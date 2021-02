POINT MARCHÉS-L'Europe devrait entamer la séance en hausse

* Les indices européens attendus en hausse de 0,5% à 0,9% * Le Nikkei japonais à plus de 30.000 points pour la première fois depuis 1990 * Wall Street et les marchés chinois fermés * Les cours du pétrole à des plus hauts de 13 mois par Laetitia Volga PARIS, 15 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture dans le sillage des records de Wall Street en fin de semaine dernière mais la séance s'annonce calme, la journée étant fériée aux Etats-Unis et en Chine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner 0,55% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent un gain de 0,83% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,88% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,68% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . La tendance des marchés reste depuis plusieurs semaines favorable aux actions et autres actifs risqués en raison d'indicateurs économiques jugés satisfaisants, de résultats d'entreprises supérieurs aux attentes et des perspectives liées à un nouveau plan de relance aux Etats-Unis. En Italie, Mario Draghi a prêté serment samedi, prenant officiellement ses fonctions de président du Conseil, ce qui pourrait contribuer aussi à rassurer les investisseurs. Le seul rendez-vous économique du jour sera la publication à 10h00 GMT de la production industrielle en zone euro. Les prochains jours s'annoncent plus animés avec les "minutes" des dernières réunions de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale, les ventes au détail aux Etats-Unis, les indices d'activité PMI "flash" et la poursuite des publications de résultats des sociétés cotées aux Etats-Unis et en Europe, avec Kering, Airbus, Carrefour et Credit Suisse notamment. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York est fermée lundi, "Presidents Day" aux Etats-Unis, après avoir fini en légère hausse vendredi avec des records de clôture pour le Nasdaq et le S&P-500 alors que les investisseurs attendent l'issue des discussions sur le plan de relance de l'administration Biden. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,09% à 31.458,4. Le S&P-500 .SPX a pris 0,47% à 3.934,83. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 0,50% à 14.095,47 points. L'indice de volatilité CBOE .VIX , baromètre de la nervosité de Wall Street, s'est installé sous la barre des 20 pour la première fois en près d'un an. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 a terminé en hausse de 1,91% à 30.084,15 points, au plus haut depuis août 1990, soutenu par les attentes en matières de résultats d'entreprises et de croissance économique. Portée par la solidité des exportations, de la consommation et des dépenses en capital, l'économie du pays a progressé de 12,7% en rythme annualisé sur la période octobre-décembre, marquant une hausse pour un deuxième trimestre consécutif et battant le consensus qui ressortait à 9,5%. Le Japon devrait commencer sa campagne de vaccinations dans la semaine avec l'autorisation donnée au vaccin contre le COVID-19 de Pfizer PFE.N -BioNTech 22UAy.DE . Les Bourses chinoises sont fermées pour le Nouvel An lunaire et rouvriront le 18 février. CHANGES Le dollar cède 0,19% face à un panier de devises de référence et l'euro en profite pour monter à 1,214 dollar. EUR= "Le rebond du dollar (...) a été provoqué par la relative surperformance de l'économie américaine ou les attentes à cet égard", a déclaré Shinichiro Kadota, responsable de la stratégie changes chez Barclays Capital à Tokyo. "Maintenant, le marché cherche des preuves concrètes que l'économie américaine est surperformante. Les données économiques doivent s'améliorer." PÉTROLE Les cours pétroliers sont en nette progression, atteignant des plus hauts de plus d'un an, en raison notamment des espoirs de relance économique et des tensions au Moyen-Orient. La coalition sous commandement saoudien au Yémen a annoncé avoir intercepté et détruit dimanche après-midi deux drones chargés d'explosifs tirés par les rebelles houthis du Yémen. Le baril de Brent LCOc1 gagne 1,91% à 63,62 dollars et celui de brut américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 2,32% à 60,85 dollars. Ils évoluent tous deux à leurs plus hauts depuis janvier 2020. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Production industrielle décembre -0,6% +2,5% - sur un an -0,1% -0,6% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 30084,15 +564,08 +1,91% +9,62% .N225 Topix .TOPX 1953,94 +20,06 +1,04% +8,27% Hong Kong 30173,57 fermé fermé +10,81% .HSI Taiwan .TWII 15802,40 fermé fermé +7,26% Séoul .KS11 3149,14 +48,56 +1,57% +9,59% Singapour 2935,12 +9,64 +0,33% +3,21% .STI Shanghaï 3655,09 fermé fermé +5,24% .SSEC Sydney .AXJO 6868,90 +62,20 +0,91% +4,28% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 31458,40 +27,70 +0,09% +2,78% .DJI S&P-500 .SPX 3934,83 +18,45 +0,47% +4,76% Nasdaq .IXIC 14095,47 +69,70 +0,50% +9,37% Nasdaq 100 13807,70 +73,35 +0,53% +7,13% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1594,33 +10,71 +0,68% +3,76% .FTEU3 Eurostoxx 50 3695,61 +23,93 +0,65% +4,02% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5703,67 +33,85 +0,60% +2,74% Dax 30 .GDAXI 14049,89 +8,98 +0,06% +2,41% FTSE .FTSE 6589,79 +61,07 +0,94% +2,00% SMI .SSMI 10880,37 +27,46 +0,25% +1,65% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,2140 1,2118 +0,18% -0,60% Dlr/Yen JPY= 105,09 104,93 +0,15% +1,86% Euro/Yen 127,58 127,14 +0,35% +0,52% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8909 0,8912 -0,03% +0,66% Euro/CHF 1,0815 1,0809 +0,06% +0,07% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3896 1,3844 +0,38% +1,63% Indice $ .DXY 90,3040 90,4800 -0,19% -6,10% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4200 +0,0090 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6960 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1887 +0,0080 +23,13 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,2099 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1110 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 60,85 59,47 +1,38 +2,32% -0,59% CLc1 Brent LCOc1 63,61 62,43 +1,18 +1,89% -3,67% (Avec Kevin Buckland à Tokyo, édité par Bertrand Boucey)