans DE2YT=RR -0,74 -0,00 OAT 10 ans FR10YT=RR -0,04 -0,00 +49,70 Treasury 10 ans 0,61 -0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,15 -0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 26,09 25,29 +0,80 +3,16% -57,38% Brent LCOc1 30,14 29,19 +0,95 +3,25% -54,35% (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

