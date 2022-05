POINT MARCHÉS-L'Europe finit dans le rouge, l'inflation inquiète

* En Europe, le CAC 40 perd 1,2% et le Stoxx 600 1,14% * Wall Street dans le rouge à mi-séance, les "techs" baissent * Target rattrapé à son tour par la hausse des coûts * L'inflation en zone euro à 7,4% sur un an par Claude Chendjou PARIS, 18 mai (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi et Wall Street évoluait également dans le rouge à mi-séance dans un contexte de hausse de l'inflation et de craintes d'une accélération du relèvement des taux d'intérêt, ce qui pourrait affecter la conjoncture économique et les résultats des entreprises, le groupe américain de distribution Target étant le dernier en date à avoir pâti du renchérissement des coûts. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé sur un repli de 1,2% à 6.352,94 points. Le Footsie britannique .FTSE a cédé 1,07% et le Dax allemand .GDAXI 1,26%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reflué de 1,36%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,13% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,14%. Même si la hausse des prix s'est stabilisée en avril dans la zone euro à 7,4% sur un an, l'inflation dite de base, qui exclut l'énergie et les produits alimentaires non-transformés, est ressorti à 3,9% en rythme annuel après 3,2% en mars, soit près du double de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE), ce qui devrait la conduire à commencer à relever ses taux dès le mois de juillet. nL5N2XA2BC Au Royaume-Uni, où le resserrement monétaire est déjà à l'oeuvre, l'inflation a atteint 9,0% sur un an en avril, un niveau sans précédent depuis la fin des années 1980. nL6N2XA042 Aux Etats-Unis, les traders tablent à 85,3% sur un relèvement du coût du crédit d'un demi-point lors de la réunion de la Réserve fédérale américaine le mois prochain, alors que son président, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale monterait les taux aussi haut que nécessaire pour enrayer l'inflation même si cela impliquait de freiner la croissance. nL5N2X96L4 Dans ce contexte, le rebond enregistré par les marchés d'actions mardi est perçu par nombre d'investisseurs comme un feu de paille. "Le sentiment et la confiance des investisseurs restent fragiles et, par conséquent, nous verrons probablement des marchés volatils et agités jusqu'à ce que nous obtenions plus de clarté sur les taux, la récession et le risque", commente Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management. L'indice de volatilité VIX .VIX aux Etats-Unis repart à la hausse, de 10%, après six séances consécutives de baisse. Son équivalent européen a fini sur un gain de 5,27% .V2TX . A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI recule de 2,21%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 2,56% et le Nasdaq .IXIC de 2,76%. Tous les grands secteurs du S&P-500 évoluent dans le rouge, les compartiments de la grande consommation .SPLRCS et celui des biens et services considérés comme non-essentiels .SPLRCD accusant chacun un repli d'environ 3,5%, en réaction aux résultats de Target TGT.N . Le distributeur américain a fait état d'un bénéfice trimestriel amputé de moitié par la hausse des prix, ce qui fait plonger l'action de près de 25%. Dans son sillage Gap GPS.N , Kohl's KSS.N , Nordstrom JWN.N , Costco COST.O , Best Buy BBY.N et Macy's M.N reculent de 7,6% à 10,8%. Les groupes technologiques, Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O , Alphabet GOOGL.O , Meta Platforms FB.O , Tesla TSLA.O et Amazon AMZN.O , qui reculent de 1,7% à 4%, sont pour leur part pénalisés par les anticipations de hausse du coût du crédit. "Le marché est très préoccupé par la hausse des taux et la possibilité que la Fed affaiblisse l'économie", explique Brooke May, associé chez Evans May Wealth. "Des taux plus élevés vont évidemment ronger les dépenses de consommation, en plus des bénéfices des entreprises, et le marché essaie juste de digérer cela", ajoute-t-elle. VALEURS EN EUROPE Sur le Stoxx 600 paneuropéen, hormis l'énergie (+0,91%) et les compartiments défensifs comme l'immobilier (+0,26%) et les services aux collectivités (+0,68%), tous les autres secteurs ont fini en repli. Les deux compartiments de la consommation dite essentielle (-1,76%) et non-essentielle (-2,09%) ont accusé l'une des plus importantes baisses dans le sillage du plongeon du distributeur américain Target. Carrefour CARR.PA a abandonné 4,42%. D'autres publications de comptes financiers ont animé la tendance à l'image de l'opérateur boursier Euronext ENX.PA , qui a pris 3,85% après des résultats meilleurs que prévu et une maîtrise