POINT MARCHÉS-L'Europe finit dans le rouge face à la propagation de l'épidémie

* Le CAC 40 a perdu 0,62%, le Stoxx 600 0,77% * Wall Street hésite sur la direction à prendre * Le plongeon de Wirecard se poursuit par Laetitia Volga PARIS, 22 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, l'augmentation des nouveaux cas de coronavirus à travers le monde faisant craindre un redressement économique moins rapide qu'espéré. À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,62% à 4.948,7 points après avoir brièvement affiché un gain de 0,5% dans la matinée. Le Footsie britannique .FTSE a cédé 0,72% et le Dax allemand .GDAXI a abandonné 0,55%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a lâché 0,89%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a reculé de 0,79% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,77%. A l'heure de la clôture européenne, Wall Street était irrégulière avec des gains de 0,3% pour le Nasdaq mais du rouge pour le Dow Jones et le S&P-500. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé dimanche une progression record du nombre de cas d'infection dans le monde, ce qui alimente les craintes d'une résurgence de l'épidémie susceptible de freiner la reprise économique, d'autant que d'autres signaux d'alerte ont émergé. En Allemagne, le taux de reproduction du nouveau coronavirus a bondi à 2,88 dimanche contre 1,79 la veille et aux États-Unis, Apple a décidé de fermer des magasins dans plusieurs Etats confrontés à une résurgence du coronavirus. En attendant, le déconfinement se poursuit en Europe où l'Espagne a rouvert dimanche ses frontières et a mis fin à l'état d'urgence et la France a entamé ce lundi une troisième phase. La pandémie va faire augmenter le niveau d'endettement des pays les plus riches du monde de près de 20 points de pourcentage en moyenne cette année, a annoncé l'agence de notation Moody's, ce qui représente presque le double de la hausse constatée lors du krach financier de 2009. VALEURS Le secteur de l'alimentation a signé la plus forte baisse en Europe, son indice Stoxx .SX3P abandonnant 1,73% devant celui des télécoms .SXKP (-1,44%) et celui du pétrole .SXEP (-1,24%). Nokia NOKIA.HE a perdu 1,8% après avoir annoncé la suppression de 1.233 postes au sein de sa filiale Alcatel-Lucent International en France, soit environ un tiers des effectifs de cette entité. A Francfort, l'action Wirecard WDIG.DE a continué de plonger. Le groupe de services financiers a dévissé de 44%, ce qui porte sa chute à plus de 85% en trois jours, après avoir reconnu que des soldes de trésorerie d'un montant de 1,9 milliard d'euros pourraient tout simplement ne pas exister. En hausse, Carrefour CARR.PA a gagné quasiment 3%, grâce à un relèvement de recommandation de JPMorgan à surpondérer et Arkema AKE.PA a grimpé de 2,94%, porté par une information selon laquelle le groupe de chimie aurait contacté des candidats potentiels au rachat de son activité Plexiglas. TAUX En plus de l'aversion au risque, les rendements obligataires en zone euro ont reculé dans l'espoir que des changements dans la composition de la Cour constitutionnelle allemande puissent réduire les tensions avec la Banque centrale européenne (BCE) dont elle a jugé le programme d'achats de titres publics en partie anticonstitutionnel. Le rendement du Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR , taux de référence de la zone euro, a perdu plus de deux points de base à -0,44% et son équivalent italien IT10YT=RR près de sept, à 1,355%. Sur le marché américain, le taux des emprunts d'Etat américains à 10 ans US10YT=RR recule beaucoup plus légèrement, à 0,684%. CHANGES Le dollar a effacé les gains de la semaine dernière face à un panier de devises de référence et l'euro (+0,72%) en profite pour revenir à plus de 1,125 dollar. .DXY , EUR= PÉTROLE Sur le marché pétrolier, le baril de Brent gagne 0,92% à 42,58 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,78% au-dessus de 40 dollars. LCOc1 , CLc1 A SUIVRE : Mardi, les investisseurs suivront la publication dans la matinée des premiers résultats des enquêtes Markit auprès des directeurs d'achats de la zone euro en juin. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

