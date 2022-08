POINT MARCHÉS-L'Europe finit dans le rouge avec les craintes sur l'inflation et les taux

* En Europe, le CAC 40 a perdu 1,8% et le Stoxx 600 0,96% * Wall Street dans le rouge à mi-séance, les "techs" baissent * La Bundesbank juge de plus en plus probable une récession en Allemagne * L'euro est passé sous la parité avec le dollar * Les rendements obligataires poursuivent leur hausse par Claude Chendjou PARIS, 22 août (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse lundi et Wall Street évoluait également dans le rouge à mi-séance dans un contexte d'aversion au risque liée aux craintes sur l'approvisionnement en gaz russe en Europe, aux inquiétudes sur l'inflation et à la perspective d'un resserrement monétaire soutenu malgré les risques d'une récession. À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini en repli de 1,8% à 6.378,74 points. Le Footsie britannique .FTSE a cédé 0,22% et le Dax allemand .GDAXI 2,32%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reflué de 1,93% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,86%. Le Stoxx 600 .STOXX a perdu 0,96%, après avoir accusé un plus bas en séance depuis le 28 juillet. L'indice de la volatilité, considéré comme un baromètre de la peur, a touché aux Etats-Unis .VIX un sommet de près de trois semaines à plus de 23 points et l'indice de volatilité de l'EuroStoxx 50 .V2TX a bondi de 11,34% à 27,36 points. La prudence sur les marchés a été alimentée par l'annonce de Gazprom de fermer pour maintenance du 31 août au 2 septembre le gazoduc Nord Stream 1, qui approvisionne l'Europe. A la Bourse d'Amsterdam, le cours du gaz naturel TRNLTTFMc1 s'est envolé en séance de plus de 20% au niveau record de 292,5 euros le mégawattheure avant de refluer à 278 euros. Dans ce contexte de flambée des coûts de l'énergie, la Bundesbank a estimé lundi que le risque d'une récession en Allemagne était de plus en plus probable et que l'inflation pourrait culminer à plus de 10% cet automne. nL8N2ZY240 Citi de son côté anticipe une inflation à 18% début 2023 au Royaume-Uni et pense que la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait devoir porter ses taux à 6%-7% pour la faire baisser. nL8N2ZY1XY Aux Etats-Unis, où l'inflation et le ralentissement de la croissance, sont également des sujets de préoccupation, la deuxième estimation du PIB est attendue jeudi, tandis que vendredi les investisseurs espèrent que le discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), lors de la conférence annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, permettra de se faire une idée plus précise sur la trajectoire future des taux. Une enquête Reuters, publiée lundi, montre que la Fed devrait opter pour une hausse de 50 points de ses taux en septembre, après avoir déjà augmenté le coût du crédit de 225 points depuis mars. nL8N2ZY1K9 VALEURS EN EUROPE En Europe, les baisses les plus importantes ont été à l'actif des compartiments cycliques comme l'automobile .SXAP (-3,67%), les banques .SX7P (-1,49%) et l'industrie .SXNP (-2,27%), tandis que l'énergie .SXEP (+0,61%), les ressources de base .SXPP (+0,38%) et le secteur défensif de la santé .SXDP (+0,55%) ont affiché les meilleures progressions. Renault RENA.PA (-4,42%) et Stellantis STLA.PA (-4,02%) ont accusé parmi les forts replis sur le CAC 40 aux côtés de Société générale SOGN.PA et BNP Paribas BNPP.PA qui ont perdu respectivement 3,02% et 2,48%. Ailleurs en Europe, Credit Suisse CSGN.S , qui a annoncé la nomination d'un nouveau directeur financier, Dixit Joshi, et d'une nouvelle directrice adjointe, Francesca McDonagh, a cédé 0,83%. Dans le sillage de l'annonce de Gazprom, Uniper UN01.DE , premier importateur de gaz russe en Allemagne, a chuté de 7,72% et sa maison mère Fortum FORTUM.HE de 4,39%. