POINT MARCHÉS-L'Europe finit dans le rouge, l'inflation reste au centre de l'attention

* En Europe, le CAC 40 et le Stoxx 600 perdent chacun 1,2% * Wall Street dans le désordre à mi-séance, FedEx et Oracle en soutien * Forte remontée des rendements obligataires en Europe et aux Etats-Unis * Une hausse de taux de 75 points anticipée mercredi aux USA * Les marchés prévoient une hausse des taux de la BCE de 175 points fin 2022 * par Claude Chendjou PARIS, 14 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, tandis qu'à Wall Street la tendance était dans le désordre à mi-séance au lendemain du plongeon de l'indice S&P-500 dans un contexte d'inquiétude sur l'inflation qui reste au centre de l'attention des investisseurs alors que les rendements obligataires continuent de progresser. À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini en repli de 1,2% à 5.949,84 points. Le Footsie britannique .FTSE a abandonné 0,25% et le Dax allemand .GDAXI 0,91%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reflué de 0,78%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,1% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,26%. A l'issue d'une séance volatile, l'indice parisien et le Stoxx 600 paneuropéen ont enchaîné une sixième séance consécutive dans le rouge, ne parvenant pas à maintenir leurs gains initiaux dans le sillage de Wall Street qui s'est également retournée en partie à la clôture en Europe après une ouverture dans le vert. Les marchés d'actions ont souffert alors que de nombreux analystes continuent de tabler sur une hausse des taux de trois quarts de point ce mois-ci aux Etats-Unis à l'entame de la réunion de deux jours de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui s'achèvera par un communiqué mercredi à 18h00 GMT et une conférence de presse de son président, Jerome Powell, une demi-heure plus tard. Ces anticipations de remontée rapide des taux sont alimentées par les chiffres de l'inflation, et la dernière statistique publiée mardi par le département américain du Travail a confirmé que la hausse des prix à la production n'avait pas ralenti en mai, l'indice étant ressorti en augmentation de 0,8% d'un mois sur l'autre et de 10,8% en rythme annuel. nL8N2Y13U1 nL8N2Y03IQ En zone euro, où la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé la semaine dernière prévoir un relèvement de ses taux d'intérêt en juillet de 25 points de base, Klaas Knot, l'un des membres de l'institution, a déclaré mardi qu'une hausse d'un demi-point du coût du crédit en septembre n'était pas la seule option possible face à une inflation galopante. nL8N2Y12N9 L'inflation en Allemagne a été confirmée mardi en hausse de 8,7% sur un an en mai, tandis que le sentiment des investisseurs reste à un niveau historiquement bas, même s'il s'est légèrement amélioré ce mois-ci, l'indice Zew s'étant établi à -28,0 après -34,3. nZRN004JLC nL8N2Y12AG Signe de la nervosité des marchés, l'indice mesurant la volatilité est toujours nettement au-dessus des 30 points aux Etats-Unis et en Europe .V2TX .VIX . VALEURS EN EUROPE Parmi les grands compartiments de la cote européenne, seule l'énergie .SXEP (+0,9%) a fini dans le vert, les secteurs défensifs comme la santé .SXDP (-1,7%), l'immobilier .SX86P (-1,1%) et les services aux collectivités .SX6P (-2,3%) affichant l'une des plus fortes baisses. Dans le sous-compartiment des banques .SX7P (+1,3%), BNP Paribas BNPP.PA , Société générale SOGN.PA , Unicredit CRDI.MI ont progressé de 0,7% à 2,9% dans le sillage des anticipations de remontée des taux, tandis que TotalEnergies TTEF.PA et BP BP.L ont avancé respectivement de 1,3% et 2,02% à la faveur du rebond des cours du pétrole. Dans l'actualité des entreprises, Atos ATOS.PA a fini sur un plongeon de 23,3% après le départ de son directeur général et l'annonce d'un projet de scission en deux sociétés distinctes, tandis que Worldline WLN.PA a décroché de 7,2% en réaction à l'annonce de la cession par Atos de sa participation dans le spécialiste des paiements. nL8N2Y11A2 nP6N2X9006 Air France-KLM AIRF.PA a chuté de 13,1% après l'annonce du bouclage de son augmentation de capital, fortement dilutive, qui verra le spécialiste de la logistique CMA CGM détenir 9% du groupe de transport aérien. nL8N2Y11Y6 Ailleurs en Europe, le fabricant néerlandais de peintures et de revêtements Akzo Nobel AKZO.AS a cédé 3,7%, pénalisé par l'avertissement sur son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI reculait de 0,38%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,08%, tandis que le Nasdaq .IXIC prenait 0,40%. Des achats à bon compte sur plusieurs grandes valeurs technologiques et de croissance qui avaient beaucoup baissé ces derniers jours soutiennent le Nasdaq. Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O gagnent de 0,5% à 2,2%. Le groupe informatique Oracle ORCL.N s'adjuge 7,9%, porté par ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes, tandis que FedExp, en hausse de 13%, est soutenu par l'annonce d'une augmentation de plus de 50% du dividende trimestriel versé aux actionnaires. Les valeurs pétrolières, à l'image d'ExxonMobil XOM.N (+1,7%) ou encore Marathon Oil MRO.N (+4,7%) profitent, elles, du rebond des cours du brut, le Brent LCOc1 se traitant à plus de 124 dollars le baril. CHANGES Aux changes, le dollar continue de s'apprécier face aux autres grandes devises .DXY (+0,28%) et a touché un sommet depuis décembre 2002 à la veille des décisions de la Banque centrale américaine. Le baromètre Fedwatch de Refinitiv indique une probabilité à près de 90% d'une hausse de 75 points des taux mercredi. L L'euro EUR= est quasiment stable et se traite à 1,0409 dollar. TAUX Les rendements obligataires en Europe ont été soutenus par la perspective d'une hausse des taux de la BCE de 175 points de base d'ici la fin de l'année, selon les prévisions des marchés monétaires. Les taux interbancaires en zone euro ont enregistré mardi une augmentation sans précédent depuis plusieurs années. nL8N2Y139L Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini sur un gain de 11,3 points de base à 1,738%. Son équivalent français FR10YT=RR de même échéance a progressé de 12,2 points à 2,367%, tandis que le rendement des emprunts italiens IT10YT=RR a fini à 4,219% (+11 points). L'écart de rendement entre les obligations allemandes et italiennes à dix ans DE10IT10=RR s'est toutefois accentué à environ 250 points de base, faute de précision de la BCE sur les moyens qu'elle est disposée à mobiliser pour prévenir une fragmentation de la région. Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR progresse de près de sept points de base à 3,4386% et celui à deux ans US2YT=RR gagne 13,5 points à 3,4162%, au plus haut depuis novembre 2007. PÉTROLE Le marché pétrolier profite une nouvelle fois des craintes sur l'offre qui l'emportent sur le risque de récession et de baisse de la demande, malgré des informations au sein de l'Opep selon lesquelles la demande mondiale de brut devrait ralentir l'an prochain avec une croissance d'à peine 2%. nL8N2Y131A. Le Brent prend 1,46% à 124,07 dollars LCOc1 le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,31% à 122,46 dollars CLc1 le baril. A SUIVRE MERCREDI: nL8N2Y03RB Fin de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, communiqué à 18h00 GMT et conférence de presse à 18h30 GMT. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1600,49 -19,49 -1,20% -15,33% .FTEU3 Eurostoxx 50 3475,18 -27,32 -0,78% -19,15% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5949,84 -72,48 -1,20% -16,82% Dax 30 .GDAXI 13304,39 -122,64 -0,91% -16,24% FTSE .FTSE 7187,46 -18,35 -0,25% -2,67% SMI .SSMI 10699,07 -197,18 -1,81% -16,90% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 30325,66 -191,08 -0,63% -16,55% S&P-500 .SPX 3736,83 -12,80 -0,34% -21,60% Nasdaq .IXIC 10824,42 +15,19 +0,14% -30,81% Nasdaq 100 .NDX 11302,96 +14,64 +0,13% -30,74% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0415 1,0408 +0,07% -8,37% Dlr/Yen JPY= 134,92 134,40 +0,39% +17,26% Euro/Yen 140,53 139,88 +0,46% +7,84% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 1,0018 0,9976 +0,42% +9,82% Euro/CHF 1,0436 1,0377 +0,57% +0,64% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,1999 1,2134 -1,11% -11,31% Indice $ .DXY 105,4100 105,0780 +0,32% +9,60% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1811,01 1818,77 -0,43% +19,38% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 142,95 -2,23 FGBLc1 Bund 10 ans 1,76 +0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans 1,23 +0,03 DE2YT=RR OAT 10 ans 2,40 +0,03 +63,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 3,44 +0,07 US10YT=RR Treasury 2 ans 3,42 +0,14 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 122,22 120,93 +1,29 +1,07% +99,67% CLc1 Brent LCOc1 123,81 122,27 +1,54 +1,26% +87,51% (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)