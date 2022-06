POINT MARCHÉS-L'Europe finit dans le rouge, les craintes sur l'inflation de retour

* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,81% et le Stoxx 600 0,66% * Wall Street bascule dans le vert à mi-séance * Powell (Fed) dit qu'une récession ne sera peut-être pas nécessaire * Joe Biden veut suspendre la taxe fédérale sur l'essence aux USA * Repli des matières premières, craintes sur la demande par Claude Chendjou PARIS, 22 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi, affectées par un regain d'inquiétudes sur l'inflation, les taux d'intérêt et les perspectives économiques, tandis qu'à Wall Street la tendance est repassée au vert à la mi-séance après les dernières déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) devant le Sénat. À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini en repli de 0,81% à 5.916,63 points. Le Footsie britannique .FTSE a cédé 0,82% et le Dax allemand .GDAXI 1,11%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reflué de 0,77%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,69% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,66%. Les marchés d'actions, qui évoluaient tous dans le rouge jusqu'à la mi-journée, ont réduit leurs pertes en clôture en Europe et sont repassés en territoire positif à Wall Street après l'intervention de Jerome Powell. Si le président de la Fed a réitéré que la banque centrale américaine était "fortement déterminée" à faire reculer l'inflation, il a toutefois précisé que le rythme des prochaines hausses de taux continuerait de dépendre des indicateurs et de l'évolution des perspectives économiques. Il a en outre ajouté que certains signes pointaient vers un ralentissement de la croissance des salaires et qu'il ne serait peut-être pas nécessaire de déclencher une récession. nL8N2Y94CD nS8N2Y7030 "Il n'y a pas cet engagement selon lequel 'nous ferons tout ce qu'il faudra' qu'on pouvait attendre et qui aurait ouvert la voie à des hausses de taux vraiment aggressives pouvant entraîner une baisse rapide de la production", a commenté Thomas Simons, économiste chez Jefferies. Les dernières déclarations de Jerome Powell n'ont cependant pas suffi pour permettre aux indices en Europe de repasser dans le vert alors que la Banque de France a abaissé mardi soir sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) du pays pour cette année à 2,3% contre +3,4% précédemment et remonté parallèlement celle de l'inflation pour 2023 à 3,4% contre 1,9% précédemment. nP6N2WM02D En Grande-Bretagne, où la Banque d'Angleterre a porté la semaine dernière son taux directeur à 1,25%, l'inflation a atteint en mai 9,1% en rythme annuel, au plus haut depuis 40 ans, selon les statistiques publiées mercredi, ce qui pourrait conduire la banque centrale à accélérer son resserrement monétaire. nL8N2Y9196 VALEURS En Europe, le regain d'aversion au risque a pesé essentiellement sur les compartiments de l'énergie .SXEP (-3,35%), les ressources de base .SXPP (-4,99%), la chimie .SX4P (-1,97%) et l'automobile .SXAP (-1,86%), qui ont accusé les plus fortes baisses. Renault RENA.PA et Stellantis STLA.MI ont perdu respectivement 0,17% et 1,64% tandis que TotalEnergies TTEF.PA , BP BP.L et Shell SHEL.L ont reflué de 2,8% à 3,48% dans le sillage de la chute des cours du pétrole. ArcelorMittal MT.AS et Thyssenkrup TKAG.DE ont plongé respectivement de 9,66% et de 7,98% alors que le compartiment des matières premières a été affecté par la baisse des cours du nickel CMNI3 , de l'étain et de l'aluminium CMAL3 , dans la crainte d'une baisse de la demande sur fond d'anticipaation d'une récession. ArcelorMittal a en outre été pénalisé par l'abaissement de recommandation de JPMorgan à "neutre" sur la valeur, tandis que le Tribunal de l'Union européenne a confirmé mercredi le veto de la Commission européenne au projet de fusion de Thyssenkrupp et Tata Steel TISC.NS . nL6N2Y906L Dans l'actualité des entreprises, BASF BASFn.DE a abandonné 5,81%, le groupe chimiste allemand