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI recule de 1,32%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 1,54% et le Nasdaq .IXIC de 1,90%, dans l'attente de l'intervention vendredi de Jerome Powell alors que les investisseurs redoutent une politique plus restrictive de la Fed après les déclarations de plusieurs responsables de l'institution en ce sens. "Tous les regards sont tournés vers Jackson Hole", résume Craig Erlam, analyste marchés chez OANDA, notant que cette attente rend nerveux le marché. Aux valeurs, les géants des nouvelles technologies comme Apple AAPL.O (-1,58%) et Tesla TSLA.O (-2,42%) sont pénalisés par la poursuite de la remontée des rendements obligataires, tandis que les banques, à l'instar de JPMorgan Chase JPM.N (-1,61%) et Bank of America BAC.N (-2,11%), souffrent des inquiétudes pour la croissance économique. L'exploitant de salles de cinéma AMC Entertainment AMC.N chute de 36,58% après l'annonce par son concurrent Cineworld CINE.L de la possibilité d'un dépôt de bilan. Ford F.N , en repli de 4,65%, pâti d'une décision de justice défavorable après un accident mortel ayant impliqué un pick-up F-250 en Géorgie en 2014. Le constructeur automobile a également annoncé la suppression de 3.000 postes en Amérique du Nord et en Inde. nL8N2ZY3UH Dans les fusions-acquisitions, le groupe de santé Signify Health SGFY.N bondit de près de 32,97%, l'agence Bloomberg ayant rapporté qu'Amazon AMZN.O (-2,90%) et d'autres sociétés étaient candidats à son rachat. CHANGES L'euro, affecté notamment par la crise du gaz, se traite à 0,9934 dollar (-1%), après avoir touché un creux historique à 0,9929. nL8N2ZY1EY Le dollar, en hausse de 0,84% face à un panier de devises internationales de référence, évolue à un pic de six semaines dans la perspective d'une hausse de taux d'intérêt plus importante aux Etats-Unis et d'un risque plus marqué de récession en Europe. TAUX Les rendements obligataires ont poursuivi leur remontée avec celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR qui a pris plus de six points de base à 1,293% après avoir gagné vendredi près de 15 points. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR avance de 3,5 points à 3,025%, franchissant pour la première fois depuis le 21 juillet la barre de 3%, tandis que celui à deux ans US2YT=RR progresse de 5,7 points à 3,324%. Cette inversion des courbes est le signe d'une anticipation d'une récession à un horizon de deux ans. PÉTROLE Affecté par les craintes d'une baisse de la demande, le marché pétrolier repart dans le rouge après trois séances de hausse d'affilée. Le Brent abandonne 1,08% à 95,68 dollars LCOc1 le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,94% à 89,92 dollars CLc1 . A SUIVRE MARDI: nL8N2ZY3DW Les indices PMI S&P Global "flash" du mois d'août en Europe LA SITUATION SUR LES MARCHÉS LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1707,43 -14,74 -0,86% -9,67% .FTEU3 Eurostoxx 50 3658,22 -72,10 -1,93% -14,89% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6378,74 -117,09 -1,80% -10,82% Dax 30 .GDAXI 13230,57 -313,95 -2,32% -16,71% FTSE .FTSE 7533,79 -16,58 -0,22% +2,02% SMI .SSMI 11085,84 -70,88 -0,64% -13,90% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 33249,34 -457,40 -1,36% -8,50% S&P-500 .SPX 4160,12 -68,36 -1,62% -12,72% Nasdaq .IXIC 12454,63 -250,58 -1,97% -20,39% Nasdaq 100 .NDX 12970,40 -272,50 -2,06% -20,52% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 0,9933 1,0034 -1,01% -12,62% Dlr/Yen JPY= 137,57 136,93 +0,47% +19,56% Euro/Yen EURJPY= 136,68 137,42 -0,54% +4,88% Dlr/CHF CHF= 0,9652 0,9589 +0,66% +5,81% Euro/CHF EURCHF= 0,9588 0,9625 -0,38% -7,53% Stg/Dlr GBP= 1,1751 1,1827 -0,64% -13,14% Indice $ .DXY 109,0900 108,1690 +0,85% +13,43% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1736,40 1747,83 -0,65% +14,46% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 151,13 -1,04 FGBLc1 Bund 10 ans 1,31 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans 0,89 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 1,89 +0,01 +58,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans 3,03 +0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans 3,33 +0,07 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 89,92 90,77 -0,85 -0,94% +46,90% CLc1 Brent LCOc1 95,67 96,72 -1,05 -1,09% +44,89% (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)