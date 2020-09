Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe devrait entamer la semaine en hausse (actualisé) Reuters • 07/09/2020 à 08:42









(Actualisé avec futures sur le CAC 40, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe, statistique allemande) * Les indices européens attendus en hausse de 0,5% à 0,9% * L'Asie dans le rouge, Wall Street fermée pour un jour férié * Le sterling sous pression, pas d'avancées dans les discussions Brexit par Blandine Henault PARIS, 7 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture, faisant fi d'une séance négative en Asie et du mouvement de correction engagé en fin de semaine dernière sur les valeurs technologiques à Wall Street. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,46% pour le CAC 40 parisien .FCHI à l'ouverture, un gain de 0,72% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,92% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les indices européens devraient donc entamer la semaine en meilleure forme après avoir souffert vendredi du nouveau recul de Wall Street alors qu'un fort mouvement de prises de bénéfices s'est engagé sur les géants technologiques américains. Le relatif retour au calme observé vendredi en fin de séance à Wall Street et la fermeture de la Bourse de New York ce lundi pour la journée fériée du "Labor Day" devraient aider à calmer la nervosité des marchés et remettre le focus sur les indicateurs économiques après la nouvelle, mise de côté vendredi, de la baisse plus marquée qu'attendu du taux de chômage aux Etats-Unis en août. En Allemagne, les investisseurs ont pris connaissance d'une hausse moins marquée que prévu de la production industrielle en juillet. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse vendredi mais a réussi à effacer une partie de ses pertes au terme d'une séance à nouveau particulièrement difficile pour les poids lourds technologiques du Nasdaq, victimes d'inquiétudes sur leur possible survalorisation et sur la solidité de la reprise économique. A la clôture, l'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,56% à 28.133,31 points et le S&P-500 .SPX a perdu 0,81%, à 3.426,96 points. De son côté, le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 1,27% à 11.313,13 points. Les valeurs vedettes comme Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O , Amazon.com AMZN.O et Facebook FB.O ont été chahutées en séance mais ont limité les dégâts: Apple a fini pratiquement inchangé (+0,07%), Facebook a cédé 2,9%, Amazon 2,2% et Microsoft 1,4%. Sur la semaine, le S&P-500 a perdu 2,31%, le Dow Jones a cédé 1,82% et le Nasdaq a lâché 3,27%. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a reculé de 0,5%, dans la foulée du repli de Wall Street vendredi et plombée par le plongeon de SoftBank 9984.T (-7,15%) après que des sources proches du dossier ont rapporté que le groupe avait investi massivement ces dernières semaines dans les valeurs technologiques américaines. Les Bourses chinoises sont également orientées en baisse, le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations reculant de 1,32%. A Hong Kong, le groupe Semiconductor Manufacturing International Corp 0981.HK (SMIC) plonge de 21,35%, pénalisé par des craintes que le groupe soit ajouté à la liste noire commerciale des Etats-Unis. CHANGES/TAUX Le dollar gagne 0,25% face à un panier de devises de référence .DXY , favorisé notamment par le repli de la livre sterling (-0,56%) GBP= alors que les discussions entre Londres et Bruxelles sur leur relation post-Brexit sont toujours au point mort à quelques semaines de la date-butoir du 15 octobre. L'euro est stable de son côté face au dollar, autour de 1,1830, avant la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne prévue jeudi. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement du Bund à 10 ans DE10YT=RR prend près de trois points de base à -0,45% dans les premiers échanges en Europe. PÉTROLE Les cours du brut reculent de plus de 1,5% alors que l'Arabie Saoudite a procédé à la plus forte baisse mensuelle de ses prix en Asie en cinq mois. Le baril de Brent LCoc1 recule de 1,55% à 42,01 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 abandonne 1,9% à 39,03 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 SEPTEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Production industrielle juillet +4,7% +8,9% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23089,95 -115,48 -0,50% -2,40% .N225 Topix 1609,74 -6,86 -0,42% -6,48% .TOPX Hong Kong 24629,90 -65,55 -0,27% -12,63% .HSI Taiwan 12601,40 -36,55 -0,29% +5,04% .TWII Séoul 2384,17 +15,92 +0,67% +8,49% .KS11 Singapour 2512,54 +2,90 +0,12% -22,04% .STI Shanghaï 3317,21 -38,16 -1,14% +8,76% .SSEC Sydney 5944,80 +19,30 +0,33% -11,06% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET FERMÉE La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28133,31 -159,42 -0,56% -1,42% .DJI S&P-500 3426,96 -28,10 -0,81% +6,07% .SPX Nasdaq 11313,13 -144,97 -1,27% +26,09% .IXIC Nasdaq 100 11622,13 -149,23 -1,27% +33,08% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1402,91 -16,21 -1,14% -13,61% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3260,59 -43,63 -1,32% -12,94% .STOXX50E CAC 40 4965,07 -44,45 -0,89% -16,95% .FCHI Dax 30 12842,66 -215,11 -1,65% -3,07% .GDAXI FTSE .FTSE 5799,08 -51,78 -0,88% -23,11% SMI .SSMI 10153,09 -67,55 -0,66% -4,37% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1825 1,1837 -0,10% +5,49% EUR= Dlr/Yen 106,25 106,23 +0,02% -2,40% JPY= Euro/Yen 125,70 125,76 -0,05% +3,08% EURJPY= Dlr/CHF 0,9139 0,9131 +0,09% -5,57% CHF= Euro/CHF 1,0810 1,0812 -0,02% -0,39% EURCHF= Stg/Dlr 1,3202 1,3282 -0,60% -0,43% GBP= Indice $ 92,9440 92,7190 +0,24% -3,36% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4520 +0,0260 Bund 2 ans -0,6970 +0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1448 +0,0330 +30,72 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7213 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1468 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 39,03 39,77 -0,74 -1,86% -36,24% US CLc1 Brent 42,03 42,66 -0,63 -1,48% -36,35% LCoc1 (Édité par Patrick Vignal)

