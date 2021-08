POINT MARCHÉS-L'Europe boursière termine en hausse, le Dax pénalisé par BMW

* L'indice Stoxx 600 a gagné 0,2% * Stellantis et Société générale tirent le CAC 40 au plus haut depuis 2000 * Wall Street hésitante en matinée * Les taux stables dans l'attente des chiffres de l'emploi US par Laetitia Volga PARIS, 3 août (Reuters) - Les Bourses européennes, à l'exception du Dax, ont terminé en hausse mardi, soutenues par de bons résultats d'entreprises bien que les préoccupations des investisseurs sur la croissance économique et la crise sanitaire ont freiné les gains. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en hausse de 0,72% à 6.723,81 points, au plus depuis 21 ans. Le Footsie britannique .FTSE a gagné 0,34% et le Dax allemand .GDAXI a cédé 0,09% en raison du repli de BMW. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a avancé de 0,03%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,3% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,2%. Ce dernier a une nouvelle fois inscrit un pic historique en séance, soutenu par plusieurs résultats d'entreprises et notamment ceux de Stellantis et de Société générale. Jusqu'à présent, les résultats du deuxième trimestre ont été solides en Europe avec des performances supérieures aux attentes du marché pour 66% des entreprises du Stoxx 600 ayant publié leurs comptes trimestrielles, selon les données IBES de Refinitiv. Au moment de la clôture européenne, les principaux indices de Wall Street évoluaient en ordre dispersé, freinés par des incertitudes sur la croissance économique et l'évolution de la pandémie: le Dow Jones .DJI prenant 0,15%, le S&P 500 .SPX abandonnant 0,07% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,36%. "Si vous revenez quelques mois en arrière, l'inquiétude sur l'inflation était omniprésente mais maintenant même aux États-Unis les inquiétudes ont changé. La question qui se pose maintenant est celle de la croissance", a déclaré le conseiller économique en chef de Morgan Stanley, Reza Moghadam. Après l'annonce du ralentissement de l'activité manufacturière et une croissance moins importante que prévu du PIB trimestriel américain, les investisseurs attendent la publication de l'ISM des services et de l'enquête ADP sur l'emploi privé, mercredi, avant les chiffres officiels sur l'emploi en juillet vendredi. VALEURS EN EUROPE A Paris, Société générale SOGN.PA a grimpé de 6,37%, plus forte hausse du CAC 40 et deuxième du Stoxx 600, après avoir relevé ses prévisions pour 2021 et renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre. Stellantis STLA.PA a terminé sur un gain 4,10%, le quatrième constructeur automobile mondial ayant fait état d'un record de marge opérationnelle au premier semestre et relevé son objectif pour l'année, le succès de ses pick-ups et SUV en Amérique du Nord et en Europe éclipsant l'impact de la pénurie de puces. Le secteur de l'énergie .SXEP (+2,22%) a signé la meilleure performance du jour grâce à BP BP.L dont l'action a pris 5,64% à Londres après l'annonce d'un relèvement du dividende et d'un programme de rachats d'actions. Dans son sillage, TotalEnergies TTEF.PA a avancé de 2,72%. A Francfort, le groupe automobile BMW BMWG.DE a chuté de 5,16% après avoir déclaré à l'occasion de ses résultats que la pénurie de puces et la hausse des prix des matières premières nuiraient à ses performances du second semestre. Les groupes du secteur de jeux vidéos reculent dans le sillage de leurs concurrents chinois par crainte d'un renforcement de la réglementation de Pékin sur les secteurs : Embracer EMBRACb.ST , Ubisoft UBIP.PA et Evolution EVOG.ST ont perdu de 3,71% à 5,55%. CHANGES Le dollar est stable contre un panier de devises internationales .DXY mais recule contre le yen JPY= et le franc suisse CHF= . "Le franc suisse et le yen profitent de l'augmentation des cas de COVID qui brouille les perspectives de croissance", a déclaré Joe Manimbo, stratège chez Western Union Business Solutions. L'euro se traite à 1,1859 dollar. EUR= Le dollar australien AUD= a pris jusqu'à 0,65% contre le billet vert, la banque centrale du pays ayant surpris les marchés en campant sur sa décision de réduire son programme d'achat d'actifs à partir de septembre, estimant que l'impact du variant Delta serait temporaire. TAUX Malgré la hausse des marchés actions, les rendements obligataires varient peu, dans l'attente d'indicateurs économiques américains sur l'emploi dans le courant de la semaine. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est stable à 1,1755% et son équivalent allemand DE10YT=RR a fini inchangé autour de -0,485%. PÉTROLE Les cours du brut sont orientés à la baisse avec les préoccupations autour du variant Delta: le baril de Brent LCOc1 recule de 0,58% à 72,47 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 perd 0,93%, à 70,6 dollars. A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1794,34 +5,28 +0,30% +16,78% .FTEU3 Eurostoxx 50 4117,95 +1,33 +0,03% +15,91% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6723,81 +47,91 +0,72% +21,12% Dax 30 .GDAXI 15555,08 -13,65 -0,09% +13,39% FTSE .FTSE 7105,72 +24,00 +0,34% +9,99% SMI .SSMI 12163,22 -7,80 -0,06% +13,64% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 35023,48 +185,32 +0,53% +14,43% S&P-500 .SPX 4409,98 +22,82 +0,52% +17,41% Nasdaq .IXIC 14663,21 -17,86 -0,12% +13,77% Nasdaq 100 .NDX 14954,43 -9,19 -0,06% +16,03% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1860 1,1867 -0,06% -2,89% Dlr/Yen JPY= 109,08 109,28 -0,18% +5,73% Euro/Yen EURJPY= 129,38 129,75 -0,29% +1,94% Dlr/CHF CHF= 0,9044 0,9054 -0,11% +2,18% Euro/CHF EURCHF= 1,0727 1,0745 -0,17% -0,74% Stg/Dlr GBP= 1,3907 1,3881 +0,19% +1,71% Indice $ .DXY 92,1040 92,0480 +0,06% -4,23% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1809,43 1813,39 -0,22% +19,28% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 176,96 +0,14 Bund 10 ans -0,48 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,77 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,13 -0,00 +35,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,18 +0,00 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,17 -0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 70,59 71,26 -0,67 -0,94% +15,32% Brent LCOc1 72,45 72,89 -0,44 -0,60% +9,72% (Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)