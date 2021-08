POINT MARCHÉS-L'Europe finit dans le rouge avec la Chine et l'Afghanistan

* L'indice Stoxx 600 a perdu 0,5% et le CAC 40 à Paris 0,83% * Regain d'inquiétudes sur la reprise après des données chinoises décevantes * Incertitudes géopolitiques après l'offensive des taliban en Afghanistan * Les valeurs minières, de l'énergie et du luxe sur la défensive par Laetitia Volga PARIS, 16 août (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi et Wall Street évoluait en territoire négatif à l'approche de la mi-séance, les indicateurs économiques chinois et les inquiétudes concernant la victoire des taliban en Afghanistan ayant accru la demande pour les actifs refuges. À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,83% à 6.838,77 points. Le Footsie britannique .FTSE a cédé 0,9% et le Dax allemand .GDAXI a lâché 0,32%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reculé de 0,64%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,64% et le Stoxx 600 .STOXX , qui avait jusque-là enchaîné dix séances de gains et autant de records, a perdu 0,5%. A l'heure de la clôture européenne, les principaux indices de Wall Street reculaient de 0,2% à 0,9%. La production industrielle et la croissance des ventes au détail en Chine ont nettement ralenti en juillet, plus que prévu, alors que de nouveaux foyers épidémiques et des inondations ont perturbé l'activité des entreprises, ce qui renforce les signes d'essoufflement de la reprise de la deuxième économie mondiale. L'actualité géopolitique est un autre élément d'inquiétude après que les taliban se sont emparés au terme d'une offensive éclair de la capitale afghane Kaboul, qu'ont quittée le président Ashraf Ghani et des diplomates occidentaux. La situation en Afghanistan se traduit par "le chaos pour 38 millions de personnes situées entre le Pakistan et l'Iran (et) déstabilise davantage un monde toujours en proie à la pandémie", a commenté Jim Vogel, chargé de stratégie chez FHN Financial. Dans un autre registre, les investisseurs se concentrent également sur le compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine (Fed), prévu mercredi, qui sera scruté à la recherche de tout nouvel élément permettant de savoir quand la banque centrale commencera à réduire ses achats d'actifs. VALEURS Le secteur européen des ressources de base .SXPP et de l'énergie .SXEP perdent respectivement 1,98% et 1,4%, les indicateurs chinois suscitant des inquiétudes quant à la demande de l'un des principaux pays consommateurs de métaux et de pétrole. TotalEnergies TTEF.PA , ArcelorMittal MT.AS , Rio Tinto RIO.L , Royal Dutch Shell RDSa.L et TechnipFMC FTI.PA ont cédé entre 1,23% et ,18%. Les groupes de l'industrie du luxe, exposée à la Chine, tels que LVMH LVMH.PA (-2,10%), Kering PRTP.PA (-4,68%), Richemont CFR.S (-2,79%) et Burberry BRBY.L (-3,38%) ont aussi fini en baisse. Lufthansa LHAG.DE a reculé de 3,57% après que le fonds de stabilisation économique allemand a annoncé son intention de vendre jusqu'à 5% du capital de la compagnie aérienne dans les semaines à venir. En hausse, Faurecia EPED.PA s'est distingué par un bond de 12,05% après avoir accepté d'acquérir une participation majoritaire dans l'équipementier allemand Hella HLE.DE (-3,39%), signant là l'une des plus grosses opérations du secteur de ces trois dernières années. CHANGES Sur le marché des changes, le yen avance face au dollar (+0,27%) pour évoluer au plus haut depuis le 4 août. Le billet vert est stable, proche du plus bas d'une semaine touché vendredi face à un panier de devises de référence .DXY en réaction à la dégradation inattendue de l'indice du moral des ménages de l'Université du Michigan. L'euro recule légèrement, autour de 1,178 dollar EUR= . TAUX Le repli des marchés actions favorise la baisse des rendements obligataires, en particulier sur le marché américain. Celui des Treasuries dix ans US10YT=RR recule de plus de cinq points de base, à 1,248%, au plus bas depuis dix jours. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini en légère baisse, sous -0,47%. PÉTROLE Les statistiques chinoises inférieures aux attentes pèsent sur le marché du pétrole, en baisse pour une troisième séance d'affilée. Le Brent perd 1,06% à 69,84 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 1,18% à 67,63 dollars le baril CLc1 . LES INDICATEURS DU JOUR L'activité manufacturière dans la région de New York a chuté à 18,3 après 43 en juillet, soit un chiffre bien inférieur au consensus Reuters qui le donnait à 29,0. A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1823,35 -11,75 -0,64% +18,67% .FTEU3 Eurostoxx 50 4202,44 -27,26 -0,64% +18,29% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6838,77 -57,27 -0,83% +23,19% Dax 30 .GDAXI 15925,73 -51,71 -0,32% +16,09% FTSE .FTSE 7153,98 -64,73 -0,90% +10,73% SMI .SSMI 12419,14 -45,30 -0,36% +16,03% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 35432,35 -83,03 -0,23% +15,77% S&P-500 .SPX 4450,94 -17,06 -0,38% +18,50% Nasdaq .IXIC 14693,74 -129,16 -0,87% +14,01% Nasdaq 100 .NDX 15005,45 -131,23 -0,87% +16,43% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1776 1,1791 -0,13% -3,58% Dlr/Yen JPY= 109,27 109,57 -0,27% +5,91% Euro/Yen EURJPY= 128,69 129,31 -0,48% +1,39% Dlr/CHF CHF= 0,9121 0,9154 -0,36% +3,05% Euro/CHF EURCHF= 1,0744 1,0796 -0,48% -0,58% Stg/Dlr GBP= 1,3847 1,3863 -0,12% +1,27% Indice $ .DXY 92,5920 92,5180 +0,08% -3,72% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1785,61 1779,15 +0,36% +17,71% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 176,73 +0,09 Bund 10 ans -0,47 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,74 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,12 +0,00 +34,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,25 -0,05 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,20 -0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 67,70 68,44 -0,74 -1,08% +10,60% Brent LCOc1 69,91 70,59 -0,68 -0,96% +5,88% (Laetitia Volga, édité par Jean Terzian)