POINT MARCHÉS-L'Europe dans le désordre avant les PMI, les banques pèsent

* Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé * Les indices PMI manufacturiers européens se profilent * Société Générale et HSBC sanctionnées après leurs résultats * Un bon indicateur chinois soutient les ressources de base par Patrick Vignal PARIS, 3 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé lundi en début de séance, un indicateur chinois meilleur que prévu ne suffisant pas à effacer les craintes entourant l'évolution de la situation sanitaire. Les banques pèsent en outre sur la tendance avec des sanctions pour Société Générale et HSBC après des résultats confirmant les dégâts infligés au secteur par la crise du coronavirus. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI cède 0,3% à 4.769,54 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,6% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 0,28%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E gagne 0,13%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 est quasiment inchangé (+0,01%) et le Stoxx 600 .STOXX recule de 0,21%. La tendance pourrait évoluer avec la publication dans la matinée des résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité manufacturière dans les économies européennes au mois de juillet. En Chine, l'activité manufacturière a progressé en juillet au rythme le plus rapide depuis près de dix ans, la demande intérieure continuant de s'améliorer après la crise du coronavirus, montrent les résultats de l'enquête PMI réalisé par Caixin/Markit. Ajoutées aux enquêtes PMI officielles publiées vendredi par Pékin, ces données confirment que la deuxième économie du monde se remet plus vite que prévu du choc du coronavirus, même si les commandes à l'export et l'emploi restent à la traîne. VALEURS EN EUROPE En Bourse à Paris, Société Générale SOGN.PA perd 1,79% après avoir fait état d'une nouvelle perte au deuxième trimestre après avoir passé dans ses comptes deux dépréciations dans ses activités de marché et avoir multiplié par quatre ses provisions pour risque de crédit du fait de la récession économique liée au nouveau coronavirus. HSBC HSBA.L est sanctionnée plus lourdement, son action reculant de 4,78% à Londres, à un creux de plus 11 ans, après la publication d'un bénéfice au premier semestre amputé de près des deux tiers. En conséquence, l'indice Stoxx des banques .SX7P recule de 1,16%. L'immobilier commercial est également en première ligne dans la crise, comme l'illustre le repli de plus de 4% d'Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS , la plus forte baisse du CAC 40. Les bonnes nouvelles venues de Chine profitent en revanche au compartiment des ressources de base .SXPP , qui progresse de 0,23%. EN ASIE L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 2,24%, porté par un repli du yen qui a favorisé les valeurs tournées vers l'export. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS recule en revanche de 0,2%. A WALL STREET La Bourse de New York a terminé vendredi dans le vert une séance longtemps hésitante, les bons résultats publiés la veille par Facebook FB.O , Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O l'emportant sur les inquiétudes sur l'évolution de la situation sanitaire aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a pris 0,44% (114,67 points) à 26.428,32 points et le S&P-500 .SPX , plus large, a gagné 25,11 points, soit 0,77%, à 3.271,33. Le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de son côté de 157,46 points (1,49%) à 10.745,28 points, porté par les géants de la technologie. Les contrats à terme sur les indices de Wall Street signalent pour l'instant une ouverture en ordre dispersé, avec des variations modestes, à l'image de ce qui se profile en Europe. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans progresse légèrement, autour de 0,54%, après avoir touché la semaine dernière son plus bas niveau depuis le mois de mars à 0,52% US10YT=RR . Dans les premiers échanges en Europe, son équivalent allemand DE10YT=RR gagne un point de base pour remonter à 0,53.% CHANGES Du côté des devises, le dollar, qui vient de vivre son plus mauvais mois depuis 10 ans, tente un rebond face à un panier de référence. .DXY L'euro cède un peu de terrain, autour de 1,176 dollar, après avoir pris près de 5% en juillet avec un pic au-dessus de 1,19. EUR= PÉTROLE Les craintes pour la demande continuent de peser sur les cours du pétrole. Le Brent de mer du Nord LCOc1 perd 0,74% à 43,22 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,87% à 40,27 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 AOÛT PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FRA 07h50 Indice PMI manufacturier juillet (déf.) 52,0 52,0 * ALL 07h55 Indice PMI manufacturier juillet (déf.) 50,0 50,0 * EZ 08h00 Indice PMI manufacturier juillet (déf.) 51,1 51,1 * GB 08h30 Indice PMI manufacturier juillet (déf.) 53,6 53,6 * USA 14h30 Indice ISM manufacturier juillet (déf.) 51,3 * * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1383,24 -1,76 -0,13% -14,82% .FTEU3 Eurostoxx 50 3176,08 +1,76 +0,06% -15,19% .STOXX50E CAC 40 4765,49 -18,20 -0,38% -20,28% .FCHI Dax 30 12387,60 +74,24 +0,60% -6,50% .GDAXI FTSE .FTSE 5873,75 -24,01 -0,41% -22,12% SMI .SSMI 10019,32 +13,42 +0,13% -5,63% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 22195,38 +485,38 +2,24% -6,18% .N225 Topix .TOPX 1522,64 +26,58 +1,78% -11,54% Hong Kong 24349,97 -245,38 -1,00% -13,62% .HSI Taiwan 12513,03 -151,77 -1,20% +4,30% .TWII Séoul .KS11 2251,04 +1,67 +0,07% +2,43% Singapour 2480,08 -49,74 -1,97% -23,05% .STI Shanghaï 3367,97 +57,96 +1,75% +10,42% .SSEC Sydney 5926,10 -1,70 -0,03% -11,34% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 26428,32 +114,67 +0,44% -7,39% .DJI S&P-500 3271,12 +24,90 +0,77% +1,25% .SPX Nasdaq 10745,28 +157,46 +1,49% +19,76% .IXIC Nasdaq 100 10905,88 +190,37 +1,78% +24,88% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1759 1,1774 -0,13% +4,90% EUR= Dlr/Yen 105,93 105,88 +0,05% -2,69% JPY= Euro/Yen 124,59 124,68 -0,07% +2,16% EURJPY= Dlr/CHF 0,9180 0,9127 +0,58% -5,15% CHF= Euro/CHF 1,0797 1,0755 +0,39% -0,51% EURCHF= Stg/Dlr 1,3072 1,3088 -0,12% -1,41% GBP= Indice $ 93,5540 93,3490 +0,22% -2,72% .DXY OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1970,64 1974,69 -0,21% +29,90% XAU= TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 177,23 -0,29 FGBLc1 Bund 10 ans -0,52 +0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,71 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,19 +0,01 +32,83 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,54 +0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,11 -0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 39,71 40,27 -0,56 -1,39% -35,12% CLc1 Brent LCOc1 42,99 43,52 -0,53 -1,22% -34,89% (édité par)