de ses coûts. nL6N2XA05K La marque de luxe britannique Burberry BRBY.L a elle été portée par ses perspectives, tandis que le groupe de restauration collective Elior ELIOR.PA a souffert de l'abaissement de ses prévisions annuelles en raison justement de l'inflation. nL5N2XA1YM nL5N2XA28J Les résultats de la banque néerlandaise ABN Amro ABNd.AS (-11,88%) ont également déçu. Dans les opérations de rapprochement, l'action Commerzbank CBKG.DE a fini sur un gain de 3,08% après une information de presse évoquant des discussions en début d'année avec la banque italienne UniCredit CRDI.MI . nL5N2XA1VB nS8N2W302U Air France-KLM AIRF.PA a pris 4,87% à la faveur d'un partenariat dans le fret aérien avec le groupe de transport maritime CMA CGM et Siemens Energy ENR1n.DE a bénéficié de spéculations sur une offre sur Siemens Gamesa. nS8N2W5096 nL5N2XA0UO. Sur le SBF120, l'action Orpéa ORP.PA a chuté de 19,17%, le groupe ayant annoncé avoir porté plainte contre X pour des faits potentiellement délictueux, en réponse à des informations de presse. Son concurrent Korian KORI.PA a cédé 4,4%. nL5N2XA4JF CHANGES Le dollar avance de 0,20% face à un panier de devises .DXY de référence, profitant du regain d'aversion au risque au lendemain de sa plus forte chute sur une séance depuis plus de deux mois. L'euro EUR= , en repli de 0,37%, se traite à 1,0508 dollar, la monnaie unique européenne n'ayant pas réagi dans la foulée de la publication des chiffres de l'inflation. La livre sterling GBP= , elle, a atteint 1,2501 dollar après une hausse de 1,4% mardi, sa meilleure séance depuis fin 2020, avant de revenir à 1,2410 après les chiffres de l'inflation. Dans les cryptomonnaies, le bitcoin BTC=BTSP cède 4,72% à 29.013 dollars, pénalisé par la prudence sur les actifs risqués. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a abandonné près de quatre points de base à 1,013% et celui à deux ans a fini à 0,378% après avoir touché un sommet depuis novembre 2011 à 0,444%. Le taux des obligations allemandes avait profité la veille des commentaires de Klaas Knot, le président de la banque centrale néerlandaise, qui a évoqué la possibilité d'une hausse d'un demi-point du taux de dépôt de la Banque centrale européenne (BCE) en juillet. Le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR cède pour sa part 4,6 points, à 2,924%, après avoir lui aussi bénéficié la veille des dernières déclarations du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell. PÉTROLE Le marché pétrolier est volatil, les investisseurs étant partagés entre l'espoir d'une hausse de la demande en Chine à la faveur de la levée de certaines restrictions sanitaires dans le pays et le projet de l'Union européenne de mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros d'investissements d'ici 2030 pour mettre fin à sa dépendance envers le pétrole et le gaz russes. nL5N2XA4QN Le baril de Brent perd 1,97% à 109,77 dollars LCOc1 et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,9% à 110,21 dollars CLc1 . A SUIVRE JEUDI: nL5N2XA4WC LA SITUATION SUR LES MARCHÉS LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1699,87 -19,48 -1,13% -10,07% .FTEU3 Eurostoxx 50 3690,74 -50,77 -1,36% -14,14% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6352,94 -77,25 -1,20% -11,19% Dax 30 .GDAXI 14007,76 -178,18 -1,26% -11,82% FTSE .FTSE 7438,09 -80,26 -1,07% +0,73% SMI .SSMI 11579,14 -151,30 -1,29% -10,07% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 31871,26 -783,33 -2,40% -12,29% S&P-500 .SPX 3971,40 -117,45 -2,87% -16,68% Nasdaq .IXIC 11570,09 -414,43 -3,46% -26,05% Nasdaq 100 .NDX 12104,09 -460,01 -3,66% -25,83% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0485 1,0547 -0,59% -7,77% Dlr/Yen JPY= 128,33 129,39 -0,82% +11,54% Euro/Yen 134,59 136,48 -1,38% +3,28% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9872 0,9934 -0,62% +8,21% Euro/CHF 1,0354 1,0479 -1,19% -0,14% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2385 1,2490 -0,84% -8,46% Indice $ .DXY 103,6810 103,3600 +0,31% +7,81% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1820,99 1814,67 +0,35% +20,04% TAUX Dernier Var. Spread/ Bund (pts) Future Bund 152,73 +0,19 FGBLc1 Bund 10 ans 1,03 +0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans 0,39 +0,02 DE2YT=RR OAT 10 ans 1,53 +0,02 +49,90 FR10YT=RR Treasury 10 ans 2,92 -0,05 US10YT=RR Treasury 2 ans 2,68 -0,02 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 109,87 112,40 -2,53 -2,25% +79,50% CLc1 Brent LCOc1 109,39 111,93 -2,54 -2,27% +65,67% (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Reportage Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot) ((Rédaction de Paris 01 49 49 50 00;)) ((Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR ))