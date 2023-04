POINT MARCHÉS-L'Europe finit dans le rouge après des résultats mitigés

* Le CAC 40 a perdu 0,56% et le Stoxx 600 0,4% * Wall Street dans le rouge à mi-séance * Craintes sur les banques avec First Republic Bank * Le dollar remonte, les taux et le pétrole baissent par Claude Chendjou PARIS, 25 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes, hormis Francfort, ont terminé en baisse mardi et Wall Street était également dans le rouge en fin de matinée à New York, la séance étant marquée par une aversion au risque après de nombreuses publications d'entreprises en Europe et aux Etats-Unis, dont plusieurs ont déçu. Le compartiment bancaire a particulièrement souffert des résultats de Santander, d'UBS et de la banque régionale américaine First Republic Bank alors que les investisseurs attendent cette semaine d'autres publications financières et des indicateurs économiques pour disposer d'une vision plus claire de l'état de la conjoncture mondiale. Plusieurs grandes banques centrales dans le monde se réunissent en outre au début du mois prochain. À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini en repli de 0,56% à 7.531,61 points. Le Footsie britannique .FTSE a abandonné 0,27%. Le Dax allemand .GDAXI a grappillé 0,05%, grâce notamment aux valeurs technologiques et de l'automobile. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reflué de 0,54%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,33% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,40%. "Il y a beaucoup d'incertitude. Les investisseurs ne savent toujours pas à quel point les prêts bancaires ont été affectés par les développements récents (…) (ou) à quel moment l'inflation atteindra durablement un pic", a déclaré Prashant Bhayani, directeur des investissements chez BNP Paribas Wealth Management. Signe d'une séance nerveuse, l'indice de la volatilité sur l'Euro Stoxx 50 .V2TX a avancé de 4,48% à 17,92 points, tandis que son équivalent américain .VIX prenait 7,87% à 18,22 points, alors qu'on se rapproche du mois de mai et du fameux adage "Sell in may and go away" (Vendre en mai puis de sortir des marchés). A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI recule de 0,45%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,85% et le Nasdaq .IXIC de 1,11 %, alors qu'Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSTF.O , deux mastodontes de Wall Street, doivent publier leurs comptes dans la soirée. Parmi les sociétés ayant publié dans la journée, PepsiCo PEP.O avance de 2,25% et Centene CNC.N de 2,77% avec le relèvement de leurs prévisions annuelles, tandis que 3M MMM.N (+0,28%) et Spotify Technology SPOT.N (+5,88%) profitent de leurs solides résultats trimestriels. United Parcel Service (UPS) UPS.N (-9,09%), General Motors GM.N (-2,69%), General Electric GE.N (-2,43%), Mcdonald's MCD.N (-1,03%), Biogen BIIB.O (-2,83%) ou encore Halliburton HAL.N (-3,39%) ont en revanche déçu. First Republic Bank FRC.N chute de 29,80% en réaction à l'annonce d'une baisse des dépôts de ses clients de plus de 100 milliards de dollars au premier trimestre alors que la banque étudie désormais ses options. La plupart des banques régionales américaines sont également dans le rouge, tandis que Bank of America BAC.N et JPMorgan Chase & Co JPM.N abandonnent respectivement 1,57% et 0,89%. L'indice du secteur .SPXBK sur le S&P-500 fléchit de 1,39%. VALEURS Dans le sillage de la chute de First Republic Bank, le compartiment bancaire européen .SX7P (-2,17%) a accusé l'une des plus fortes baisses sur le Stoxx 600 avec notamment Société générale SOGN.PA (-3,24%) et BNP Paribas BNPP.PA (-2,38%), qui ont fini en queue de peloton du CAC 40. UBS UBSG.S , dont le bénéfice trimestriel a été divisé par deux, a abandonné 2,17%, tandis que Santander SAN.MC a perdu 5,97%, pénalisé par une baisse de 25% de son bénéfice net trimestriel au Brésil, son principal marché. Les groupes suisses Nestlé NESN.S (+0,75%) et Novartis NOVN.S (+4,03%) ont en revanche offert un peu de soutien aux indices avec leurs résultats et prévisions. LES INDICATEURS DU JOUR Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis sont reparties à la hausse en mars, de 9,6%, malgré un environnement de taux d'intérêt élevés, après une baisse de 3,9% le mois précédent, selon les données du département du Commerce. L'indice de confiance du consommateur a fléchi à 101,3 points en avril après 104,2 le mois précédent et un consensus à 104,0. TAUX Les inquiétudes sur les banques pèsent sur les rendements obligataires. Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini en repli d'environ 11 points, à 2,37%, et celui à deux ans DE2YT=RR en baisse d'environ 12 points, à 2,83%. Leurs équivalents américains US10YT=RR US2YT=RR cédaient respectivement environ neuf points, à 3,424%, et environ 10 points, à 4,0501%. CHANGES L'aversion au risque favorise le dollar .DXY qui prend 0,52% face à un panier de devises de référence alors que l'euro EUR= revient d'un plus haut de près de 10 mois, à 1,0967 dollar (-0,67%). PÉTROLE Les incertitudes sur la conjoncture économique affectent les cours pétroliers: le Brent reflue de 2,41% à 80,74 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,36% à 76,90 dollars CLc1 . A SUIVRE MERCREDI : nL8N36S5AM LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1850,35 -6,97 -0,38% +10,24% .FTEU3 Eurostoxx 50 4377,85 -23,95 -0,54% +16,89% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 7531,61 -42,25 -0,56% +16,34% Dax 30 .GDAXI 15872,13 +8,18 +0,05% +13,99% FTSE .FTSE 7891,13 -21,07 -0,27% +5,90% SMI .SSMI 11513,12 +45,92 +0,40% +7,30% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 33708,43 -166,97 -0,49% +1,69% S&P-500 .SPX 4100,29 -36,75 -0,89% +6,79% Nasdaq .IXIC 11897,16 -140,04 -1,16% +13,67% Nasdaq 100 .NDX 12829,08 -140,68 -1,08% +17,27% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0967 1,1041 -0,67% +2,48% Dlr/Yen JPY= 133,91 134,22 -0,23% +2,14% Euro/Yen 146,89 148,26 -0,92% +4,70% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8922 0,8873 +0,55% -3,48% Euro/CHF 0,9786 0,9805 -0,19% -1,10% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2394 1,2482 -0,71% +2,46% Indice $ .DXY 101,9140 101,3480 +0,56% +5,97% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1991,14 1988,88 +0,11% +31,25% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 134,88 +1,19 FGBLc1 Bund 10 ans 2,38 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans 2,85 -0,11 DE2YT=RR OAT 10 ans 2,95 +0,00 +57,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 3,42 -0,09 US10YT=RR Treasury 2 ans 4,04 -0,10 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 77,28 78,76 -1,48 -1,88% +26,25% CLc1 Brent LCOc1 81,13 82,73 -1,60 -1,93% +22,87% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)