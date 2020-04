Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe finit en baisse, les déceptions s'accumulent Reuters • 24/04/2020 à 18:08









* Le CAC 40 a perdu 1,3% sous 4.400 points * Wall Street évolue dans le désordre à mi-séance * Les annonces du Conseil européen jugées décevantes * Les banques européennes plombées par l'agence S&P par Laetitia Volga PARIS, 24 avril (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en baisse vendredi, affectées par les divergences au sein de l'Union européenne sur les modalités d'un plan de relance économique et par les doutes sur l'efficacité d'un potentiel traitement du coronavirus. À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 1,3% à 4.393,32 points. Le Footsie britannique .FTSE a cédé 1,28% et le Dax allemand .GDAXI a abandonné 1,69%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a lâché 1,52%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a reculé de 1,07% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,1%. Sur la semaine, le CAC a perdu 2,3% et le Stoxx 600 1,2%, plombés en grande partie par le passage lundi soir du prix du contrat à terme sur le pétrole brut léger américain CLc1 en territoire négatif pour la première fois de son histoire. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se sont entendus jeudi pour constituer un fonds d'urgence de l'ordre de 1.000 milliards d'euros face aux conséquences économiques du coronavirus mais les investisseurs retiennent surtout l'absence de consensus sur les modalités de financement d'un plan de relance dont les discussions sont repoussées à l'été. "Force est de constater qu'au niveau de l'ampleur des chiffres mais aussi de la vitesse de réaction, l'Europe est très en retard" par rapport aux Etats-Unis, où le Congrès a adopté un nouveau plan de soutien , a déclaré à Reuters Christopher Dembik, responsable de l'analyse macroéconomique chez Saxo Bank. "Il faudra en outre surveiller dans le plan européen, lorsqu'il sera dévoilé, non seulement quel en sera le mécanisme de fonctionnement mais également quel sera réellement le montant mis sur la table puisque l'Union européenne a la mauvaise habitude, très souvent, de rediriger des dépenses qui étaient déjà prévues", a-t-il ajouté. Les marchés sont également déçus par les dernières nouvelles concernant le traitement du COVID-19 développé par Gilead Sciences GILD.O . Selon le Financial Times, un essai clinique chinois sur l'antiviral remdesivir n'a pas été concluant, ce que conteste le laboratoire américain. Au lendemain d'indices PMI à des plus bas record, l'unique indicateur européen de la journée a montré que le climat des affaires en Allemagne s'était également effondré en avril pour tomber à son plus bas niveau historique. D'après une source gouvernementale, l'économie allemande va se contracter de plus de 6% cette année, ce qui serait du jamais vu depuis 1945. VALEURS La majorité des grands secteurs de la cote européenne évoluent dans le rouge et parmi les baisses les plus marquées, celui du transport aérien .SXTP a cédé 3,44% et celui des banques .SX7P 2,86%. Le compartiment bancaire est pénalisé par une série de dégradations de notes et de perspectives par S&P: à Paris, BNP Paribas BNPP.PA , dont l'agence a ramené la perspective de "stable" à "négative", a cédé ainsi 3,06%, et à Francfort, Commerzbank CBKG.DE a abandonné 4,05% après la dégradation de sa note à BBB+. Société générale SOGN.PA a perdu 4,88% et Deutsche Bank DBKGn.DE 6,76%. La compagnie allemande Lufthansa LHAG.DE a chuté de 8,02% après avoir publié une perte d'exploitation trimestrielle de 1,2 milliard d'euros et prévenu que celle du deuxième trimestre serait bien plus lourde. Société générale a revu sa recommandation sur le titre à "vendre" contre "acheter". Le géant de l'agroalimentaire Nestlé NESN.S a pris 1,78% après avoir publié sa plus forte croissance de chiffre d'affaires trimestriel en près de cinq ans. Sanofi SASY.PA s'est octroyé 2,31% après avoir confirmé ses objectifs 2020 après une croissance soutenue au premier trimestre. A WALL STREET Après avoir ouvert en hausse, Wall Street se montrait plus hésitante à mi-séance. A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI perdait 0,05% et le Nasdaq Composite .IXIC et le Standard & Poor's 500 .SPX gagnaient 0,15%. Aux valeurs, l'action Intel INTC.O reculait de 1,3%, le premier fabricant mondial de puces ayant dévoilé une prévision de chiffre d'affaires trimestriel inférieure aux attentes. Le plus important repli du Dow revenait à Boeing BA.N (-6,11%) qui prévoit de réduire de près de moitié la production du 787 Dreamliner et d'annoncer une réduction de ses effectifs, selon l'agence Bloomberg. TAUX Les rendements obligataires varient peu sur le marché américain où le dix ans recule légèrement, autour de 0,601%. US10YT=RR Mais en Europe, l'aversion au risque a profité aux obligations d'Etat dont les rendements ont reculé: celui du dix ans allemand a perdu plus de quatre points de base à -0,47%. DE10YT=RR CHANGES Le dollar est stable face à un panier de devises internationales et devrait connaître sa plus forte hausse hebdomadaire en quatre semaines, ayant grandement profité de son statut de valeur refuge. L'euro remonte (+0,2%) après être tombé à un creux d'un mois en séance, à 1,0725 dollar, affecté par l'absence d'accord entre dirigeants européens pour relancer l'économie après la crise du coronavirus. EUR= PÉTROLE Les cours du brut sont en hausse grâce entre autres à la mise en oeuvre progressive des réductions de production décidées par d'importants pays exportateurs mais les craintes sur la demande mondiale limitent toutefois les gains. Le Brent gagne 0,61% à 21,46 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 2,91% à 17 dollars CLc1 . A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 .FTEU3 1293,03 -13,94 -1,07% -20,38% Eurostoxx 50 2809,07 -43,39 -1,52% -24,99% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4393,32 -57,68 -1,30% -26,51% Dax 30 .GDAXI 10336,09 -177,70 -1,69% -21,99% FTSE .FTSE 5752,23 -74,38 -1,28% -23,74% SMI .SSMI 9625,57 +0,09 +0,00% -9,34% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 23501,50 -13,76 -0,06% -17,65% S&P-500 .SPX 2801,60 +3,80 +0,14% -13,28% Nasdaq .IXIC 8506,94 +12,19 +0,14% -5,19% Nasdaq 100 .NDX 8654,04 +12,54 +0,15% -0,90% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0796 1,0776 +0,19% -3,69% Dlr/Yen JPY= 107,45 107,58 -0,12% -1,30% Euro/Yen EURJPY= 116,01 115,94 +0,06% -4,87% Dlr/CHF CHF= 0,9752 0,9758 -0,06% +0,76% Euro/CHF EURCHF= 1,0529 1,0517 +0,11% -2,98% Stg/Dlr GBP= 1,2334 1,2342 -0,06% -6,98% Indice $ .DXY 100,4210 100,4330 -0,01% +4,42% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1711,20 1731,32 -1,16% +12,80% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 172,79 +0,69 Bund 10 ans -0,47 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans DE2YT=RR -0,71 -0,00 OAT 10 ans FR10YT=RR 0,02 -0,01 +49,30 Treasury 10 ans 0,60 -0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,22 -0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 16,98 16,50 +0,48 +2,91% -72,26% Brent LCOc1 21,46 21,33 +0,13 +0,61% -67,50% (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

