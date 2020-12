Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe en hausse, espoirs sur la relance, les PMI "flash" en soutien Reuters • 16/12/2020 à 10:20









* L'indice Stoxx 600 et le CAC 40 à Paris gagnent 0,9% * L'euro et les rendements de la zone euro montent après les PMI flash * Des avancées dans les négociations sur un plan de relance aux USA * Les annonces de la Fed très attendues par Laetitia Volga PARIS, 16 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent mercredi en début de séance à la faveur des espoirs d'un soutien budgétaire et monétaire à l'économie américaine et après des indicateurs supérieurs aux attentes sur l'activité du secteur privé en Europe. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,89% à 5.579,62 points vers 09h13 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 1,54% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 1,26%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avance de 0,99%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,89% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,87%. Les places boursières ont accentué leurs gains après la publication des premiers résultats, supérieurs aux attentes, des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI) du secteur privé en France, en Allemagne et en zone euro. La tendance de fond reste soutenue par les espoirs sur le déploiement rapide des vaccins contre le coronavirus susceptible d'ouvrir la voie à un redressement de l'économie mondiale. Le vaccin développé par Moderna MRNA.O a franchi mardi une étape importante pour obtenir cette semaine le feu vert des autorités américaines à son déploiement. Celui produit par Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE a été administré lundi à de premiers volontaires aux Etats-Unis. Les investisseurs sont également dans l'attente de mesures de soutien monétaire et budgétaire aux Etats-Unis et veulent croire à la capacité des élus du Congrès américain à mettre leurs divergences de côté pour l'adoption d'un plan de relance. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a évoqué des progrès dans les discussions et s'est dit "optimiste" sur un accord prochain. Les investisseurs seront particulièrement attentifs aux annonces de la Réserve fédérale, attendues pour 19h00 GMT, avec la traditionnelle conférence de presse de son président, Jerome Powell, 30 minutes plus tard. Si la banque centrale américaine devrait maintenir son taux d'intérêt directeur et laisser clairement entendre qu'il ne remontera pas avant 2023, de nombreux économistes et analystes s'attendent parallèlement à ce qu'elle donne de nouvelles indications sur l'évolution à venir de ses programmes d'achats de titres. VALEURS L'ensemble des indices sectoriels profitent du sentiment positif des marchés. L'indice Stoxx de l'automobile .SXAP gagne 1,98%, celui de l'assurance 1,71% et de l'énergie .SXEP 1,3%. Le compartiment des banques .SX7P avance de seulement 0,38% malgré la décision de la Banque centrale européenne de laisser les banques verser des dividendes limités ou procéder à des rachats d'actions si elles disposent de suffisamment de fonds propres, levant ainsi en partie l'interdiction totale qui frappait ces opérations depuis le début de la crise du coronavirus. Aux valeurs individuelles, Altice Europe ATCA.AS se détache avec un bond de 23,3%, à un plus haut de dix mois, après l'offre d'achat améliorée de Next Private, la holding personnelle de l'homme d'affaires Patrick Drahi, qui a emporté le soutien de plusieurs de ses actionnaires. A WALL STREET Les futures à Wall Street évoluent en hausse après la clôture nettement positive de la veille. La Bourse de New York a été soutenue par l'optimisme quant à un nouveau plan de soutien à l'économie américaine et à de nouveaux signaux que pourrait adresser la Réserve fédérale. Les informations sur une possible augmentation de 30% de la production d'iPhone au premier semestre 2021 ont par ailleurs dopé le cours de l'action Apple AAPL.O (+5%), ce qui a bénéficié aux trois principaux indices new-yorkais. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,13% à 30.199,31 points. Le S&P-500 .SPX a pris 1,31%, à 3.695,12 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 1,24% à 12.594,84 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 0,26% dans la foulée de Wall Street et les entreprises liées à Apple ont surperformé après une information selon laquelle le fabricant d'iPhone prévoit d'augmenter sa production. Les Bourses chinoises ont fini en légère hausse, portées par l'optimisme entourant l'état de santé de la deuxième économie mondiale. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale a progressé de 0,18%. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro montent après les PMI "flash" français et allemand: celui du Bund à dix ans DE10YT=RR prend près de deux points de base, à -0,591%, et celui de l'OAT de même échéance monte d'autant, à -0,3522%. FR10YT=RR La situation est calme pour le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR , stable à 0,9229%. CHANGES L'euro profite des chiffres supérieurs aux attentes des PMI européens pour s'apprécier de 0,42% à plus de 1,22 dollar, au plus haut depuis avril 2018. Cette bonne nouvelle économique, associée aux espoirs concernant les vaccins et le plan de soutien américain, pénalise le dollar, en recul de 0,36% face à un panier de référence .DXY . PÉTROLE Les cours du pétrole sont en léger repli, toujours affectés par l'augmentation surprise des stocks de pétrole brut aux États-Unis et des inquiétudes quant à la demande dans un contexte de durcissement des mesures de confinement en Europe. Selon l'American Petroleum Institute (API), les stocks américains ont augmenté de 2 millions de barils la semaine dernière alors que le consensus donnait une baisse de 1,9 million. Le Brent cède 0,18% à 50,67 dollars le baril et le brut léger américain CLc1 0,13% à 47,56 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 DÉCEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 09h30 Indice PMI Markit flash décembre 55,9 55,6 manufacturier Indice PMI Markit flash des 50,5 47,6 services Indice PMI Markit flash 51,3 49,0 composite US 13h30 Ventes au détail novembre -0,3% +0,3% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1530,32 +13,06 +0,86% -5,77% .FTEU3 Eurostoxx 50 3557,60 +36,10 +1,03% -5,01% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5581,49 +51,18 +0,93% -6,63% Dax 30 .GDAXI 13573,42 +210,55 +1,58% +2,45% FTSE .FTSE 6593,48 +80,16 +1,23% -12,58% SMI .SSMI 10376,09 +34,91 +0,34% -2,27% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 26757,40 +69,56 +0,26% +13,11% .N225 Topix .TOPX 1786,83 +4,78 +0,27% +3,80% Hong Kong .HSI 26460,29 +253,00 +0,97% -6,14% Taiwan .TWII 14304,46 +235,94 +1,68% +19,23% Séoul .KS11 2771,79 +14,97 +0,54% +26,12% Singapour .STI 2872,47 +15,75 +0,55% -10,87% Shanghaï .SSEC 3366,98 -0,25 -0,01% +10,39% Sydney .AXJO 6679,20 +47,90 +0,72% -0,07% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 30199,31 +337,76 +1,13% +5,82% S&P-500 .SPX 3694,62 +47,13 +1,29% +14,36% Nasdaq .IXIC 12595,06 +155,02 +1,25% +40,37% Nasdaq 100 12595,92 +133,71 +1,07% +44,23% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2202 1,2151 +0,42% +8,85% Dlr/Yen JPY= 103,33 103,66 -0,32% -5,07% Euro/Yen 126,12 125,95 +0,13% +3,42% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8831 0,8856 -0,28% -8,75% Euro/CHF 1,0777 1,0759 +0,17% -0,69% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3503 1,3461 +0,31% +1,84% Indice $ .DXY 90,1460 90,4730 -0,36% -6,27% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1861,10 1853,46 +0,41% +22,68% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 177,93 -0,34 FGBLc1 Bund 10 ans -0,59 +0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,75 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,35 +0,02 +23,76 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,92 +0,00 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,12 -0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 47,52 47,62 -0,10 -0,21% -22,37% CLc1 Brent LCOc1 50,64 50,76 -0,12 -0,24% -23,31% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.