POINT MARCHÉS-L'Europe dans le vert avant les PMI et le résultat du vote US

* Le CAC 40 et le Stoxx 600 prennent 0,1%, banques et pétrole en soutien * Les PMI des services pour décembre au programme * Les futures US dans le rouge dans l'attente de l'issue des sénatoriales * Le dix ans américain revient au-dessus de 1%, une première depuis mars par Blandine Henault PARIS, 6 janvier (Reuters) - Après quelques hésitations initiales, les principales Bourses européennes évoluent en hausse mercredi avant la publication des indices PMI des services en zone euro et dans l'attente du résultat des élections sénatoriales dans l'Etat de Georgie aux Etats-Unis, décisif pour le mandat présidentiel de Joe Biden à deux semaines de son investiture. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI avance de 0,1% à 5.570,21 points vers 08h35 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI gagne 0,16% et à Londres, le FTSE .FTSE prend 0,48%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E s'adjuge 0,29%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 grappille 0,03% et le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,13%. Le marché reste focalisé sur l'issue des élections sénatoriales en Géorgie qui déterminera les marges de manoeuvre dont disposera Joe Biden face au Congrès pour mener à bien ses réformes. "L'enjeu (...) est à la fois le degré de soutien et l'importance des mécanismes redistributifs à attendre de la part de la politique budgétaire au cours des deux prochaines années", explique Hervé Goulletquer, stratège chez LBPAM. Un Congrès dominé par les démocrates faciliterait l'adoption d'un plan de relance à l'économie, une mesure favorable aux marchés d'actions. Parallèlement, Joe Biden pourrait avoir les coudées franches pour revenir sur les baisses d'impôts instaurées par l'administration Trump et mettre en oeuvre une régulation plus stricte, notamment envers les géants américains de la technologie. Cela explique l'orientation négative des futures sur les indices américains et notamment sur le Nasdaq (-1,95%). VALEURS La cote européenne est soutenue par les banques qui profitent de la remontée des rendements obligataires. L'indice Stoxx du secteur bondit de 2,96%, en tête des hausses sectorielles en Europe. A Paris, Société générale SOGN.PA et BNP Paribas BNPP.PA gagnent plus de 3%, en tête du CAC 40. Non loin, Total TOTF.PA avance de 2,31%, porté comme l'ensemble du secteur par la remontée des cours du brut. L'indice Stoxx des valeurs du pétrole et gaz .SXEP gagne 2,28%. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en baisse de 0,38% à l'issue d'une séance sans direction claire, marquée par l'incertitude entourant les sénatoriales aux Etats-Unis. En Chine, la séance a été aussi hésitante avec un ralentissement annoncé de l'activité dans le secteur des services en décembre et le retour de mesures sanitaires dans des provinces du nord du pays face à un regain de contaminations au coronavirus. L'indice composite de la Bourse de Shanghai est parvenu néanmoins à avancer de 0,63%, porté par des anticipations de mesures gouvernementales de soutien à l'économie. A WALL STREET En attendant l'issue du second tour des élections sénatoriales en Géorgie, la Bourse de New York a fini en hausse mardi sur des achats à bon compte après les pertes de la veille. L'indice Dow Jones .DJI , qui avait cédé 1,25% lundi, a gagné 0,55% à 30.391,60 points. Le S&P-500 a pris 0,7%, à 3.726,86 points et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,95% à 12.818,96 points. TAUX La perspective d'un contrôle du Congrès par les démocrates pousse les rendements obligataires américains à la hausse dans l'anticipation d'une augmentation des emprunts publics. Le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR grimpe de plus de cinq points de base pour dépasser 1% pour la