Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe compte sur un soutien monétaire et devrait monter à l'ouverture Reuters • 03/03/2020 à 07:39









* Les indices européens attendus en hausse à l'ouverture * L'Asie mitigée malgré le rebond de Wall Street * Espoirs d'une action des grandes banques centrales et du G7 par Laetitia Volga PARIS, 3 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture dans le sillage de la nette progression enregistrée lundi à Wall Street, soutenues par l'espoir d'un soutien monétaire des banques centrales face aux conséquences économiques du coronavirus. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner jusqu'à 0,6% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI gagnerait également 0,6% et le FTSE à Londres .FTSE 0,4%. Les pays du G7 préparent un communiqué sur la réponse à apporter à l'impact de l'épidémie de coronavirus sans appeler spécifiquement pour l'heure à de nouvelles dépenses publiques ou à une action coordonnée des banques centrales, a appris mardi Reuters d'un représentant du G7 au fait des délibérations. "Nous espérons que les pays du G7 prendront des mesures coordonnées pour lutter contre le virus, notamment au niveau budgétaire", a déclaré Masahiro Ichikawa, chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Mardi, la Banque centrale européenne, via son vice-président Luis de Guindos, a rejoint la Réserve fédérale américaine et la Banque du Japon en indiquant se tenir prête à ajuster tous ses instruments si nécessaire pour y faire face. Les marchés évaluent à 100% la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt à l'issue de la réunion monétaire de la Fed des 18 et 19 mars, selon le baromètre FedWatch de CME Group. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse lundi, après la correction de la semaine dernière due aux inquiétudes suscitées par l'épidémie de coronavirus. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1.293,96 points (+5,09%) à 26 703,32. Il s'agit de sa plus forte progression journalière depuis 2009. Le S&P-500 .SPX a pris 4,60% et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 4,49%, soit leur plus forte hausse depuis décembre 2018 sur une séance. En Bourse, le secteur technologique .SPLRCT a pris 5,7% et Apple AAPL.O a bondit de 9,3%. Les contrats à terme sur les trois indices américains laissent présager une légère baisse à l'ouverture ce mardi, entre 0,3% et 0,5%. EN ASIE Après une ouverture en hausse dans le sillage de Wall Street, la Bourse de Tokyo .N225 a finalement terminé en baisse (-1,22%), rattrapée par les inquiétudes concernant la propagation du virus dans l'archipel. A l'inverse, les marchés actions en Chine profitent de la baisse de nouveaux cas journaliers de coronavirus dans le pays et des anticipations de mesures de relance. Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré mardi avoir recensé la veille 125 nouveaux cas de contamination en Chine continentale contre 202 la veille. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de prendre 0,22% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC de gagner 0,5%. CHANGES/TAUX Le dollar .DXY est inchangé face à un panier de devises de référence mais il perd plus de 0,5% contre le yen, signe que la prudence est toujours de mise. .DXY , JPY= Le rendement des Treasuries à dix ans gagne plus de trois points de base à 1,1174% après être tombé lundi à un plus bas historique, à 1,0300%. PÉTROLE Les cours pétroliers montent, gagnés par les espoirs entourant une action des banques centrales et une réduction plus marquée de la production des pays de l'Opep. Le baril de Brent LCOc1 , qui a touché lundi un plus bas depuis juillet 2017 à 48,40 dollars, reprend 1,1% à 52,47 dollars le baril. Le baril de brut léger américain CLc1 gagne environ 2% à 47,43 dollars, après un creux de 14 mois la veille à 43,32 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 MARS : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Inflation en zone euro (1re février 1,2% 1,4% estimation, sur un an) Prix à la production janvier +0,5% 0,0% - sur un an -0,5% -0,7% Taux de chômage janvier 7,4% 7,4% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 21082,73 -261,35 -1,22% -10,88% .N225 Topix .TOPX 1505,12 -20,75 -1,36% -12,56% Hong Kong .HSI 26277,57 -14,11 -0,05% -6,78% Taiwan .TWII 11327,72 +157,26 +1,41% -5,58% Séoul .KS11 2012,09 +9,58 +0,48% -8,44% Singapour .STI 3017,84 +10,12 +0,34% -6,36% Shanghaï .SSEC 2985,90 +14,97 +0,50% -2,11% Sydney .AXJO 6435,70 +44,20 +0,69% -3,72% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 26703,32 +1293,96 +5,09% -6,43% S&P-500 .SPX 3090,23 +136,01 +4,60% -4,35% Nasdaq .IXIC 8952,17 +384,80 +4,49% -0,23% Nasdaq 100 8877,98 +416,14 +4,92% +1,66% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1469,19 +4,71 +0,32% -9,53% .FTEU3 Eurostoxx 50 3338,83 +9,34 +0,28% -10,85% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5333,52 +23,62 +0,44% -10,78% Dax 30 .GDAXI 11857,87 -32,48 -0,27% -10,50% FTSE .FTSE 6654,89 +74,28 +1,13% -11,77% SMI .SSMI 9950,83 +119,80 +1,22% -6,27% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1147 1,1132 +0,13% -0,55% Dlr/Yen JPY= 107,80 108,30 -0,46% -0,98% Euro/Yen 120,16 120,59 -0,36% -1,47% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9579 0,9591 -0,13% -1,02% Euro/CHF 1,0678 1,0678 +0,00% -1,60% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2782 1,2750 +0,25% -3,60% Indice $ .DXY 97,4300 97,3600 +0,07% +1,31% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,6130 +0,0070 Bund 2 ans -0,8050 +0,0220 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2980 -0,0050 +31,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 1,1174 +0,0290 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,8452 +0,0190 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 47,43 46,75 +0,68 +1,45% -22,51% CLc1 Brent LCOc1 52,47 51,90 +0,57 +1,10% -20,54% (Laetitia Volga avec Hideyuki Sano à Tokyo, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.