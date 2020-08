Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe finit dans le rouge, Wall Street recule après des records Reuters • 18/08/2020 à 18:00









* L'indice Stoxx 600 a perdu 0,56%, le CAC 40 à Paris 0,68% * Wall Street hésitante après un record du S&P-500 en début de séance * L'euro au plus haut depuis plus de deux ans face au dollar PARIS, 18 août (Reuters) - Les Bourses européennes, bien orientées pendant la majeure partie de la séance, ont terminé en baisse mardi, la tendance s'étant inversée peu après l'ouverture de Wall Street malgré les records inscrits par les indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq Composite, le tout dans des volumes réduits, vacances d'été obligent. A Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur un repli de 0,68% (33,88 points) à 4.938,06 points après avoir gagné jusqu'à 0,59% et brièvement dépassé la barre des 5.000 points, dans des échanges inférieurs à 2,0 milliards d'euros contre 2,74 milliards en moyenne sur le mois écoulé. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a perdu 0,83% et à Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 0,3%. L'EuroStoxx 50 .STOXX50E a cédé 0,49%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,66% et le Stoxx 600 .STOXX 0,56%. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait en ordre dispersé, le Dow Jones .DJI cédant 0,12% alors le Standard & Poor's 500 progressait de 0,17% et que le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,31%. Le début de la séance américaine a pourtant été marqué par un nouveau plus haut historique du Nasdaq à 11.208,052 points et surtout par un record du S&P 500 à 3.395,06 points, l'indice préféré des gérants américains dépassant enfin son pic de février. Le S&P avait chuté de 35,4% entre le 19 février et le 23 mars avant d'entamer un rebond qui avoisine désormais 54%. "Les marchés semblent encouragés par l'amélioration des chiffres nationaux (aux Etats-Unis, ndlr) du coronavirus après une poussée dans plusieurs régions du pays le mois dernier", explique Brian Price, directeur des investissements de Commonwealth Financial Network. "Les investisseurs restent attentifs à de nombreux facteurs de risques, comme la résurgence des cas de coronavirus, l'incapacité à faire voter un nouveau plan de soutien et l'approche des élections", ajoute-t-il toutefois. La baisse de Wall Street s'explique aussi par des prises de bénéfice sur Walmart WMT.N et Home Depot HD.N après leurs résultats trimestriels, meilleurs qu'attendu. VALEURS Tous les grands indices sectoriels européens Stoxx ont fini la journée en territoire négatif, les replis les plus marqués étant pour ceux de l'immobilier .SX86P (-1,3%), des services aux collectivités ("utilities") .SX6P (-1,13%), du pétrole et du gaz .SXEP (-1,12%) et des banques .SX7P (-1%). Le compartiment du transport aérien et du tourisme .SXTP a limité son repli à 0,39% après avoir cédé près de 3,8% sur les deux séances précédentes. Le groupe hôtelier Accor ACCP.PA a cédé 1,2% après la dégradation de sa note de crédit par S&P à BB+, donc en catégorie spéculative ("junk"), ce qui fera monter le coût de sa dette. Parmi les plus fortes baisses de l'indice SBF 120, Lagardère LAGA.PA a perdu 3,39% après le renouvellement pour quatre ans du mandat de gérant d'Arnaud Lagardère. A Londres, Marks & Spencer MKS.L a abandonné 4,89% en réaction à l'annonce d'un plan de suppression de 7.000 postes. CHANGES Si Wall Street enchaîne les records, le dollar, lui, se déprécie pour la cinquième séance d'affilée et évolue désormais au plus bas depuis plus de deux ans face à un panier de devises de référence .DXY (-0,52%). Le billet vert continue ainsi de souffrir de la politique ultra-accommodante de la Réserve fédérale et du creusement des déficits américains, deux facteurs qui soutiennent au contraire les actions. L'euro en profite à plein et s'apprécie de 0,48% face au billet vert à 1,1926 après être monté à 1,1965, son plus haut niveau depuis mai 2018. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro ont connu une séance en dents de scie pour finir en léger repli, à -0,464% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et -0,1724% pour son équivalent français FR10YT=RR . Le rendement à dix ans américain US10YT=RR recule lui aussi, à 0,6622%, les investisseurs semblant avoir choisi d'ignorer les chiffres meilleurs qu'attendu des mises en chantier aux Etats-Unis dans l'attente d'un déblocage des discussions entre la Maison blanche et le Congrès sur de nouvelles mesures de relance. PÉTROLE Les marchés pétroliers ont eux aussi basculé dans le rouge en cours de séance, rattrapés par les interrogations sur l'évolution de la demande. Le Brent perd 0,07% à 45,34 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,65% à 42,61 dollars CLc1 . A SUIVRE MERCREDI: LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1422,86 -9,40 -0,66% -12,38% .FTEU3 Eurostoxx 50 3289,64 -16,21 -0,49% -12,16% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4938,06 -33,88 -0,68% -17,40% Dax 30 .GDAXI 12881,76 -38,90 -0,30% -2,77% FTSE .FTSE 6076,62 -50,82 -0,83% -19,43% SMI .SSMI 10168,40 -59,66 -0,58% -4,22% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 27811,61 -33,30 -0,12% -2,55% S&P-500 .SPX 3387,17 +5,18 +0,15% +4,84% Nasdaq .IXIC 11179,82 +50,09 +0,45% +24,60% Nasdaq 100 .NDX 11359,15 +70,58 +0,63% +30,07% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1927 1,1869 +0,49% +6,40% Dlr/Yen JPY= 105,40 105,99 -0,56% -3,18% Euro/Yen EURJPY= 125,73 125,81 -0,06% +3,10% Dlr/CHF CHF= 0,9028 0,9064 -0,40% -6,72% Euro/CHF EURCHF= 1,0770 1,0761 +0,08% -0,76% Stg/Dlr GBP= 1,3228 1,3102 +0,96% -0,23% Indice $ .DXY 92,3670 92,8510 -0,52% -3,96% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 2004,54 1985,53 +0,96% +32,14% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 176,41 +0,20 FGBLc1 Bund 10 ans -0,46 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,66 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,17 -0,01 +29,36 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,66 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,15 -0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 42,61 42,89 -0,28 -0,65% -30,39% CLc1 Brent LCOc1 45,34 45,37 -0,03 -0,07% -31,33% (Marc Angrand, avec Alden Bentley à New York, édité par Jean-Michel Bélot)