première fois depuis mars dernier. Il se situe à 1,0069%. En Europe, le rendement du Bund allemand DE10YT=RR avance de plus de quatre points de base, à -0,547%, au plus haut depuis le 23 décembre. CHANGES Le dollar reste sous pression face à la perspective d'un creusement des déficits américains et d'un soutien économique renforcé aux Etats-Unis qui favoriserait les actifs plus risqués. Le billet vert recule de 0,1% face à un panier de devise de référence, à un nouveau plus bas depuis avril 2018. .DXY Cela porte l'euro à 1,233 dollar, un pic de près de trois ans. EUR= PÉTROLE Les cours du brut maintiennent leurs gains après avoir grimpé de 5% la veille pour renouer avec leur plus haut depuis février dernier. L'Arabie saoudite a accepté mardi de réduire d'un million de barils par jour supplémentaires sa production en février et mars à l'issue d'une réunion réussissant l'Opep et ses principaux alliés. Par ailleurs, les données de l'American Petroleum Institute ont montré une baisse des stocks de brut américain la semaine dernière aux Etats-Unis. Le baril de Brent LCOc1 gagne 0,47% à 53,85 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 est pratiquement inchangé, à 49,93 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MERCREDI 6 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI Markit des décembre 49,2 49,2* services définitif Indice PMI Markit composite 49,6 49,6* définitif DE 08h55 Indice PMI Markit des décembre 47,5 47,7* services définitif Indice PMI Markit composite 52,5 52,5* définitif EZ 09h00 Indice PMI Markit des décembre 47,3 47,3* services définitif Indice PMI Markit composite 49,8 49,8* définitif GB 09h30 Indice PMI Markit des décembre 49,9 49,9* services définitif Indice PMI Markit composite 50,7 50,7* définitif DE 13h00 Inflation IPCH (première décembre +0,7% -1,0% estimation) - sur un an -0,6% -0,7% US 13h15 Enquête ADP sur l'emploi décembre 88.000 307.000 privé LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1547,54 +1,98 +0,13% +0,72% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3555,99 +8,14 +0,23% +0,09% .STOXX50E CAC 40 5566,72 +2,12 +0,04% +0,28% .FCHI Dax 30 13673,5 +22,36 +0,16% -0,33% .GDAXI 8 FTSE .FTSE 6656,03 +43,78 +0,66% +3,03% SMI .SSMI 10658,4 -35,60 -0,33% -0,42% 9 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 27055,9 -102,69 -0,38% -1,41% .N225 4 Topix 1796,18 +4,96 +0,28% -0,47% .TOPX Hong Kong 27692,3 +42,44 +0,15% +1,69% .HSI 0 Taiwan 14983,1 -16,90 -0,11% +1,70% .TWII 3 Séoul 2968,21 -22,36 -0,75% +3,30% .KS11 Singapour 2858,38 -1,30 -0,05% +0,51% .STI Shanghaï 3550,88 +22,20 +0,63% +2,24% .SSEC Sydney 6607,10 -74,80 -1,12% +0,30% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 30391,6 +167,71 +0,55% -0,70% .DJI 0 S&P-500 3726,86 +26,21 +0,71% -0,78% .SPX Nasdaq 12818,9 -191,64 -1,47% -0,54% .IXIC 6 Nasdaq 100 12802,3 -195,26 -1,50% -0,67% .NDX 8 Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,2329 1,2294 +0,28% +0,96% EUR= Dlr/Yen 102,76 102,72 +0,04% -0,40% JPY= Euro/Yen 126,71 126,30 +0,32% -0,17% EURJPY= Dlr/CHF 0,8766 0,8783 -0,19% -0,96% CHF= Euro/CHF 1,0810 1,0802 +0,07% +0,03% EURCHF= Stg/Dlr 1,3643 1,3624 +0,14% -0,22% GBP= Indice $ 89,3500 89,4360 -0,10% -7,09% .DXY OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1952,60 1949,35 +0,17% +28,71% XAU= TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 177,33 -0,57 FGBLc1 Bund 10 ans -0,55 +0,03 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,71 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,31 +0,03 +23,85 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,01 +0,05 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,13 +0,01 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var.% YTD nt Brut léger 49,93 49,93 +0,00 +0,00% -18,43% US CLc1 Brent 53,88 53,60 +0,28 +0,52% -18,40% LCOc1 (édité par Patrick Vignal)