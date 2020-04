Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe dans le désordre, la Chine rassure mais les doutes persistent Reuters • 14/04/2020 à 10:56









* L'indice Stoxx 600 prend 0,77%, le CAC 40 à Paris 0,22% * Le commerce extérieur chinois meilleur que prévu * Les banques américaines vont lancer la saison des résultats trimestriels par Laetitia Volga PARIS, 14 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse mardi, exceptée Londres, après les chiffres du commerce extérieur chinois supérieurs aux attentes venus s'ajouter à la perspective d'un redémarrage progressif de l'activité dans plusieurs pays. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,22% à 4.516,91 points vers 8h40 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 1,05% et à Londres mais le FTSE .FTSE perd 0,48%, pénalisé par le repli de British American Tobacco. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avance de 0,79%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,88% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,77%. Les chiffres mensuels du commerce extérieur chinois publiés dans la matinée ont agréablement surpris. Les exportations et les importations ont reculé nettement moins qu'attendu en mars, ce qui reflète une reprise de la production des usines. La crise du coronavirus semble néanmoins devoir maintenir les échanges sous pression au cours des prochains mois. Les signes de ralentissement du coronavirus incitent certains pays à envisager une légère reprise de la vie économique bien que les incertitudes et la prudence restent très fortes. L'Espagne a commencé lundi à assouplir légèrement les mesures de confinement et l'Autriche autorise à partir de ce mardi la réouverture de certains commerces non-essentiels. Emmanuel Macron a annoncé lundi soir la prolongation jusqu'au 11 mai du confinement obligatoire, date qui marquera la réouverture progressive des établissements scolaires. Neuf Etats américains dont New York ont annoncé lundi avoir entamé les préparatifs de la "réouverture" de leur économie et de la levée des mesures strictes de confinement de la population en s'appuyant sur des signes laissant espérer que le pire de l'épidémie de coronavirus est désormais passé dans le pays. "Le sentiment continuera à zigzaguer jusqu'à ce qu'il y ait plus de clarté sur les mesures officielles de réouverture des grandes économies. Plus globalement, même si les marchés mondiaux rebondissent, il est difficile de dire avec certitude si un creux a été atteint", a déclaré Mark Haefele chez UBS. La semaine qui commence sera, à Wall Street, celle du début des publications de résultats pour le premier trimestre, avec ceux de JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N . VALEURS Si une majorité de secteurs européens sont en hausse, celui des transports et des loisirs .SXTP perd près de 1,6%, plombé par l'absence de perspective de reprise de l'activité. A Paris, Accor ACCP.PA (-3,18%) accuse l'une des plus fortes baisses du CAC 40. Emmanuel Macron a annoncé que les restaurants, cafés et hôtels resteraient fermés au-delà du 11 mai. Unibail-Rodamco URW.AS et Klepierre LOIM.PA perdent respectivement 7,38% et 4,90%. Valeo VLOF.PA prend 1,06% après avoir pris près de 4% en début d'échanges après avoir dit négocier une ligne de crédit supplémentaire d'un milliard d'euros pour faire face à la crise du coronavirus. A Londres, British American Tobacco BATS.L (-5,93%) est le premier contributeur à la baisse du FTSE. Le fabricant de cigarettes Lucky Strike fait l'objet d'une enquête par les autorités américaines pour le non-respect de sanctions dans une affaire de corruption, rapporte mardi le Times. A WALL STREET Les indices Dow Jones et Standard & Poor's 500 de la Bourse de New York ont fini en baisse lundi, les investisseurs privilégiant la prudence à l'orée de la saison des résultats de sociétés, qui s'annoncent mauvais à cause de la pandémie de coronavirus. La forte hausse d'Amazon AMZN.O (+6,17%) a toutefois permis au Nasdaq de terminer en territoire positif, le géant du commerce en ligne profitant du relèvement de l'objectif de cours de Canaccord et de l'annonce de 75.000 embauches pour faire face à la demande liée aux mesures de confinement aux Etats-Unis. Le Dow Jones .DJI a perdu 1,39%, le Standard & Poor's 500 .SPX a cédé 1,01% et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 0,48%. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a gagné mardi 3,13%, à un plus haut d'un mois, tirée notamment par la progression des valeurs technologiques. En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a avancé de 1,6% et la Bourse de Hong Kong .HSI de 0,5%. TAUX Les variations sont limitées sur le marché obligataire où le 10 ans américain prend un point de base à près de 0,7568% et le rendement du Bund est stable à -0,344%. US10YT=RR , DE10YT=RR CHANGES Le dollar est à l'équilibre face à un panier de devises de référence .DXY dont l'euro qui prend à peine 0,1% EUR= à 1,0925 dollar. PÉTROLE Le marché pétrolier repart à la baisse après avoir légèrement profité de la prévision de l'Energy Information Administration d'une production de pétrole de schiste américain en forte baisse en avril et de l'accord conclu par l'Opep et ses alliés, jugé toutefois insuffisant par de nombreux observateurs. Le Brent perd 1,7% à 31,2 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 1,96% à 21,97 dollars CLc1 . MÉTAUX Le cuivre CMCU3 se distingue avec un plus haut depuis le 17 mars à 5.193,50 dollars la tonne sur le London Metal Exchange, soutenu par le ralentissement de la production par plusieurs grands groupes miniers pour contenir la propagation du coronavirus. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1312,11 +11,57 +0,89% -19,20% .FTEU3 Eurostoxx 50 2914,67 +21,88 +0,76% -22,17% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4516,09 +9,24 +0,21% -24,46% Dax 30 .GDAXI 10675,93 +111,19 +1,05% -19,42% FTSE .FTSE 5815,99 -26,67 -0,46% -22,89% SMI .SSMI 9572,70 +119,87 +1,27% -9,84% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 19638,81 +595,41 +3,13% -16,98% .N225 Topix .TOPX 1433,51 +27,60 +1,96% -16,72% Hong Kong .HSI 24435,40 +135,07 +0,56% -13,32% Taiwan .TWII 10332,94 +233,72 +2,31% -13,87% Séoul .KS11 1857,08 +31,32 +1,72% -15,50% Singapour .STI 2627,19 +59,94 +2,33% -18,48% Shanghaï .SSEC 2827,28 +44,24 +1,59% -7,31% Sydney .AXJO 5488,10 +100,80 +1,87% -17,89% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 23390,77 -328,60 -1,39% -18,04% S&P-500 .SPX 2761,63 -28,19 -1,01% -14,52% Nasdaq .IXIC 8192,43 +38,85 +0,48% -8,70% Nasdaq 100 .NDX 8332,74 +94,21 +1,14% -4,58% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0923 1,0913 +0,09% -2,56% Dlr/Yen JPY= 107,56 107,76 -0,19% -1,19% Euro/Yen 117,50 117,55 -0,04% -3,63% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9651 0,9672 -0,22% -0,28% Euro/CHF 1,0541 1,0555 -0,13% -2,87% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2558 1,2507 +0,41% -5,29% Indice $ .DXY 99,3550 99,3480 +0,01% +3,31% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1717,69 1714,07 +0,21% #VALUE! TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,84 -0,06 FGBLc1 Bund 10 ans -0,34 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,64 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,12 +0,01 +46,60 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,76 +0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,25 +0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 22,06 22,41 -0,35 -1,56% #VALUE! CLc1 Brent LCOc1 31,40 31,74 -0,34 -1,07% #VALUE! (édité par Patrick Vignal)