redoutant un probable ralentissement de l'activité au second semestre, tandis que Crédit Agricole CAGR.PA a perdu 1,62% après l'annonce d'une politique de dividende inchangée. nS8N2XN02S nL8N2Y90NZ A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avance de 0,32%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,46% et le Nasdaq .IXIC de 0,46%, soutenus par les propos du président de la Fed. Les valeurs pétrolières reculent cependant avec la baisse des cours du brut, Chevron CVX.N et ExxonMobil XOM.N perdant respectivement 3,18% et 2,45%. nL8N2Y92NO Les grandes banques .SPXBK de Wall Street sont désormais à l'équilibre après avoir reflué avec le net repli des rendements obligataires, tandis que côté hausse, le fabricant de cosmétiques Revlon REV.N , placé sous la protection de la loi sur les faillites, s'envole de 38% après avoir chuté de 75% la semaine dernière. TAUX Le regain d'aversion au risque a pesé sur les rendements obligataires: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a abandonné jusqu'à 16 points de base, sa plus forte baisse en une séance depuis le 1er mars, avant de réduire ses pertes en clôture à 1,624% (-14 points), soit un creux d'une semaine. Il a touché jeudi dernier un plus haut depuis janvier 2014 à 1,926%. Le rendement de l'OAT française de même échéance FR10YT=RR a cédé mercredi environ 16 points à 2,163%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR fléchit de plus de 15 points à 3,1524% après les déclarations du président de la Fed. CHANGES Le dollar recule de 0,47% face à un panier de devises de référence .DXY en réaction aux propos de Jerome Powell. Le yen JPY= , qui a retrouvé un peu de couleur mercredi (+0,5%), évolue toujours cependant à un creux de 24 ans contre le billet vert, reflet des divergences de politique monétaire aux Etats-Unis et au Japon. L'euro EUR= , en hausse de 0,64%, se traite à 1,0595 dollar. PÉTROLE Les cours pétroliers sont affectés par le projet du président américain Joe Biden de suspendre pour trois mois la taxe fédérale sur les carburants automobiles afin de limiter l'envolée des prix à la pompe, selon une source au sein de l'administration. nL8N2Y92NO Le baril de Brent LCOc1 reflue de 3,02% à 111,19 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 de 3,48% à 105,71 dollars, les deux références du pétrole ayant touché en séance un creux respectivement depuis le 19 mai et le 11 mai. A SUIVRE JEUDI: nL8N2Y84BW Les indices PMI S&P Global "flash" en zone euro et en Grande-Bretagne pour le mois de juin LA SITUATION SUR LES MARCHÉS LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1594,68 -10,34 -0,64% -15,64% .FTEU3 Eurostoxx 50 3464,64 -29,36 -0,84% -19,40% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5916,63 -48,03 -0,81% -17,28% Dax 30 .GDAXI 13144,28 -148,12 -1,11% -17,25% FTSE .FTSE 7089,22 -62,83 -0,88% -4,00% SMI .SSMI 10528,34 +48,50 +0,46% -18,23% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 30562,43 +32,18 +0,11% -15,89% S&P-500 .SPX 3772,23 +7,44 +0,20% -20,85% Nasdaq .IXIC 11109,39 +40,09 +0,36% -28,99% Nasdaq 100 .NDX 11593,23 +46,47 +0,40% -28,96% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0590 1,0525 +0,62% -6,84% Dlr/Yen JPY= 135,96 136,61 -0,48% +18,16% Euro/Yen 143,97 143,94 +0,02% +10,47% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9610 0,9661 -0,53% +5,35% Euro/CHF 1,0175 1,0175 +0,00% -1,87% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2283 1,2272 +0,09% -9,21% Indice $ .DXY 103,9260 104,4350 -0,49% +8,06% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1837,89 1832,56 +0,29% +21,15% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 145,18 +1,85 FGBLc1 Bund 10 ans 1,63 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans 1,04 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 2,17 +0,00 +54,20 FR10YT=RR Treasury 10 ans 3,16 -0,15 US10YT=RR Treasury 2 ans 3,08 -0,12 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 105,81 109,52 -3,71 -3,39% +72,86% CLc1 Brent LCOc1 111,26 114,65 -3,39 -2,96% +68,50% (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)