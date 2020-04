Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-L'Europe boursière se reprend mais le pétrole continue de plonger Reuters • 22/04/2020 à 10:52









* Le CAC 40 gagne 0,57%, le Stoxx 600 1,11% * La chute continue du pétrole maintient une pression baissière * Baisse des ventes de Kering au T1, le titre perd 6% * Le Sénat US adopte un nouveau plan d'aide face à la crise du coronavirus par Laetitia Volga PARIS, 22 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes s'offrent un rebond mercredi dans les premiers échanges après la deroute de la veille dans le sillage de l'effrondrement des cours pétroliers. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,57% à 4 382,14 points vers 8h35 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI reprend 1,2% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 1,26%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avance de 1,02%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,05% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,11%. L'indice parisien a chuté de 3,77% mardi et le Stoxx 600 .STOXX a reculé de 3,39%, les investisseurs actions s'inquiétant de l'effondrement des prix du pétrole, signe du choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus. Le contrat à terme sur le pétrole brut américain (West Texas Intermediate, WTI) pour livraison mai s'est effondré en début de semaine, passant sous le seuil de zéro pour la première fois de son histoire, et les cours chutent encore ce mercredi. PÉTROLE La panique continue de sévir sur les marchés pétroliers qui s'angoissent des conséquences de la pandémie de coronavirus sur la demande mondiale et de la saturation des capacités de stockage qui en découle. Le contrat à terme en juin sur le baril de Brent LCOc1 a fini en recul de 24% mardi et il plonge encore de plus d'environ 10% à 17,34 dollars le baril mercredi. Le cours du baril de brut américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 de même échéance a fini en baisse de 43% mardi et recule légèrement ce mercredi, autour de 11,5 dollars. "Un baril à moins de 10 dollars, voire négatif, n'intéresse plus personne et cela soulève de nombreuses tensions sur le marché du pétrole mais également des conséquences possibles sur l'économie globale", a déclaré Vincent Boy, analyste marché chez IG France. "Les Etats-Unis, qui ont investi massivement dans le pétrole non conventionnel durant ces dernières années, pourraient voir des faillites à répétition de producteurs de pétrole indépendants", ajoute-t-il. "Ce phénomène devrait accélérer les défaillances de paiements et devrait également augmenter le risque sur le secteur bancaire". Les investisseurs suivront avec attention la publication à 14h30 GMT des chiffres hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) sur les stocks de brut aux Etats-Unis. VALEURS Malgré la tendance baissière persistante sur le marché pétrolier, l'indice Stoxx du secteur .SXEP regagne 0,78% après un repli de 4,3% la veille. A Paris, Total TOTF.PA gagne 1,4% mais TechnipFMC FTI.PA reste dans le rouge (-0,1%) après avoir chuté de 7% mardi. Le groupe de luxe Kering PRTP.PA chute de 5,88%, lanterne rouge du CAC 40, après avoir publié mardi un recul de son chiffre d'affaires au premier trimestre, impacté comme ses concurrents par la fermeture de ses magasins. Malgré des perspectives dégradées, STMicro STM.PA prend 4,77% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 7,5%. Le titre profite aussi des résultats supérieurs aux attentes de l'américain Texas Instruments TXN.O , qui se prépare également à accuser le choc de la pandémie au deuxième trimestre. Il prenait 2% mardi dans les échanges après la clôture de Wall Street. Le secteur de la technologie signe la plus forte hausse européenne, son indice Stoxx .SX8P gagnant 2,27%. Plus forte hausse du Stoxx 600, Akzo Nobel AKZO.AS grimpe de 8,72%, le groupe de peintures et de revêtements ayant publié un bénéfice trimestriel en nette augmentation. Roche ROG.S gagne 1,5% à la Bourse de Zurich, le groupe pharmaceutique ayant confirmé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2020 grâce à la demande accrue pour ses nouveaux tests de dépistage du coronavirus. