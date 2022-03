POINT MARCHÉS-L'Europe finit dans le vert une séance agitée

* En Europe, le CAC 40 gagne 0,36% et le Stoxx 600 0,45% * Wall Street dans le vert à mi-séance, l'énergie en tête * Les investisseurs s'accrochent à l'espoir d'une solution en Ukraine * Le marché digère les annonces des banques centrales * Les cours du pétrole repartent en forte hausse par Claude Chendjou PARIS, 17 mars (Reuters) - Les Bourses européennes, à l'exception de Francfort, ont terminé dans le vert jeudi et Wall Street évoluait également sur une note positive à la mi-journée au terme d'une séance volatile où les investisseurs ont tenté de digérer les décisions de la Réserve fédérale américaine et les dernières annonces sur la situation en Ukraine. À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur un gain de 0,36% à 6.612,52 points. Le Footsie britannique .FTSE a pris 1,28%. Le Dax allemand .GDAXI a cependant perdu 0,36%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reflué de 0,11%, tandis que le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a gagné 0,52% et le Stoxx 600 .STOXX 0,45%. Les marchés d'actions ont été hésitants tout au long de la séance, les investisseurs ayant d'abord pris peur à la suite du démenti du Kremlin sur des progrès en vue d'un accord de paix entre Moscou et Kyiv, l'armée russe ayant en outre poursuivi jeudi le pilonnage des villes d'Ukraine. nL5N2VK3HF Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a cependant dit que la délégation russe dépensait une énergie "colossale" dans les discussions avec Kyiv, ce qui alimente l'espoir d'une solution diplomatique. Sur le plan macroéconomique, la Fed a, comme prévu, annoncé mercredi soir un relèvement de ses taux d'un quart de point mais a laissé entendre que cette première hausse pourrait être suivie de six autres d'ici la fin de l'année, un rythme soutenu qui a divisé les analystes. nL5N2VJ6MW "Une telle accélération du resserrement augmente le risque d'un atterrissage brutal à l'avenir et suggère un risque accru de récession sur les deux prochaines années", a déclaré Allison Boxer, économiste chez Pimco. Mike Bailey de FBB Capital Partners a cependant estimé que, pour le moment, le marché ne voyait pas les décisions de la Fed comme une "erreur" et que les investisseurs avaient toujours la possibilité d'ajuster leur position chaque mois et à chaque réunion de la banque centrale américaine. La Banque d'Angleterre (BoE), pour sa part, a annoncé jeudi une nouvelle hausse de taux d'intérêt, à 0,75%, la troisième en autant de réunions, mais elle s'est montrée plus prudente sur la nécessité d'une poursuite du resserrement monétaire dans les prochains mois. nL5N2VK3X7 En zone euro, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré que l'institution disposait de "marges supplémentaires" entre la fin de ses achats de titres sur les marchés programmée pour cet été et la première hausse de ses taux d'intérêt depuis plus de dix ans. nL5N2VK2QR Toutes ces annonces ont soufflé le froid et le chaud mais l'accalmie est revenue en fin de séance sur les marchés, l'indice CBOE de la volatilité .VIX aux Etats-Unis refluant de 3,03% et son équivalent européen .V2TX ayant terminé en baisse de 11,1%. VALEURS EN EUROPE Sur le Stoxx 600 paneuropéen, la finance .SXFP (-0,49%) a accusé la plus forte baisse et l'énergie .SXEP (+2,13%) a enregistré la meilleure progression. À Paris Vallourec VLLP.PA (+2,09%) et TotalEnergies TTEF.PA (+1,03%) ont profité du rebond des prix du pétrole. A Londres, BP BP.L a avancé de 2,05%. Dans le secteur automobile, où l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a fait état d'une nouvelle contraction des immatriculations en Europe en février, de 5,4% sur un an, Renault RENA.PA , Stellantis STLA.MI ou encore BMW BMWG.DE ont reflué de 2,9% à 5,4%. Exane BNP Paribas a en outre abaissé sa recommandation à "neutre" sur le groupe au losange en soulignant son exposition au marché européen, tandis que celle sur Volvo VOLCARb.ST (-4,5%) a été ramené de "neutre" à "sous-performance". Le groupe industriel allemand Thyssenkrupp TKAG.DE , pour sa part, a chuté de 9,4% après avoir suspendu sa prévision de flux de trésorerie disponible pour l'exercice et mis en doute la scission de ses activités de sidérurgie en raison du conflit en Ukraine. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avançait de 0,43%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,46% et le Nasdaq .IXIC de 0,28%, mais les trois grands indices ont évolué à plusieurs reprises en séance dans le rouge et le vert. Dix des onze grands secteurs de la cote évoluent en territoire positif, l'énergie affichant le plus important gain .SPNY avec Chevron CVX.N et ExxonMobil XOM.N dans le sillage du rebond du pétrole. Le secteur des banques .SPXBK , qui avait le plus profité des anticipations d'une hausse de taux, recule de 0,84%. Ralph Lauren RL.N , en hausse de 3,5%, est soutenu par la recommandation de J.P. Morgan à "surpondérer" sur la valeur. LES INDICATEURS DU JOUR L'inflation dans la zone euro a été révisée en février à 5,9% en rythme annuel, un niveau historique, sous la pression de la hausse des prix de l'énergie. nL5N2VK2PX La croissance de la production industrielle aux Etats-Unis a ralenti en février à 0,5%, mais elle est restée conforme aux attentes, tandis que les inscriptions au chômage la semaine dernière aux Etats-Unis ont reculé plus que prévu, à 214.000. nZON005616 nZON005606 Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont, pour leur part, améliorées​​​​​​​​​ en mars​​​​​, avec un indice en progression à 27,4​ après 16,0 en février. nZON00560O CHANGES Le dollar, qui avait largement bénéficié des anticipations de hausse de taux, cède du terrain face aux autres grandes devises .DXY (-0,73%). L'euro EUR= , en hausse de 0,74%, poursuit sa remontée à 1,1111 dollar, dans la perspective d'un apaisement des tensions en Ukraine. La livre sterling recule de 0,62% face à l'euro GBPEUR= après le relèvement sans surprise d'un quart de point du taux directeur de la Banque d'Angleterre, qui s'est en outre montrée prudente sur ses futures hausses. Les marchés monétaires n'attendent plus que 120 points de base de hausse des taux britanniques d'ici la fin de l'année contre 170 points prévus avant le communiqué de la BoE. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR perd 2,3 points de base à 2,1617%, tandis que celui à deux ans US2YT=RR fléchit de 4,1 points à 1,9282%, après avoir atteint respectivement 2,246% et 1,9282%, soit un plus haut depuis mai 2019, en réaction aux annonces de la Fed. L'écart de rendement entre ces deux obligations US2US10=RR est passé à 19 points de base, le plus faible écart depuis mars 2020, tendant vers un aplatissement de la courbe des taux, signe que les marchés anticipent à la fois une nette remontée des taux directeurs et une augmentation du risque de récession à moyen terme. Sur le marché européen, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR s'est contracté de 1,2 point à 0,3870%, tandis que son équivalent français FR10YT=RR a cédé 1,3 point à 0,8430%, Christine Lagarde ayant déclaré que la BCE n'était pas pressée de relever ses taux d'intérêt. PÉTROLE Le marché pétrolier est porté par l'avertissement lancé par l'Agence internationale de l'énergie sur le risque de voir l'offre mondiale de brut et de produits raffinés amputée de trois millions de barils par jour (bpj) à partir d'avril en raison des sanctions contre la Russie. Le baril de Brent bondit de 8,7% à 106,53 dollars LCOc1 et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 7,92% à 102,49 dollars CLc1 . A SUIVRE VENDREDI : nL5N2VK5A4 Communiqué de politique monétaire de la Banque du Japon LA SITUATION SUR LES MARCHÉS LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1760,18 +9,17 +0,52% -6,88% .FTEU3 Eurostoxx 50 3885,32 -4,37 -0,11% -9,61% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6612,52 +23,88 +0,36% -7,56% Dax 30 .GDAXI 14388,06 -52,68 -0,36% -9,42% FTSE .FTSE 7385,34 +93,66 +1,28% +0,01% SMI .SSMI 12061,87 +160,91 +1,35% -6,32% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 34228,34 +165,24 +0,49% -5,81% S&P-500 .SPX 4379,54 +21,68 +0,50% -8,11% Nasdaq .IXIC 13488,63 +52,08 +0,39% -13,78% Nasdaq 100 .NDX 13983,23 +26,45 +0,19% -14,32% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1136 1,1032 +0,94% -2,04% Dlr/Yen JPY= 118,38 118,72 -0,29% +2,89% Euro/Yen EURJPY= 131,83 131,01 +0,63% +1,16% Dlr/CHF CHF= 0,9337 0,9402 -0,69% +2,36% Euro/CHF EURCHF= 1,0399 1,0378 +0,20% +0,29% Stg/Dlr GBP= 1,3171 1,3145 +0,20% -2,65% Indice $ .DXY 97,8000 98,6180 -0,83% +1,69% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1944,28 1927,93 +0,85% +28,17% TAUX Dernier Var. Spread/B und (pts) Future Bund 161,07 +0,00 FGBLc1 Bund 10 ans 0,38 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,34 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,84 -0,00 +45,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans 2,17 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,93 -0,04 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 101,91 95,04 +6,87 +7,23% +66,49% CLc1 Brent LCOc1 105,94 98,02 +7,92 +8,08% +60,44% (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)