POINT MARCHÉS-L'Europe dans le désordre après les résultats et en attendant la Fed

* Les Bourses en Europe en ordre dispersé en début de séance * BASF pèse sur le Dax tandis que Kering dope le CAC 40 * La décision de politique monétaire de la Fed programmée à 18h00 GMT par Laetitia Volga PARIS, 29 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent dans le désordre mercredi dans la matinée après une avalanche de résultats d'entreprises et la prudence de rigueur avant les annonces de la Réserve fédérale. Vers 08h15 GMT, le CAC 40 parisien .FCHI surperforme les autres indices européens avec une progression de 0,79% à 4.967,69 points, à la faveur des résultats bien accueillis de Kering. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,09%, ralenti par les annonces de BASF et à Londres, le FTSE .FTSE avance de 0,31%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E progresse de 0,11%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,24% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,1%. La Réserve fédérale américaine annoncera sa décision monétaire à 18h00 GMT et son président Jerome Powell s'exprimera peu après. Si les marchés n'attendent pas d'annonce fracassante, la banque centrale américaine pourrait cependant laisser entrevoir des mesures qu'elle déploierait en septembre ou au cours du quatrième trimestre. "Compte tenu des inquiétudes concernant la deuxième vague d'infections, les marchés pensent que la Réserve fédérale adoptera probablement une position accommodante", a déclaré Yujiro Goto chez Nomura Securities. Le regain de contaminations au coronavirus se poursuit aussi bien aux Etats-Unis, au Mexique où en encore en Chine, qui a comptabilisé un record quotidien de nouveaux cas depuis trois mois. VALEURS Après avoir été plombé par les résultats de LVMH mardi, le CAC 40 est maintenant dopé par un autre géant du luxe: Kering PRTP.PA (+4,93%). Le propriétaire de la marque Gucci est en tête de l'indice parisien après avoir annoncé un recul moins prononcé qu'attendu de son chiffre d'affaires trimestriel. Il est suivi par Schneider Electric SCHN.PA (+4,49%), Capgemini CAPP.PA (+4,05%) et Carrefour CARR.PA (+1,47%), dont les publications ont également plu aux investisseurs. Renault RENA.PA cède 2,10% dans le sillage de son partenaire japonais Nissan 7201.T (-10,4% à Tokyo) qui a dit anticiper une perte d'exploitation record de 4,5 milliards de dollars pour l'année et le plus faible chiffre d'affaires depuis dix ans en répercussions de la crise sanitaire. Du coté du SBF 120, Spie SPIE.PA , Maisons du Monde MDM.PA et M6 MMTP.PA se distinguent avec des gains supérieurs à 8% après leurs résultats et prévisions; en revanche, Eurazeo EURA.PA (-4,76%) trébuche après avoir fait état d'une perte semestrielle nette de 390 millions d'euros. Dans le reste de l'Europe, le groupe chimique BASF BASFn.DE lâche 4,92% à Francfort après avoir déclaré n'être toujours pas en mesure de fournir des prévisions pour l'ensemble de l'année en raison de la pandémie. A Londres, Barclays BARC.L perd 3,86% après avoir annoncé des provisions pour pertes supérieures aux attentes. WALL STREET Les futures sur indices américains sont en petite progression après la clôture négative de mardi, une séance pénalisée par des résultats mitigés et des incertitudes liées à la pandémie et aux négociations au Congrès sur le plan de relance. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,77%, le S&P-500 .SPX a perdu 0,65% et le Nasdaq Composite .IXIC 1,27%. La majorité républicaine au Sénat a présenté lundi sa version d'un plan de soutien de 1.000 milliards de dollars (850 milliards d'euros) à l'économie face à l'épidémie mais la proposition a suscité une opposition immédiate de la part des démocrates, qui jugent ce plan insuffisant, et de certains républicains, qui l'estiment à l'inverse trop coûteux. Aux valeurs, certains résultats ont été sanctionnés parmi lesquels ceux du conglomérat industriel 3M MMM.N (-4,84%), qui a publié un bénéfice et