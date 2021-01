POINT MARCHÉS-L'Europe continue de profiter des espoirs de relance aux USA

* Le CAC 40 gagne 0,39% et le Stoxx 600 0,25% * Les démocrates obtiennent le contrôle du Sénat et donc du Congrès * L'irruption de partisans de Trump au Capitole a pesé à Wall Street * Hong Kong recule, la pression de Washington sur les groupes chinois s'accentue * Saint-Gobain grimpe, confiant pour le T4 par Laetitia Volga PARIS, 7 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse jeudi dans la matinée, les investisseurs misant sur de nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis après la victoire des démocrates au Sénat et reléguant au second plan le climat insurrectionnel qui a ébranlé Washington mercredi soir. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,39% à 5.652,8 points vers 09h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,46% et à Londres, le FTSE .FTSE est quasiment stable. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 sont en hausse de 0,25%. Le Stoxx 600 .STOXX monte également de 0,25%, à un pic depuis fin février. Le Parti démocrate a fait coup double lors du second tour d'élections sénatoriales en Géorgie, remportant les deux sièges en jeu pour obtenir le contrôle de la chambre haute du Congrès, ce qui facilitera la mise en oeuvre des projets politiques du président élu Joe Biden. L'indice mondial MSCI .MIWD00000PUS a inscrit un record mercredi à la perspective d'une "vague bleue" au Congrès, synonyme pour de nombreux investisseurs de mesures de relance massives pour soutenir la reprise de l'économie américaine. "Attendez-vous à ce que des chèques de 2.000 dollars soient envoyés, à une prolongation des allocations de chômage. Même un coup de pouce pour les 300 dollars d'allocations de chômage est sur la table. Les chiffres avancés pour un paquet budgétaire font état de 750 milliards à 1.000 milliard de dollars", a déclaré Jack Janasiewicz, gérant chez Natixis IM Solutions. Après l'invasion du Capitole à Washington mercredi soir par des partisans de Donald Trump, le Congrès a finalement pu certifier la victoire de Joe Biden lors de l'élection présidentielle de novembre. Quatre personnes sont mortes dans l'enceinte du Capitole lors de ces incroyables scènes de chaos et 52 personnes ont été arrêtées dans la capitale fédérale des Etats-Unis, a fait savoir la police. "Les événements choquants survenus au Capitole semblent avoir été acceptés sans broncher jusqu'à présent, montrant une fois pour toutes que les investisseurs mondiaux se soucient davantage de la relance monétaire et budgétaire que des troubles politiques peu importe le lieu", a fait savoir Michael Hewson chez CMC Markets. VALEURS Les secteurs cycliques tels que les ressources de base .SXPP (+1,42%), l'énergie .SXEP (+1,26%) et la construction .SXOP (+1,57%)) affichent les plus fortes progressions dans les premiers échanges dans l'espoir d'une relance américaine plus importante. Saint-Gobain SGOB.PA est en tête du CAC 40 à plus haut depuis juin 2018(+6,3%) après avoir annoncé que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait nettement dépasser les attentes et atteindre près 10,2 milliards d'euros, soit une croissance interne de plus de 6%. L'annonce est "impressionnante dans le contexte et témoigne d'une dynamique positive sur les marchés finaux mais aussi d'une solide exécution sur les coûts et de la stratégie de portefeuille", ont déclaré les analystes de Davy Research. Veolia VIE.PA prend 1,84% après avoir adressé au conseil d'administration de Suez SEVI.PA (+0,90%) la proposition d'offre publique qu'il a l'intention de déposer sur les 70,1% du capital de sa cible qu'il ne détient pas encore. Rexel RXL.PA grimpe de 5,62% après que BofA Global Research a relevé son conseil de deux échelons, à l'achat. En baisse, Crédit agricole CAGR.PA cède 1,17% après la dégradation de Credit Suisse à "neutre". Le secteur bancaire .SX7P lâche 0,2% après avoir bondi de 5,53% la veille. A Francfort, l'action Bayer BAYn.DE s'octroie 3,01% après l'annonce d'un partenariat entre le groupe chimique et la biotech CureVac CVAC.O pour aider cette dernière à obtenir la validation et la distribution de son vaccin expérimental anti-COVID-19. A WALL STREET Les contrats à terme américains indiquent une ouverture en hausse d'au moins 0,5% ce jeudi. Les indices Dow Jones et Standard & Poor's 500 ont inscrit des records la veille grâce à la perspective d'une majorité démocrate au Sénat mais l'invasion du Capitole à Washington par des manifestants pro-Trump a pesé sur la tendance en fin de séance tandis que les technologiques souffraient des craintes d'un tour de vis réglementaire. Le Dow Jones .DJI a gagné 1,44% à 30.829,40 après un plus haut historique à 31.022,65. Le S&P-500 .SPX a pris 0,57% à 3.748,14 après être monté à 3.783,04. Quant au Nasdaq