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent pour le moment une hausse à l'ouverture, autour de 0,8% en moyenne, après le lourd repli de la veille. Le Dow Jones .DJI a cédé mardi 2,67%, le S&P-500 .SPX a perdu 3,07% et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 3,48%. Les onze indices sectoriels composant le S&P 500 ont tous reculé d'au moins 1,6%, le secteur de l'énergie .SPNY clôturant sur un nouveau repli, le septième en huit séances, sur fond d'effondrement des cours du pétrole. Mis à part Texas Instruments, Netflix NFLX.O a également publié ses résultats après la clôture mardi. Le groupe a attiré deux fois plus de nouveaux abonnés que prévu au premier trimestre mais s'attend un deuxième semestre moins intense si les mesures de confinement sont levées. Le Sénat des Etats-Unis a voté par ailleurs mardi un plan d'aide d'environ 500 milliards de dollars supplémentaires pour aider les petites et moyennes entreprises et soutenir les hôpitaux face à la crise issue de la pandémie de coronavirus. Le texte pourrait être soumis au vote à la Chambre des représentants, à majorité démocrate, dès jeudi. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a reculé de 0,74% dans un contexte d'aversion au risque alimenté par la chute du pétrole et le début attendu cette semaine des publications de résultats d'entreprises. Les Bourses chinoises se sont pour leur part retournées à la hausse en fin de séance, l'indice composite de Shanghai .SSEC a gagné 0,6% et le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations a pris 0,8%. TAUX La hausse des actions s'accompagne d'une légère remontée des rendements des emprunts d'Etat: le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR remonte de plus d'un point de base, à 0,586%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR prend deux points à -0,46%. CHANGES Le dollar, qui profitait jusqu'à maintenant de son statut d'actif refuge, recule de 0,12% contre un panier de devises internationales. .DXY L'euro est quant à lui pratiquement inchangé, autour de 1,0857. EUR= Le dollar australien AUD= (+0,8%) profite de son côté de l'annonce d'une hausse record des ventes au détail le mois dernier en Australie, liée à l'annonce de mesures de confinement face à l'épidémie de coronavirus AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1286,65 +14,28 +1,12% -20,77% .FTEU3 Eurostoxx 50 2824,96 +33,62 +1,20% -24,57% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4392,29 +34,83 +0,80% -26,53% Dax 30 .GDAXI 10387,66 +137,81 +1,34% -21,60% FTSE .FTSE 5716,81 +75,78 +1,34% -24,20% SMI .SSMI 9603,21 +55,36 +0,58% -9,55% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 19137,95 -142,83 -0,74% -19,10% .N225 Topix .TOPX 1406,90 -8,99 -0,63% -18,27% Hong Kong .HSI 23893,36 +99,81 +0,42% -15,24% Taiwan .TWII 10307,74 +19,32 +0,19% -14,08% Séoul .KS11 1896,15 +16,77 +0,89% -13,72% Singapour .STI 2549,19 -2,73 -0,11% -20,90% Shanghaï .SSEC 2843,98 +16,97 +0,60% -6,76% Sydney .AXJO 5221,20 -0,10 -0,00% -21,89% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 23018,88 -631,56 -2,67% -19,34% S&P-500 .SPX 2736,56 -86,60 -3,07% -15,30% Nasdaq .IXIC 8263,23 -297,50 -3,48% -7,91% Nasdaq 100 .NDX 8403,00 -323,51 -3,71% -3,78% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0856 1,0856 +0,00% -3,16% Dlr/Yen JPY= 107,60 107,76 -0,15% -1,16% Euro/Yen 116,82 117,02 -0,17% -4,21% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9697 0,9695 +0,02% +0,20% Euro/CHF 1,0526 1,0525 +0,01% -3,00% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2322 1,2293 +0,24% -7,07% Indice $ .DXY 100,1470 100,2580 -0,11% +4,13% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1696,33 1685,72 +0,63% +11,82% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,59 -0,32 FGBLc1 Bund 10 ans -0,46 +0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,69 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,10 +0,02 +56,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,59 +0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,21 +0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 11,48 11,57 -0,09 -0,78% -81,24% CLc1 Brent LCOc1 17,45 19,33 -1,88 -9,73% -73,57% (édité par Patrick Vignal)