un chiffre d'affaires sous les attentes, et de McDonald's MCD.N (-2,5%). A l'inverse, Pfizer PFE.N a pris 3,94%, le géant pharmaceutique ayant relevé ses prévisions pour 2020 après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. Les investisseurs suivront plus tard la publication des résultats de Boeing BA.N , General Electric GE.N ou encore Facebook FB.O . EN ASIE Au Japon, l'indice Nikkei .N225 a reculé de 1,15%, pénalisé par le renchérissement du yen et des résultats décevants, dont ceux de Canon 7751.1 (-13,5%), qui tombe à un creux de 21 ans après avoir accusé la première perte trimestrielle de son histoire. Par ailleurs, l'agence de notation Fitch a indiqué maintenir la note longue du Japon à "A" mais dégrader sa perspective de crédit à "négative" contre "stable", mettant en avant l'importante contraction subie par la troisième puissance économique mondiale du fait de la crise sanitaire. Les Bourses chinoises sont en hausse sur des rachats à bon compte après la nette baisse de la semaine passée, selon les analystes. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations a gagné 2,4% et le composite à Shanghai .SSEC 2,1%. CHANGES/TAUX L'indice dollar, qui mesure son évolution face à un panier de devises de référence, baisse de 0,23% avant les annonces de la Fed. .DXY L'euro avance de 0,39% à 1,176 dollar et se rapproche du pic de deux ans atteint lundi à 1,1781. EUR= Le rendement des Treasuries à dix ans est stable à 0,5888%, après avoir cédé près de trois points de base la veille en réaction notamment aux inquiétudes liées au plan de relance aux Etats-Unis. Son équivalent allemand est également inchangé, à -0,504%. DE10YT=RR , US10YT=RR PÉTROLE Les cours pétroliers évoluent en légère hausse après la baisse inattendue des stocks de brut américain selon les chiffres de l'American Petroleum Institute (-6,8 millions de barils contre +375.000 attendus par le consensus). Le baril de Brent monte de 0,58% à 43,47 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,44% à 41,22 dollars. LCOc1 , CLc1 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1432,94 +1,63 +0,11% -11,76% .FTEU3 Eurostoxx 50 3307,16 +3,60 +0,11% -11,69% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4966,72 +37,78 +0,77% -16,92% Dax 30 .GDAXI 12824,80 -10,48 -0,08% -3,20% FTSE .FTSE 6139,53 +10,27 +0,17% -18,60% SMI .SSMI 10265,91 -11,29 -0,11% -3,31% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 22397,11 -260,27 -1,15% -5,32% .N225 Topix .TOPX 1549,04 -20,08 -1,28% -10,01% Hong Kong .HSI 24890,17 +117,41 +0,47% -11,70% Taiwan .TWII 12540,97 -45,76 -0,36% +4,53% Séoul .KS11 2263,16 +6,17 +0,27% +2,98% Singapour .STI 2580,08 -2,89 -0,11% -19,94% Shanghaï .SSEC 3294,55 +66,59 +2,06% +8,01% Sydney .AXJO 6006,40 -14,10 -0,23% -10,14% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 26379,28 -205,49 -0,77% -7,57% S&P-500 .SPX 3218,44 -20,97 -0,65% -0,38% Nasdaq .IXIC 10402,09 -134,17 -1,27% +15,93% Nasdaq 100 .NDX 10532,50 -141,87 -1,33% +20,60% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1758 1,1714 +0,38% +4,89% Dlr/Yen JPY= 104,85 105,08 -0,22% -3,68% Euro/Yen 123,29 123,11 +0,15% +1,10% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9142 0,9179 -0,40% -5,54% Euro/CHF 1,0750 1,0752 -0,02% -0,94% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2965 1,2930 +0,27% -2,22% Indice $ .DXY 93,4850 93,6960 -0,23% -2,79% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1956,73 1958,93 -0,11% +28,99% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 177,05 -0,08 FGBLc1 Bund 10 ans -0,51 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,69 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,19 +0,01 +32,20 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,59 +0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,14 +0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 41,28 41,04 +0,24 +0,58% -32,56% CLc1 Brent LCOc1 43,57 43,22 +0,35 +0,81% -34,01% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