Composite .IXIC , il a reculé de 0,61% à 12.740,79. L'indice sectoriel des banques .SPXBK , sensible à l'évolution des taux d'intérêt, a gagné 5,92% après la remontée du rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR au-dessus de 1% pour la première fois depuis mars dernier. Parmi les principales banques du pays, Goldman Sachs GS.N a pris 5,4%, et J.P. Morgan JPM.N 4,7%. A la baisse, les géants des hautes technologies, exposés au risque d'un renforcement de la réglementation du secteur par la future administration démocrate, ont cédé du terrain: Apple AAPL.O a perdu 3,32%, Microsoft MSFT.O 2,59%, Amazon AMZN.O 2,49% et Alphabet GOOGL.O , la maison mère de Google, 0,99%. EN ASIE Au Japon, l'indice Nikkei .N225 a gagné 1,6% et a atteint en séance son plus haut niveau depuis août 1990 sous l'impulsion des valeurs financières, portées par la hausse des rendements des obligations d'Etat américaines. En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations a gagné 1,77%, à un pic de 13 ans .CSI300 malgré un renforcement régional des restrictions sanitaires et un record en cinq mois des nouvelles contaminations à l'échelle nationale. L'indice Hang Seng .HSI de Hong Kong a perdu pour sa part 0,52% en réaction à la décision mercredi de l'opérateur de la Bourse de New York de retirer de la cote à partir du 11 janvier trois opérateurs télécoms chinois pris pour cible par Washington. L'administration Trump envisage d'ajouter les géants de la technologie Alibaba 9988.HK (-3,91%) et Tencent 0700.HK (-4,69%) à une liste noire d'entreprises considérées comme à la solde de Pékin, ont rapporté des sources au fait du dossier. CHANGES Le dollar est stable contre un panier de devises internationales .DXY après avoir reculé à un creux d'environ trois ans la veille face à la perspective d'un creusement des déficits et celle d'un soutien économique renforcé, accentuée par la déception de l'enquête d'ADP sur l'emploi. L'euro recule de 0,31%, sous 1,23 1,2287 dollar. EUR= TAUX Sur le marché obligataire, le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR poursuit sa remontée et prend 1,5 point de base à 1,0541%, au plus haut depuis mars dernier. Son équivalent allemand DE10YT=RR est quant à lui stable, à -0,555%, après un plus haut de deux semaines mercredi à -0,53%. Il n'a pas réagi à la progression de 2,3% des commandes à l'industrie en Allemagne en novembre alors que le consensus Reuters prévoyait une baisse de 1,2%. Le reste de l'agenda du jour sera animé notamment par les chiffres de l'inflation et les ventes au détail en zone euro ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. PÉTROLE Les prix pétroliers montent toujours grâce à l'annonce d'une réduction supplémentaire de la production de l'Arabie saoudite et au recul plus fort que prévu des stocks aux Etats-Unis d'après les chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Le Brent LCOc1 gagne 0,39% à 54,51 dollars le baril et le brut léger américain CLc1 0,71% à 50,99 dollars. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1570,80 +2,97 +0,19% +2,23% .FTEU3 Eurostoxx 50 3618,80 +7,72 +0,21% +1,86% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5651,27 +20,67 +0,37% +1,80% Dax 30 .GDAXI 13952,82 +60,85 +0,44% +1,71% FTSE .FTSE 6827,07 -14,79 -0,22% +5,67% SMI .SSMI 10704,85 -42,23 -0,39% +0,01% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 27490,13 +434,19 +1,60% +0,17% .N225 Topix .TOPX 1826,30 +30,12 +1,68% +1,20% Hong Kong .HSI 27548,52 -143,78 -0,52% +1,17% Taiwan .TWII 15214,00 +230,87 +1,54% +3,27% Séoul .KS11 3031,68 +63,47 +2,14% +5,51% Singapour .STI 2910,15 +47,14 +1,65% +2,33% Shanghaï .SSEC 3576,20 +25,33 +0,71% +2,97% Sydney .AXJO 6712,00 +104,90 +1,59% +1,90% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 30829,40 +437,80 +1,44% +0,73% S&P-500 .SPX 3748,14 +21,28 +0,57% -0,21% Nasdaq .IXIC 12740,79 +119,78 +0,95% -1,14% Nasdaq 100 12623,35 +106,20 +0,85% -2,06% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2284 1,2325 -0,33% +0,58% Dlr/Yen JPY= 103,46 103,04 +0,41% +0,28% Euro/Yen 127,10 127,00 +0,08% +0,14% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8819 0,8783 +0,41% -0,36% Euro/CHF 1,0838 1,0826 +0,11% +0,29% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3604 1,3607 -0,02% -0,50% Indice $ .DXY 89,6430 89,5300 +0,13% -6,79% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1919,81 1918,81 +0,05% +26,55% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 177,39 +0,02 FGBLc1 Bund 10 ans -0,55 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,70 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,32 -0,01 +23,15 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,05 +0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,14 -0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 51,08 50,63 +0,45 +0,89% -16,55% CLc1 Brent LCOc1 54,64 54,30 +0,34 +0,63% -17,25% (édité par Patrick Vignal)