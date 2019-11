POINT MARCHÉS-L'Europe finit dans le rouge, Trump entretient le suspense

* Le Stoxx 600 a perdu 0,28%, le CAC 40 à Paris 0,02% * Trump alimente les doutes sur les droits de douane * Wall Street en ordre dispersé à mi-séance * Le dollar monte encore, le pétrole baisse * Cinquième semaine de hausse pour le Stoxx 600 par Marc Angrand PARIS, 8 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini dans le rouge vendredi après de nouvelles déclarations de Donald Trump qui ont nourri les doutes sur la portée et les retombées de l'accord commercial censé être signé dans les semaines à venir par les Etats-Unis et la Chine. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en baisse de 0,02% (1,29 point) à 5.889,70 points. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a perdu 0,63% et à Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 0,46%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a cédé 0,19%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,35% et le Stoxx 600 .STOXX 0,28%. Au lendemain des promesses chinoises de levée de droits de douane une fois un accord signé, le président américain a eu des propos moins définitifs, disant qu'il n'avait pas donné son accord à une telle suppression tout en précisant qu'un accord commercial entre Pékin et Washington serait signé aux Etats-Unis. Ses déclarations ont fait fléchir les indices boursiers, favorisant des prises de bénéfice après la hausse marquée des séances précédentes. "Les investisseurs savaient qu'il y avait un problème concernant l'annulation des ces droits de douane et après les records, il fallait s'attendre à une petite consolidation", commente Michael Geraghty, stratège de Cornerstone Capital Group. Le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 américains avaient inscrit de nouveaux plus hauts de clôture jeudi et en Europe, le Stoxx 600 avait atteint peu avant son plus haut niveau depuis juillet 2015. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice européen affiche une progression de 1,58%, sa cinquième performance hebdomadaire d'affilée. Le CAC 40 a quant à lui pris 2,22% en cinq séances et évolue au plus haut depuis près de 12 ans. LES INDICATEURS DU JOUR Les chiffres économiques du jour continuent parallèlement de souffler le chaud et le froid sur l'impact des tensions commerciales: en Chine, les exportations ont baissé moins qu'attendu en octobre , en Allemagne, elles affichent une hausse plus soutenue qu'anticipé et aux Etats-Unis, le moral des ménages s'est amélioré début novembre, mais moins qu'attendu selon les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. En France, l'emploi salarié privé affiche une hausse de 0,3% au troisième trimestre, confirmant la tendance à l'amélioration du marché du travail, qui soutient la demande intérieure. VALEURS En Europe, les secteurs les plus exposés aux tensions commerciales sont repartis à la baisse, celui des matières premières .SXPP reculant de 1,57% et celui de l'automobile .SXAP de 0,46%. Les valeurs défensives ont limité le repli général: le compartiment des services aux collectivités ("utilities") .SX6P a gagné 0,79%, celui de la santé .SXDP 0,45%. L'indice Stoxx des banques .SX7P a perdu 1,24%, plombé entre autres par les françaises Natixis CNAT.PA (-7,33%, la plus forte baisse du Stoxx 600) et Crédit agricole CAGR.PA (-2,31%) après leurs résultats. Le groupe de luxe suisse Richemont CFR.S , maison mère de Cartier, a chuté de 5,71% après des semestriels pénalisés entre autres par les tensions politiques à Hong Kong. A la hausse, Ericsson ERICb.ST (+2,81%) a profité d'une recommandation favorable de Morgan Stanley. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait sans tendance claire: le Dow Jones .DJI cédait 0,23% mais le Standard & Poor's 500 était pratiquement inchangé et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 0,12%. Walt Disney DIS.N contribuait à limiter le repli du Dow Jones: l'action du géant des médias et du divertissement gagnait 3,75%, le marché saluant des résultats financiers supérieurs aux attentes. CHANGES Le dollar n'a que brièvement réduit sa progression après les dernières déclarations de Donald Trump et au moment de la clôture des marchés en Europe, il s'appréciait de 0,2% face à un panier de devises de référence .DXY , au plus haut depuis trois semaines. L'euro s'échangeait alors autour de 1,1020 dollar EUR= , au plus bas depuis le 15 octobre. Le yuan chinois, lui, a cédé un peu de terrain mais reste au-dessus de la barre des 7,0 pour un dollar CNY=CFXS . TAUX Sur le marché obligataire, le mouvement de fond de remontée des rendements reste d'actualité: en Europe, la journée a été marquée entre autres par les retours successifs en territoire positif des rendements à dix ans français FR10YT=RR , finlandais FI10YT=RR et autrichien AT10YT=RR , pour la première fois depuis juillet pour ces deux derniers. Celui du Bund allemand à dix ans cédait toutefois un peu plus d'un point de base en fin de séance à -0,262%, ramenant à 11 points de base sa hausse sur l'ensemble de la semaine. Le marché américain consolide lui aussi, les Treasuries à dix ans US10YT=RR affichent un rendement de 1,912%, en baisse d'un point de base. PÉTROLE Le marché pétrolier est plus affecté que les actions par les doutes sur l'accord USA-Chine et creuse ses pertes depuis les déclarations de Donald Trump: le Brent abandonne 0,16% à 62,19 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,19% à 57,04 dollars CLc1 . Le Brent efface ainsi la quasi-totalité de ses gains de la semaine. A SUIVRE LUNDI : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS : (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1587,66 -5,63 -0,35% +19,25% .FTEU3 Eurostoxx 50 3699,65 -7,03 -0,19% +23,26% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5889,70 -1,29 -0,02% +24,50% Dax 30 .GDAXI 13228,56 -60,90 -0,46% +25,28% FTSE .FTSE 7359,38 -47,03 -0,63% +9,38% SMI .SSMI 10309,23 -17,55 -0,17% +22,30% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 27619,02 -55,78 -0,20% +18,40% S&P-500 .SPX 3085,59 +0,41 +0,01% +23,09% Nasdaq .IXIC 8446,99 +12,47 +0,15% +27,30% Nasdaq 100 8226,77 +7,12 +0,09% +29,97% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1019 1,1049 -0,27% -3,92% Dlr/Yen JPY= 109,12 109,27 -0,14% -1,03% Euro/Yen 120,25 120,75 -0,41% -4,73% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9971 0,9948 +0,23% +1,60% Euro/CHF 1,0988 1,0992 -0,04% -2,36% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2787 1,2813 -0,20% +0,24% Indice $ .DXY 98,3530 98,1430 +0,21% +2,27% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1464,52 1467,82 -0,23% +14,17% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 169,76 +0,19 FGBLc1 Bund 10 ans -0,26 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,61 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,03 +0,00 +28,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,91 -0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,66 -0,02 US2YT=RR PETROLE Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 57,07 57,15 -0,08 -0,14% +24,58% CLc1 Brent LCOc1 62,22 62,29 -0,07 -0,11% +14,90% (Avec Arjun Panchadar et Agamoni Ghosh à Bangalore, édité par Patrick Vignal)